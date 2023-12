LEGO Fortnite a la Banane dans son incroyable trailer cinématique venant concurrencer Minecraft, une skin gratuite à obtenir

Le week-end dernier, Fortnite a accueilli son Chapitre 5 avec une Saison 1 baptisée Subversion qui divise en raison de changements apportés aux mouvements de notre avatar et va apporter son lot de nouveautés avec pas moins de trois nouvelles expériences de jeu. Le Big Bang a ainsi permis de justifier et de faire la promotion de LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival, qui vont sortir ces trois prochains jours. Le premier de ces jeux dans le jeu vient d'avoir droit à une bande-annonce cinématique servant à présenter son univers.

Nous y retrouvons Ramirez avec sa skin Terreur Fluo pourchassée par des soldats de l'OI, qui existe donc toujours dans l'Omniverse. Dans sa fuite, elle va parvenir à leur échapper malgré elle en étant engloutie dans une faille la transportant dans le monde de LEGO Fortnite, qui n'est pas fait que de briques. Crafting, survie et constructions seront ici les maîtres-mots, avec de la coopération au sein d'un open world façon bac à sable. Bref, Minecraft n'a qu'à bien se tenir !

Si l'Ordre (The Society) disait avoir capturé Banane, nous le retrouvons dans cette vidéo en parfaite forme. D'ailleurs, en rentrant le code « BANAN-NANAN-ANA » sur le site officiel, vous recevrez une emote Banaphone.

Et ce n'est pas tout, car une skin de Exploratrice Emilie peut être obtenue à l'occasion du lancement de LEGO Fortnite et ce d'une manière assez simple. Il suffit d'avoir un compte LEGO Insiders et de le lier à notre profil Epic Games en se rendant en base de cette page. Elle devrait ensuite être distribuée dès le lancement prévu ce jeudi 7 décembre.

De plus amples détails concernant cette expérience ne devraient pas tarder à être dévoilés, à moins que le studio ne préfère laisser la communauté tout découvrir in-game. Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.