Fortnite Festival : Metallica vient mettre le feu sur scène pour la Saison 4 et son mode scène Royale

Lancée fin avril, la Saison 3 de Fortnite Festival dédiée à Billie Eilish s'est finalement terminée jeudi. Et comme le leak de la roadmap de contenu pour toute cette année l'avait dévoilé, c'est donc bien Metallica qui a pris le relais. Cette Saison 4, qui durera jusqu'au 16 août 2024 à 6h00, ne se contente pas de mettre en en avant le groupe de heavy metal puisqu'un troisième mode de jeu a fait son apparition, introduit dans la bande-annonce de lancement sur fond de Enter Sandman. Comme son nom l'indique, la Scène royale (Battle Stage) n'est pas là pour de la coopération, mais bien un affrontement sur scène à 16 joueurs au fil de quatre manches (au maximum), dont les chansons sont choisies aléatoirement et où les scores les plus élevés sont qualifiés. La subtilité, ce sont les attaques venant brouiller la piste, qui apparaissent comme quelque peu inutiles sur des morceaux faciles, et affectent le multiplicateur de score, ce qui est bien plus embêtant. De plus, le choix de l'instrument ne compte pas, alors aucune raison de se compliquer la vie. Il faudrait qu'il soit imposé pour que ce soit un peu plus fair-play (en mettant de côté les instruments pros évidemment) et qu'un matchmaking par difficulté soit mis en place. Bref, l'idée est bonne, mais l'exécution est de loin perfectible. Un employé d'Epic Games a d'ailleurs expliqué sur Reddit qu'il existe un écart entre jouer en Facile et Expert, mais que les multiplicateurs ont été arrangés de manière à ce qu'il soit réduit pour que tout le monde puisse jouer ensemble.

Du côté des quêtes, il y a eu du changement, à commencer par le fait que leur reset est passé de 15h00 à 10h00. Les quotidiennes des Scènes principale, Royale et d'improvisation ont été rassemblées, avec cinq objectifs différents à la fois pouvant être réalisés sur les deux premières. Celui demandant l'obtention de deux étoiles est récurrent et non renouvelé sur la journée, tandis que les quatre autres sont changés une fois complétés, avec deux propres à chaque mode. En impro, il faut toujours jouer 5 minutes avec chaque instrument. Le nombre de quêtes hebdomadaires passe lui à quatre, avec une pour la Scène Royale. Il en va de même pour celles d'étape avec désormais cinq types d'exigences au total. Rien ne bouge en revanche pour les quêtes d'Intensification, avec deux récompenses à la clé (une bannière et un spray). Nous avons par ailleurs 5 semaines (jusqu'au dimanche 21 juillet à 10h00) pour accomplir 14 objectifs et obtenir deux instruments en lien avec Metallica (guitare et basse), en plus de l'EXP octroyée. Les bracelets font eux leur retour avec les mêmes conditions d'acquisition que durant la saison précédente, ce qui ne devrait donc poser aucun souci pour obtenir les récompenses associées (emote, micro et basse).

Des tutoriels ont sinon été ajoutés en se rendant sur la Scène principale et la Scène Royale pour la première fois de la saison. En revanche, le mapping des touches ayant eu droit à de nouveaux préréglages, il faut se rendre dans les paramètres pour bien sélectionner ceux déjà créés. Nous aurions aimé qu'il y ait un moyen de consulter les objectifs en cours entre deux chansons, espérons que les développeurs d'Harmonix finissent par ajouter ça.

Pour le reste, vous trouverez tous les détails ci-dessous, ainsi que d'autres visuels en page suivante.

