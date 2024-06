LEGO Fortnite : de nouveaux modes radicalement opposés ajoutés avec la mise à jour 30.10

Chaque expérience de Fortnite a eu droit à sa dose de nouveautés via la mise à jour 30.10 et LEGO Fortnite n'a pas fait exception, même si Metallica n'est ici pas le centre d'attention au-delà des skins LEGO des membres groupe James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo, que cela soit celles du Passe Festival de la Saison 4 ou les versions Master of Puppets de la boutique. Après le patch 29.40 qui a introduit l'univers de Star Wars dans nos mondes en briques, ce sont cette fois deux modes de difficulté qui ont été ajoutés, appelés Paisible et Extrême. Le premier est destiné aux joueurs voulant une expérience bien tranquille, tandis que l'autre se veut être un défi de taille avec l'implémentation d'ennemis qualifiés de tempétueux.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces nouveautés du moment :

Vous vous dites peut-être que les combats, c'est bien, mais qu'il faudrait qu'ils soient plus simples pour que vous ayez plus de temps pour construire ou vous occuper de la ferme, ou simplement pour que vous puissiez vous sentir invincible. C'est là que le mode Paisible entre en jeu ! Ou bien, peut-être que le mode survie n'était qu'un point de départ pour vous. Vous pensez avoir les épaules pour affronter des ennemis corrompus ? (Comme s'ils n'étaient pas déjà assez embêtants comme ça...) Vous pensez être de taille à affronter tout un tas d'ennemis ? Mais surtout, vous pensez pouvoir vous frotter à ces nouveaux adversaires avec la menace d'une élimination permanente qui plane au-dessus de vous ? Alors, lancez-vous dans le nouveau mode Extrême de LEGO Fortnite pour découvrir si vous êtes vraiment aussi solide qu'une brique ! Jouez aux modes Paisible et Extrême dès le 13 juin avec la mise à jour 30.10. PÉPOUZE EN MODE PAISIBLE Que vous soyez un aventurier du dimanche ou un constructeur qui apprécie les sensations fortes à petites doses, le mode Paisible est fait pour vous ! Créez un nouveau monde et faites la rencontre de Gros dodo, un compagnon fort sympathique qui vous aidera tout au long de votre aventure. PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DU MODE PAISIBLE Le mode Paisible mélange des éléments du mode survie et du mode bac à sable. Si le concept vous plaît, sélectionnez le mode Paisible lors de la création d'un nouveau monde ! Vous trouverez ci-dessous les paramètres par défaut du mode Paisible. (Ils peuvent tous être modifiés !) Ennemis - Oui

- Oui Difficulté des ennemis (nouveau paramètre !) - Facile

- Facile Ennemis tempétueux (nouveau paramètre !) - Non

- Non Faim - Non

- Non Température - Non

- Non Endurance - Non

- Non Élimination du joueur - Réapparaître

- Réapparaître Déposer les objets à l'élimination - Non

- Non Créatures amicales - Oui

- Oui Dégâts aux alliés - Non

- Non Villageois - Oui

- Oui Système d'alimentation - Non

- Non Animaux du village supprimés à l'élimination - Non AFFRONTEZ PLEIN DE DANGERS DANS LE MODE EXTRÊME ENNEMIS TEMPÉTUEUX Les loups sauvages ne vous font pas peur ? Ça tombe bien, il y en a des encore plus sauvages maintenant ! Dans le mode Extrême, des créatures affectées par une « tempête » rôdent au milieu des créatures normales. (Mais d'où peut bien venir cette tempête ?) Ces ennemis tempétueux infligent plus de dégâts, possèdent plus de vie et se déplacent plus vite que les ennemis normaux. Même prendre la fuite n'est pas chose aisée avec eux... Liste des ennemis tempétueux : Carapateur explosif tempétueux ;

Osseloup tempétueux ;

Brute tempétueuse ;

Brute des glaces tempétueuse ;

Carapateur des glaces tempétueux ;

Scorpion des glaces tempétueux ;

Loup des glaces tempétueux ;

Bernard-l'hermite tempétueux ;

Brute des sables tempétueuse ;

Carapateur des sables tempétueux ;

Scorpion des sables tempétueux ;

Araignée des sables tempétueuse ;

Loup des sables tempétueux ;

Scorpion tempétueux ;

Squelette tempétueux ;

Crapules tempétueuses ;

Araignée tempétueuse ;

Carapateur de pierre tempétueux ;

