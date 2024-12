LEGO Fortnite Odyssey : le Roi de la tempête apporte un gros vent de changement avec la mise à jour 33.10

Depuis quelques jours déjà, le teasing entourant LEGO Fortnite battait son plein, avec l'évocation d'une tempête sur les réseaux sociaux et en jeu par le PNJ Corbeau, sans parler d'un visuel montrant les illustrations des principaux contenus sortis au cours de cette première année d'existence, avec un effet flouté sur la dernière. Même de cette manière, les joueurs de Sauver le monde avaient évidemment reconnu le Roi de la tempête (Storm King), boss final de cette expérience payante. Dans le lore, ces créatures de la Légion du Cube font office d'envoyés de l'Ultime Réalité (The Last Reality) dans le but de créer la tempête connue de tous. C'est donc un sacré élément narratif qui est donc à l'honneur de la nouvelle mise à jour Traqueurs de tempête.

Reinforce your builds, there’s a storm coming ⛈️ pic.twitter.com/VfZPRLoaXv — LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) December 4, 2024

En plus d'apporter de la nouveauté, un changement majeur est à relever, celui du nom de ce jeu qui a été rebaptisé LEGO Fortnite Odyssey. La raison est toute simple, éviter la confusion avec l'arrivée de LEGO Fortnite Brick Life ce jeudi. Si le patch 33.10 pèse 12,18 Go (sur PS5), c'est d'ailleurs en partie dû à cela, en plus de Fortnite Frénésie. En termes de contenu, la venue du Roi de la tempête s'accompagne de donjons aléatoires, ainsi que d'ennemis, objets et véhicules inédits, entre autres.

Côté récompenses, la principale nouveauté c'est évidemment le Passe LEGO Chair de poule, qui sera disponible jusqu'au 11 mars 2025, ce qui implique que la prochaine grosse mise à jour est prévue à ce moment-là. Comme les autres Passes secondaires, il coûte donc 1 400 V-Bucks et est donc inclus dans l'abonnement au Club de Fortnite. Dès son achat, la skin Syd Experte des corbeaux est débloquée, pouvant être utilisée dans toutes les expériences. Vous noterez qu'il est précisé qu'elle est disponible depuis la Saison 4 du Chapitre 5. Ce n'est pas une erreur, car elle avait été ajoutée à la base de données à ce moment-là, bien que rendue disponible seulement aujourd'hui. Du reste, il est donc possible d'obtenir un total de 30 récompenses en l'incluant, dont des écrans de chargement reprenant les illustrations principales de LEGO Fortnite Brick Life et de cette mise à jour Traqueurs de tempête, ainsi que les habituels éléments de construction et de décoration en briques.

Les quêtes précédemment disponibles le restent si jamais vous ne vous étiez pas encore penché dessus, avec un nouveau Trophée à débloquer en complétant les deux étapes des Défis de Poiscaille de guerre, Pro de la tempête. Vous trouverez tous les détails de cette mise à jour Traqueurs de tempête ci-dessous.