Une tempête se déchaîne dans Fortnite Festival ! James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo du groupe Metallica sont les artistes de la Saison 4 de Fortnite Festival. La Saison 4 commence le 13 juin avec la mise à jour 30.10 et prendra fin le 16 août 2024 à 6h (CEST). Pendant cette période, envoyez des attaques sur vos adversaires pour les éliminer de la scène Royale. Déchaînez-vous sur les chansons de Metallica ! Que ce soit sur la scène principale ou la scène d'impro. Débloquez des récompenses dans le jeu grâce au Passe Festival de la Saison 4. Faites saturer vos enceintes avec la voie bonus qui permet de déverrouiller des récompenses supplémentaires. Installez-vous confortablement pour jouer de la batterie TAMA de Lars avec ses cymbales de la marque Zildjian. Vous pouvez également monter sur scène en incarnant James, Lars, Kirk et Robert grâce à leurs tenues ! SCÈNE ROYALE : 16 JOUEURS - 1 VAINQUEUR C'est l'heure de mettre votre talent à l'épreuve sur la scène Royale de Fortnite Festival ! Affrontez vos adversaires sur un programme de 4 chansons et soyez le dernier survivant lorsque le jeu prend fin. Chaque partie publique de la scène Royale commence avec 16 joueurs qui s'affrontent pour obtenir le meilleur score possible sur un programme aléatoire parmi les pistes musicales à la une de Fortnite Festival. Vous jouez la même chanson que les autres joueurs, mais vous pouvez choisir votre instrument et la difficulté pour obtenir le meilleur score possible. Les pistes musicales possédées ne peuvent pas être choisies afin de ne pas donner un avantage à certains joueurs. Les 4 joueurs dont le score est le plus faible seront éliminés à la fin de chaque chanson. Et ce, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur ! Pas de panique si vous tombez sur une chanson que vous ne maîtrisez pas encore. Vous pouvez inverser la tendance en envoyant des attaques sur vos adversaires pour ralentir la progression de leur score et interrompre leur série de notes ! Les attaques fonctionnent de la même manière que la surcharge sur la scène principale. Vous devez d'abord jouer correctement les parties de la surcharge, puis appuyer sur la touche pour lancer une attaque et déstabiliser vos adversaires. De plus, vous augmentez également votre propre score en envoyant une attaque ! Plus vous avez de surcharge en stock, plus la durée de votre attaque augmente. Jouez avec précision, conservez votre série de notes et lancez les attaques aux moments clés. Sur la scène Royale, les multiplicateurs de score de la basse et du micro ont été réduits de x6 à x4 afin d'équilibrer tous les instruments ! Le classement dans les parties publiques se base sur le nombre de manches auxquelles vous avez survécu et le nombre de joueurs éliminés. Cela évite que vous n'affrontiez le meilleur joueur du monde lors de votre première partie. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs dans une partie privée de la scène Royale ! Et c'est vous qui choisissez le programme ! Les joueurs peuvent alors sélectionner des pistes musicales depuis leur bibliothèque musicale, en plus des pistes musicales à la une. Vous trouverez la scène Royale dans le menu Découvrir aux côtés de « Fortnite Festival Scène principale » et de « Fortnite Festival Scène d'impro ». Cette nouvelle scène est une expérience permanente qui ne sera pas retirée après la Saison 4. Sur la scène Royale, seule la victoire compte ! (Et passer du bon temps, évidemment.) OBTENEZ LE PASSE FESTIVAL DANS L'ONGLET DÉDIÉ Montrez au monde entier que vous avez le rock dans la peau ! Vous trouverez les quêtes saisonnières de Fortnite Festival directement dans le salon d'une des scènes (principale, d'impro ou Royale), puis dans l'onglet Passe Festival dans le menu en haut de l'écran ! PASSE FESTIVAL DE LA SAISON 4 Ne faites qu'un avec le rock, et le rock vous récompensera. Accomplissez les quêtes de Fortnite Festival pour obtenir des points Festival. Ces points vous permettent de progresser plus rapidement dans le Passe Festival de cette saison. Voie des récompenses gratuites Prenez le temps de vous restaurer après avoir tout donné sur scène. La guitare Bleuvagratte soigne les maux et vous attend à la fin de la voie des récompenses gratuites. Une fois la forme retrouvée, entraînez-vous sur les trois pistes musicales de la voie des récompenses gratuites : Epic Games - S.O.M.P ;