Loup sauvage tempétueux. DES ENNEMIS PLUS PUISSANTS Les ennemis normaux sont plus forts dans le mode Extrême, même quand ce ne sont pas des ennemis tempétueux ! Alors, mieux vaut avoir toujours des arbalètes recourbées et des épées longues sous le coude. ÉLIMINATION PERMANENTE Toujours pas peur ? Très bien... Mais on préfère vous prévenir : si vous perdez tous vos cœurs dans un monde en mode Extrême, votre élimination sera permanente. Vous êtes en mauvaise posture ? Pas de panique. Si vous avez un fétiche de retour dans votre inventaire au moment où vous perdez tous vos cœurs, vous vous réveillerez dans votre lit, et avec votre sac. Le fétiche se détruira après son utilisation, par contre. Mais c'est le prix à payer pour éviter une élimination permanente ! Pour déverrouiller le schéma du fétiche de retour, obtenez un noyau de tempête et placez-le dans votre inventaire. Éliminez des ennemis tempétueux pour obtenir des noyaux de tempête ! Le fétiche d'immortalité sera aussi présent dans le mode Extrême. Vous avez perdu tous vos cœurs et vous n'aviez pas de fétiche ? Voyez le bon côté des choses, votre élimination ne s'applique pas à l'ensemble de LEGO Fortnite... vous pouvez toujours retourner dans vos autres mondes ou créer un nouveau monde en mode Extrême ! Mais qu'est-ce qui arrive à l'ancien ? Eh bien, les autres détenteurs de clé pourront continuer à se battre pour leur survie dans ce monde jusqu'à ce que vous le supprimiez. DES TROPHÉES POUR RÉCOMPENSER VOTRE COURAGE Remportez des trophées pour prouver à tout le monde que la survie, ça vous connaît ! Voici les symboles de courage que vous pouvez obtenir en mode Extrême : Trophée des prairies - Pour le déverrouiller, éliminez une brute tempétueuse dans le biome Prairies, puis interagissez avec un village des prairies de niveau 10 ;

- Pour le déverrouiller, éliminez une brute tempétueuse dans le biome Prairies, puis interagissez avec un village des prairies de niveau 10 ; Trophée des vallées arides - Pour le déverrouiller, éliminez une brute des sables tempétueuse, puis interagissez avec un village des vallées arides de niveau 10 ;

- Pour le déverrouiller, éliminez une brute des sables tempétueuse, puis interagissez avec un village des vallées arides de niveau 10 ; Trophée des terres gelées - Pour le déverrouiller, éliminez une brute des glaces tempétueuse, puis interagissez avec un village des terres gelées de niveau 10. Seuls les vrais survivants obtiennent ces trophées. PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DU MODE EXTRÊME Sélectionnez le mode Extrême lors de la création d'un nouveau monde ! Voici les paramètres par défaut du mode Extrême : Ennemis - Oui (ne peut pas être modifié !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié !) ; Difficulté des ennemis (nouveau paramètre !) - Difficile (ne peut pas être modifié !) ;

- Difficile (ne peut pas être modifié !) ; Ennemis tempétueux (nouveau paramètre !) - Oui (ne peut pas être modifié !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié !) ; Faim - Oui (ne peut pas être modifié !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié !) ; Température - Oui (ne peut pas être modifié !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié !) ; Endurance - Oui (ne peut pas être modifié !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié !) ; Élimination du joueur - Permanente (ne peut pas être modifié !) ;

- Permanente (ne peut pas être modifié !) ; Déposer les objets à l'élimination - Oui (ne peut pas être modifié !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié !) ; Créatures amicales - Oui (ne peut pas être modifié... c'est cadeau) ;

- Oui (ne peut pas être modifié... c'est cadeau) ; Dégâts aux alliés - Non (peut être modifié si vous voulez pousser l'expérience plus loin) ;

- Non (peut être modifié si vous voulez pousser l'expérience plus loin) ; Villageois - Oui (ne peut pas être modifié... vous aurez besoin d'amis pour survivre !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié... vous aurez besoin d'amis pour survivre !) ; Système d'alimentation - Oui (ne peut pas être modifié... ça serait trop facile, sinon !) ;

- Oui (ne peut pas être modifié... ça serait trop facile, sinon !) ; Animaux du village supprimés à l'élimination - Oui (ne peut pas être modifié... alors prenez soin d'eux !). AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS MÉMOIRE FAIBLE VS TROP DE STRUCTURES À PROXIMITÉ Avant la mise à jour 30.00, vous avez peut-être vu des messages « trop complexe » apparaître dans votre monde, limitant vos capacités de construction. La version 30.10 clarifiera si ce problème est dû à une mémoire faible ou à la présence de trop de structures à proximité. Si vous recevez la notification « Mémoire faible » ou « Trop de structures à proximité », voici comment faire pour continuer à jouer : Mémoire faible - Essayez de réduire le nombre total de structures, le nombre de constructions uniques ou le nombre d'objets et de créatures. S'éloigner de zones denses ou quitter et revenir dans le monde peut aussi aider ;

- Essayez de réduire le nombre total de structures, le nombre de constructions uniques ou le nombre d'objets et de créatures. S'éloigner de zones denses ou quitter et revenir dans le monde peut aussi aider ; (Remarque : l'espace mémoire disponible dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez.)