Le monde de LEGO Fortnite a été assemblé il y a maintenant un an, et il a beaucoup évolué depuis. Nous avons le plaisir de vous annoncer que LEGO Fortnite change aujourd'hui de nom et s'appellera désormais : LEGO Fortnite Odyssey ! En vous rendant dans le menu Découvrir, vous pourrez à présent constater que LEGO Fortnite possède sa propre catégorie dans Fortnite. Vous y trouverez LEGO Fortnite Odyssey, des îles LEGO conçues par LEGO Group et d'autres par des créateurs, ainsi que LEGO Fortnite Brick Life, une toute nouvelle expérience de jeu de rôle social qui sortira le 12 décembre ! Le Roi de la tempête fait une entrée du tonnerre dans la toute dernière mise à jour de LEGO Fortnite Odyssey : Traqueurs de tempête ! Le Roi de la tempête, accompagné de ses légions tempétueuses menées par Corbeau, s'apprête à réaliser ses sombres desseins. Vous et vos amis êtes les seuls à pouvoir l'arrêter ! Découvrez le village des Traqueurs de tempête, rencontrez de nouveaux amis et préparez-vous à affronter ce mal électrique. Pendant votre voyage, vous combattrez de nouveaux ennemis, arpenterez de dangereux donjons et élaborerez de nouvelles armes puissantes grâce à de nouvelles mécaniques de fabrication. VOTRE VOYAGE COMMENCE AU VILLAGE DES TRAQUEURS DE TEMPÊTE ! Vous n'êtes pas la seule personne à essayer de repousser le Roi de la tempête... les Traqueurs de tempête mènent aussi ce combat ! Vous trouverez cette bande de valeureux héros, leur chef dévoué Carl Ruckus et leur super météorologue Dr Borrasca au village des Traqueurs de tempête. Tandis que vous ferez connaissance avec les membres de l'équipe, ceux-ci vous donneront des tâches à accomplir pendant vos aventures afin de vous préparer à affronter et vaincre le Roi de la tempête. Vous avez plusieurs missions à remplir en même temps ? Suivez votre progression à l'aide de votre fidèle journal ! Vous pourrez même y épingler des objectifs sur votre interface afin de pouvoir les suivre facilement, même depuis l'autre bout du monde. BRAVEZ LA TEMPÊTE Il vous faudra bien plus qu'un parapluie pour affronter ces tempêtes. Lors de l'invasion, le Roi de la tempête a altéré la réalité, faisant apparaître d'énormes tempêtes à des endroits aléatoires du monde ! Ces zones dangereuses recèlent de nombreux secrets qui n'attendent qu'à être découverts par de valeureux aventuriers... Mais gare aux coups de jus. Vous trouverez un donjon de la tempête au cœur de toutes les tempêtes, chacun abritant un fragment du pouvoir du Roi de la tempête en son sein. Bravez les dangers et frayez-vous un chemin jusqu'à ces fragments pour mettre à mal son influence tempétueuse et progresser vers la libération de votre monde. Mais soyez prudent. Plus vous approcherez du but, plus le danger sera grand ! Une fois que vous aurez conquis un donjon, la tempête autour de celui-ci disparaîtra et vous pourrez alors explorer la zone sans risquer l'électrocution. Mais il ne faudra pas longtemps au Roi de la tempête pour recouvrer ses forces. Après 24 heures, les donjons conquis seront réinitialisés et leurs passages, leurs énigmes et les dangers qui y rôdent changeront. Préparez-vous à relever de nouveaux défis à chaque fois ! PLACE AUX MÉCHANTS DE L'HISTOIRE ! Vous allez devoir faire face aux acolytes du Roi de la tempête ! Cette faction de fanatiques tempétueux sème le chaos à travers les différents mondes de LEGO Fortnite Odyssey. Restez à l'affût des unités d'élite de cette faction qui possèdent des compétences spéciales, octroyées par l'odieux roi lui-même. Et méfiez-vous également des bestioles tempétueuses et de leurs méchants coups de jus ! CORBEAU Attention au bras droit du Roi de la tempête ! Corbeau apparaîtra quelque part dans le monde dès que vous aurez aidé les Traqueurs de tempête à améliorer significativement leur village. Battez ce redoutable ennemi pour briser le verrou arcanique qui maintient scellé un mystérieux portail situé au cœur de la plus grosse tempête de votre monde. LE ROI DE LA TEMPÊTE Renvoyez ce monstrueux monarque là d'où il vient ! Empruntez le portail après avoir vaincu Corbeau pour rejoindre le repaire du Roi de la tempête. Ce combat de boss en plusieurs phases mettra votre sagacité, vos techniques de combat et votre instinct de survie à l'épreuve comme jamais auparavant. Alors, petit conseil d'ami : venez avec des renforts. En cas de victoire, votre bravoure sera généreusement récompensée par un butin épique ! Celui-ci comprend la lame Frappe-tonnerre, la pioche Cyclone et des éclats de corne brisée, que vous pouvez utiliser pour fabriquer de puissantes armes et améliorer vos outils. Mais attention, vous aurez gagné la bataille, pas la guerre... Après 24 heures, le Roi de la tempête reviendra à la charge ! Rassemblez vos amis et repartez au combat pour obtenir plus de récompenses. NOUVELLE AVENTURE, NOUVELLES MÉCANIQUES ! La mise à jour Traqueurs de tempête débarque avec un nombre électrisant d'améliorations de gameplay, allant de la simple révision des systèmes de progression à la création de systèmes de fabrication. PROGRESSEZ DANS VOTRE AVENTURE N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND La difficulté des ennemis a été égalisée dans tous les biomes. Ainsi, vous pouvez à présent partir à l'aventure où vous voulez dès que vous le voulez ! Pour parfaire davantage l'équilibrage, les cœurs et les dégâts de tous les ennemis ont aussi été ajustés. FABRICATION À PARTIR DE COMPOSANTS Construisez la solution à tous vos problèmes avec ce que vous avez sous la main. La mise à jour Traqueurs de tempête introduit également un système de fabrication à composants qui vous donne la possibilité de choisir quels matériaux vous souhaitez utiliser pour fabriquer vos armes et vos outils préférés. Mais réfléchissez bien avant de vous lancer, car la qualité des matériaux choisis aura un impact sur les effets et la rareté de vos fabrications. Plusieurs améliorations ont également été apportées à la collecte de ressources afin de la rendre plus intuitive. Des paliers de puissance reflétant leur rareté ont été assignés aux ressources de type bois, pierre, métal, gemme et faille (le bois étant le palier le plus faible (typique) et la faille, celui le plus élevé (légendaire)). LA FORGE LÉGENDAIRE Fabriquez l'arme suprême ! La forge légendaire est un poste d'amélioration que vous pouvez construire pour renforcer votre équipement de façon phénoménale. Appliquez des cristaux de la faille à une arme ou un outil de palier 4 pour lui permettre d'enfin atteindre son plein potentiel. Utilisez ensuite l'objet ainsi amélioré pour augmenter l'énergie de faille qui le parcourt jusqu'à ce qu'il évolue et prenne sa forme finale, ce qui déverrouillera des stats secrètes ! Le Roi de la tempête ne va rien comprendre à ce qui lui arrive ! HS, MAIS PAS K.-O. Banane à terre ! Que quelqu'un lui vienne en aide ! Désormais, lorsque vous perdez tous vos cœurs, les autres joueurs et les PNJ peuvent vous réanimer pour que vous puissiez repartir immédiatement au combat. NOUVEAUX VÉHICULES Parcourez le monde avec style grâce à ces nouvelles constructions guidées ! La p'tite barge est idéale pour les aventuriers qui n'aiment pas trop se mouiller, et le chasse-tempêtes est parfait pour se rendre d'un point A à un point B en un temps record. Vous pourrez déverrouiller ces constructions en progressant dans les quêtes du Roi de la tempête. FAITES-VOUS UNE SOIRÉE JEUX VIDÉO AVEC UN AMI ! Le Roi de la tempête succombera deux fois plus vite face à deux héros ! LEGO Fortnite Odyssey est compatible avec le mode écran partagé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Pour rappel, voici comment accéder à l'écran partagé dans LEGO Fortnite : Lancez Fortnite et rendez-vous dans le salon de LEGO Fortnite ;