; Epic Games - The Night Porter (Winnage) ;

; Epic Games - Dreamer. Au fait, à partir de la mise à jour 30.10, vous pouvez définir n'importe quelle piste musicale que vous possédez en tant que musique de salon ! Écoutez de la bonne musique pendant que votre équipe se prépare ! Les chansons sont une manière de capter l'attention. Chauffez la foule grâce à des auras spectaculaires telles que l'aura Flammes sinistres. Les fans pourront même sentir la chaleur que vous dégagez ! Faites bouger le public grâce à l'emote Coup de pied circulaire. C'est toujours l'heure de balancer un coup de pied circulaire. Voie bonus Que diriez-vous de posséder des souvenirs de Metallica ? Grâce à la voie bonus disponible pour 1 800 V-Bucks, vous débloquerez de nombreux objets cosmétiques de Metallica. Toutefois, il n'y a rien de tel que de vous glisser dans la peau des légendes du rock. En achetant la voie bonus, vous déverrouillez instantanément la tenue Lars Ulrich. Vous pouvez déverrouiller les tenues Robert Trujillo, Kirk Hammett et James Hetfield en progressant dans la voie bonus. Le spectacle ne fait que commencer ! Installez-vous à la batterie TAMA de Lars. Si vous n'avez jamais réussi à maîtriser les phases de double pédale et si vous avez plutôt un penchant pour la guitare, alors prenez la guitare Gibson Les Paul « Greeny » de Kirk pour tout déchirer sur le solo de la chanson Enter Sandman. Dans la voie bonus, vous retrouverez la musique One ! Il n'y en a pas deux comme elle. Piste musicale One Notez bien cela ! Les récompenses de la voie gratuite et de la voie bonus du Passe Festival de la Saison 4 ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. MASTER OF PUPPETS Enfilez une tenue de combat pour monter sur la scène Royale. James, Lars, Kirk et Robert sont transcendés avec leur tenue Master of Puppets, disponibles dans la boutique d'objets jusqu'à ce que la Saison 4 prenne fin. Déchirez tout avec Kirk Master of Puppets, soyez un guerrier du désert avec James Master of Puppets, suivez le rythme avec Robert Master of Puppets et faites trembler le sol avec Lars Master of Puppets. Quoi de plus ? Les pistes musicales ci-dessous seront disponibles dans la boutique d'objets jusqu'à la fin de la Saison 4 : Metallica - Enter Sandman ;

; Metallica - Fuel ;

; Metallica - Master of Puppets ;

; Metallica - Ride the Lightning ;

; Metallica - The Unforgiven ;

; Metallica - Wherever I May Roam. Jetez une oreille sur les chansons de Metallica pendant la Saison 4 pour en découvrir d'autres. AMÉLIORATIONS ET CORRECTIONS DE LA SAISON 4 FESTIVAL DANS LE SALON Les pistes musicales que vous possédez peuvent désormais être équipées en tant que musiques de salon ! Ajoutez-les à vos favoris, puis définissez-le en aléatoire pour écouter une musique différente à chaque fois que vous retournez au salon. AMÉLIORATIONS DU JEU Vous disposez désormais d'une plus grande marge d'erreur (le « coyote time ») pour gratter une note avec l'instrument principal pro et la basse pro. Ceci s'applique également lorsque vous devez jouer la bonne touche. Les joueurs devraient désormais être récompensés lorsqu'ils jouent les touches pour gratter et jouer en même temps, même si l'une des deux actions se produit légèrement avant l'autre. Autres améliorations : Nous avons amélioré le bouton pour associer la visibilité. Il est désormais activé par défaut sur les instruments pros ;

Votre touche pour gratter est désormais visible dans l'ATH. (Une seule touche pour gratter est visible, même si vous avez attribué deux touches. L'autre s'affiche uniquement dans les paramètres) ;

(Une seule touche pour gratter est visible, même si vous avez attribué deux touches. L'autre s'affiche uniquement dans les paramètres) ; Vous pouvez utiliser la surcharge pendant les pauses des chansons. QUÊTES DE FESTIVAL Les quêtes de la scène principale, scène d'impro et scène Royale appartiennent toutes à la même catégorie. Les quêtes quotidiennes ont été mises à jour pour inclure ces trois expériences.