Trop de structures à proximité - Essayez de répartir les constructions sur de plus grandes zones. Essayez également de remplacer les petits composants de construction par des plus gros afin d'en utiliser moins. Construire à un autre endroit ou supprimer des structures obsolètes peut aussi aider. AUTRES CHANGEMENTS Les habitants du village rebelle ne sont plus pris en compte dans la limite de villageois du monde.

Le compteur de villageois dans le monde (dans l'onglet de gestion du village) affichera désormais les bons nombres.

Les squelettes ont moins de chances d'apparaître dans les villages.

Les grottes de lave sur l'île Star Wars contiennent des rubis !

Les animaux éviteront mieux les feux de camp.

Les loups ont appris à nager ! PLUS DE VERSIONS LEGO ? TOUJOURS ! En parlant de difficulté, choisir la tenue LEGO adaptée à chaque situation n'est pas si simple. C'est pourquoi la version 30.10 apporte encore plus de versions LEGO à vos tenues préférées ! Si vous possédez les tenues suivantes, les versions LEGO seront automatiquement disponibles dans votre casier après la mise à jour : Agente Colorado ;

Fiancée de l'air ;

Amazona Colorada ;

Biker ;

Brutus des plages ;

Bleuvagiator ;

Black Panther ;

Fonceuse (équipe Fortnite) ;

Terreur du blizzard ;

Antiblocus ;

Rubis estivante ;

Bombardeur fluo ;

Mitrailleur fluo ;

Tireur au buzzer (équipe Fortnite) ;

Camaïeu vs Allure ;

Capitana Colorada ;

Chatastrophe ;

Chaos originel ;

El Chapulín Colorado ;

Mercenaire ;

Virtuose du crossover (équipe Fortnite) ;

Dante ;

Naomi prêtresse sombre ;

Rossignol ;

Defensor Colorado ;

Defensora Colorada ;

Docteur Fatalis ;

Punkette ;

Crépuscule ;

Ailière éclatante (équipe Fortnite) ;

Juge d'élite ;

Porteur (équipe Fortnite) ;

Experte de l'en-but ;

Ned le boucleur ;

Pivot audacieux (équipe Fortnite) ;

Arbitre fair-play ;

Meneur implacable (équipe Fortnite) ;

Championne de la FNCS 3:1 ;

Traqueuse du givre ;

Gridiron (équipe Fortnite) ;

Guerrera Colorada ;

Guerrero Colorado ;

Héros du dunk (équipe Fortnite) ;

Faucon classique ;

Heidi ;

Le Héraut ;

Heroína Colorada ;

Technicienne tactique ;

Hugo ;

Héroe Colorado ;

Traqueur des glaces ;

Imani ;

Interceptrice (équipe Fortnite) ;

Ione ;

Insatiable ;

Feinteuse (équipe Fortnite) ;

Lars ;

Mina la machiniste ;

Mélodie ;

Mina Park ;

Homme poisson ;

Moon Knight ;

Naomi Osaka ;

Dribbleur NBA 75 ;

Battante NBA 75 ;

Dunkeur NBA 75 ;

Batailleur NBA 75 ;

Fonceur NBA 75 ;

Flexeuse NBA 75 ;

Sauteuse NBA 75 ;

Capitaine NBA 75 ;

Slammeuse NBA 75 ;

Marqueuse NBA 75 ;

Nezumi ;

Nitrojerry ;

Contrôleuse de l'attaque ;

Agent du hors-jeu ;

Chevalier oméga ;

Omégarök ;

L'Origine ;

Exploratrice ;

Reine du alley-oop (équipe Fortnite) ;

Experte des corbeaux ;

Génie du rebond (équipe Fortnite) ;

Pilleuse des récifs ;

Préposée à la vidéo ;

Río Grande ;

Receveuse (équipe Fortnite) ;

Sayara ;

Crapule ;

Éclaireur ;

Shang-Chi ;

Kuno'ichi du froid ;

Soldado Colorado ;

Sorana ;

Étincelle ;

Spider-Gwen ;

Spider-Man (Miles Morales) ;

Spider-Man (No Way Home) ;

Spider-Man 2099 ;

Smasheur (équipe Fortnite) ;

Arrière surdouée (équipe Fortnite) ;

Chasseuse étoilée ;

Dame d'acier ;

Tornade ;

Bloqueur (équipe Fortnite) ;

Maître-nageur ;

Takara ;

Terra ;

Thor ;

Tigresse ;

Pro du temps mort ;

Toni ;

Tony Stark ;

Tracy Letrouble ;

Triple-double (équipe Fortnite) ;

Flapie ;

Ocelote ;

Tireur fou ;

Zénith ;

Zuri ;

Zzaria le Cruel.

Par ailleurs, un nouveau set a été ajouté à la boutique, le Phare de Lockie, un petit pack coûtant 1 500 V-Bucks, mais qui est actuellement en promotion à 1 000 V-Bucks.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.