Connectez la deuxième manette ;

Sélectionnez le compte console du deuxième joueur. Remarque : les comptes invités et « Partie rapide » ne sont pas pris en charge ;

Une fois un compte console sélectionné, Fortnite demandera automatiquement au joueur d'associer son compte Epic. En associant son compte Epic, le joueur peut accéder à ses tenues, ses Passes, ses quêtes, ses progressions, etc. ;

Une fois le deuxième joueur connecté à Fortnite, il apparaîtra dans le salon ;

Et là, accrochez-vous à vos briques, le mode écran partagé se lancera dès que vous ouvrirez LEGO Fortnite ! PASSE LEGO CHAIR DE POULE Combattre le Roi de la tempête n'est pas de tout repos. Pourquoi ne pas faire un crochet par le Bar à jus de Banane, histoire de vous détendre ? Ce pack de décorations n'est qu'une des étrangetés que vous pourrez découvrir au fil de votre aventure dans le Passe LEGO Chair de poule ! Le Passe LEGO Chair de poule utilisera le système de progression nouvellement annoncé. Cela signifie qu'il fera partie du Club de Fortnite et que vous pourrez utiliser l'EXP venant de n'importe quelle expérience de Fortnite pour progresser dans le Passe ! Ce Passe comprendra également une seule voie des récompenses, regroupant celles gratuites et celles de la voie bonus. Vous pouvez récupérer cinq packs de décorations gratuitement dans le Passe Chair de poule, ainsi que deux écrans de chargement, trois bannières de joueur et la construction Mausolée de Corbeau. On dit que c'est le perchoir préféré des méchants. Vous pourrez déverrouiller 11 packs de décorations supplémentaires en achetant la voie bonus pour 1 400 V-Bucks, dont les packs Tente de détente et Tente d'arcade ! Il y a également des constructions supplémentaires à récupérer, comme la construction Scène principale, la dernière récompense de la voie bonus. Acheter la voie bonus vous permet de déverrouiller instantanément la tenue Syd experte des corbeaux. Que vous utilisiez sa version Fortnite ou LEGO, sa joie est toujours un peu inquiétante. À noter ! Vous pourrez progresser dans le Passe LEGO Chair de poule jusqu'au 11 mars 2025 à 10h00 (CET). Ses récompenses gratuites, celles de la voie bonus et la tenue Syd experte des corbeaux ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. AMÉLIORATIONS Voici les autres améliorations de gameplay que vous pourrez trouver à la sortie de la mise à jour Traqueurs de tempête le 10 décembre : AMÉLIORATION DU GAMEPLAY ET DE L'EXPLORATION La portée de l'ensemble des attaques de mêlée a été augmentée.