Depuis les coulisses, vous pouvez progresser dans les quêtes d'impro pendant que vous établissez votre programme pour la scène principale.

De nombreuses quêtes de la scène principale telles que « Jouer des notes » et « Utiliser la surcharge » seront compatibles avec la scène Royale. CHANGEMENTS SUR LES PISTES MUSICALES Nous avons modifié les instruments des pistes musicales suivantes : Doja Cat - Say So : basse - Ajustements mineurs afin d'harmoniser l'ensemble.

- Ajustements mineurs afin d'harmoniser l'ensemble. Epic Games - Streets Ignite : instrument principal - Ajustements mineurs afin d'harmoniser l'ensemble.

- Ajustements mineurs afin d'harmoniser l'ensemble. Epic Games - Streets Ignite : instrument principal pro - Nous avons corrigé des notes hammer-on et pull-off qui été mal placées.

- Nous avons corrigé des notes hammer-on et pull-off qui été mal placées. Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You) : instrument principal pro - Nous avons corrigé des notes hammer-on et pull-off qui été mal placées.

: instrument principal pro - Nous avons corrigé des notes hammer-on et pull-off qui été mal placées. Metallica - Fuel : instrument principal pro - Nous avons supprimé quelques notes sur les riffs répétitifs afin d'harmoniser l'ensemble.

- Nous avons supprimé quelques notes sur les riffs répétitifs afin d'harmoniser l'ensemble. Muse - Hysteria : instrument principal - Nous avons ajusté une mesure sur le solo.

- Nous avons ajusté une mesure sur le solo. Muse - Hysteria : instrument principal pro - Nous avons harmonisé l'ensemble de la basse pro.

- Nous avons harmonisé l'ensemble de la basse pro. Panic! At The Disco - High Hopes : basse pro - Nous avons corrigé un bug sur certaines notes hammer-on, en plus d'autres ajustements.

- Nous avons corrigé un bug sur certaines notes hammer-on, en plus d'autres ajustements. Rob Base & DJ EZ Rock - It Takes Two : batterie - Nous avons ajouté une phase de grosse caisse manquante. CRÉATION DE CONTENU DE LA SAISON 4 DE FORTNITE FESTIVAL Vous voulez réaliser du contenu sur YouTube à l'occasion de la sortie de la Saison 4 ? Cette saison, les créateurs de contenu engagés dans le programme Soutenez un créateur (SUC) pourront publier leurs VOD sur YouTube. Ces VOD pourront contenir la sélection de pistes musicales ci-dessous (et leurs boucles d'impro) et pourront donc être monétisées. Votre contenu peut également contenir les pistes musicales ci-dessous en tant que musiques de salon ! Sélection de pistes musicales : Metallica - Enter Sandman ;

Metallica - One ;

Metallica - Ride The Lightning ;

Metallica - The Unforgiven ;

Metallica - Wherever I May Roam. La rotation des pistes musicales sera effectuée chaque semaine, le jeudi à 16h00 (CEST). Vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression pendant la période de sélection des pistes musicales. Plus d'informations : Pour monétiser votre contenu contenant les pistes musicales, vous devez associer vos comptes YouTube et Soutenez un créateur ;

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation ;

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée. Bien que peu probable, il est possible que votre contenu Soutenez un créateur fasse l'objet d'une revendication. Un certain délai sera nécessaire afin que Youtube la traite. Pendant ce temps, veuillez ne pas contester cette revendication. Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos expériences contenant des pistes musicales sur YouTube pendant la Saison 4. En revanche, vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Notez bien cela ! Pour les créateurs qui souhaitent diffuser du contenu contenant les pistes musicales, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Notre recommandation est de désactiver les VOD et les clips lorsque vous diffusez du contenu Fortnite Festival. Pour en savoir plus, consultez l'article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur.