La hauteur de saut a été légèrement augmentée.

L'endurance consommée pour sprinter et nager a été réduite.

La taille de l'inventaire des joueurs a été augmentée.

La discussion textuelle a été ajoutée.

Les grottes et les arrêts de bus apparaissent désormais sur votre minicarte depuis une plus grande distance.

Les postes de travail peuvent désormais être utilisés sous la pluie.

Davantage d'objectifs et de lieux sont à présent indiqués sur la carte.

Vous ne subissez plus de dégâts quand vous avez froid ou chaud. Toutefois, vous continuez à en subir quand vous avez super froid ou super chaud.

Le lance-bleuvage a été ajouté ! Utilisez-le pour vous soigner, vous et vos amis. ÉQUILIBRAGE ET AMÉLIORATION DE LA PROGRESSION Fuyez si vous tenez à la vie ! Les ennemis bien trop forts pour vous présenteront maintenant un indicateur de menace.

La protection contre les coups fatals a été retravaillée afin de la rendre plus souple.

La durabilité de nombreux objets a été augmentée.

Le nombre de cœurs que vous possédez à votre arrivée dans un nouveau monde est passé de 3 à 5.

Les récompenses liées à l'amélioration des villages et aux travaux des villageois ont été retravaillées afin de faciliter la progression.

Les coffres donnent désormais un butin mieux adapté à votre progression dans le jeu.

Vous rencontrerez des ennemis plus coriaces après avoir progressé de manière significative dans le jeu.

Les brutes infligent à présent moins de dégâts, mais ont plus de cœurs.

Les dégâts et les cœurs des ennemis en mode extrême ont été réduits.

Les dégâts et les cœurs des ennemis en mode paisible ont été réduits.

Les dégâts des ennemis tempétueux ont été réduits.

La force de repoussement des armes des joueurs et des attaques des ennemis a été ajustée. AJUSTEMENTS ET NOUVEAUTÉS POUR LA FABRICATION Vous pouvez désormais empiler jusqu'à 80 objets par pile.

Le coût de fabrication des coffres de rangement a été réduit.

Les roues simples, alimentées et motrices sont maintenant plus légères, ce qui améliore leur flottabilité sur l'eau.

Les cocotiers et les bananiers produisent désormais aussi du bois.

Des plaques de métal ont été ajoutées pour servir à divers schémas. Vous pouvez les fabriquer à partir de n'importe quel métal.

Consommer des fruits de la tempête et des smoothies de la tempête permet de rester plus longtemps dans la tempête sans se faire téléporter à l'extérieur.

Des runes tempétueuses ont été ajoutées. Vous pouvez les obtenir via le grimoire de runes tempétueuses.

Des parcelles de terre ont été ajoutées. Vous pouvez les fabriquer à partir de sable et de neige.

L'ambre présent sur les falaises des vallées arides a été remplacé par de l'obsidienne, et les grottes des prairies recèlent désormais de l'ambre et du cuivre. CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un bug concernant l'affichage des récompenses sur le totem du village rebelle.

Correction de diverses pannes de serveur qui survenaient lorsque les joueurs se trouvaient dans des grottes.

Correction d'un plantage rare qui survenait quand les ennemis choisissaient leur cible.

Correction de bugs à cause desquels les joueurs se désynchronisaient des véhicules volants.

Correction de plantages rares qui survenaient lors du chargement des mondes et de la génération des décors.

Correction de bugs à cause desquels certaines commandes des joueurs ne fonctionnaient plus après avoir chevauché un klombo.

Correction de bugs à cause desquels des PNJ et des animaux apparaissaient sous le sol.

Correction d'un bug à cause duquel plusieurs pièces de préfabriqués n'étaient pas déverrouillées dans les mondes en mode survie.

Les noms de diverses pièces de construction ont été ajustés pour les rendre plus clairs.

Correction d'un bug à cause duquel l'audio des collisions pour les objets dynamiques et les plaques pivotantes était répété en boucle.

