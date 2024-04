Fortnite Festival voit la vie en vert avec sa Saison 3 centrée sur Billie Eilish, la prise en charge d'instruments ajoutée !

Le rythme des ajouts dans Fortnite en tant que plateforme peut être difficile à suivre puisque les différents jeux dans le jeu ont des saisons (ou thématiques) qui ne débutent ni ne se terminent au même moment. Alors qu'il reste encore un mois à la Saison 2 Mythes et mortels du Chapitre 5 du Battle Royale et que la Virée Néon de Rocket Racing est encore récente, la mise à jour 29.30 apporte ce mardi le contenu Folie fermière pour LEGO Fortnite et la Saison 3 de Fortnite Festival. Après The Weeknd et Lady Gaga, c'est donc Billie Eilish qui est la star de cette expérience, avec une thématique visuelle portée sur le vert.

Cette Saison 3 n'a en revanche pas de nom, à croire qu'Epic Games et Harmonix sont déjà tombés à court d'idées. De plus, elle durera moins longtemps que la précédente, ne s'étalant que sur sept semaines jusqu'au 13 juin, contre près de neuf pour celle venant de se terminer. Cela concorde d'ailleurs avec le leak massif récemment apparu sur la Toile, lire notre article dédié à ce sujet. Petite nouveauté, l'achat du Passe Festival permet directement de débloquer la skin de Billie Eilish, qui dispose d'un style alternatif en guise de dernière récompense. En revanche, rien en boutique la concernant, du moins pour le moment. En effet, les leakers et autres dataminers ont évoqué le fait qu'il devrait bien y en avoir une autre à son effigie lors de la sortie de son prochain album Hit Me Hard and Soft le 17 mai. Du reste, le fonctionnement de la saison est identique.

Bonne nouvelle si vous possédez une guitare de Rock Band 4, Harmonix vient de rendre ce type d'accessoire compatible ! Le gameplay a également droit à une petite nouveauté, à savoir l'ajout d'un instrument principal pro et d'une basse pro uniquement accessibles avec ce périphérique, possédant deux types de notes supplémentaires, et ce pour l'ensemble des pistes du jeu. Notez que du côté des quêtes, il y a désormais une récompense pour compléter toutes les étapes d'Intensification, qui ne sont plus nécessaires pour obtenir les bracelets. À la place, il faut juste gagner des points en jouant en plus des quêtes hebdomadaires et d'étape.

Vous l'avez vue dans tous les plus grands festivals, découvrez-la dans celui de Fortnite. L'artiste primée Billie Eilish est à l'affiche de la Saison 3 de Fortnite Festival ! La Saison 3 débute aujourd'hui et se termine le 13 juin 2024 à 6h00 (CEST). Durant cette période, gardez le rythme et déverrouillez de nouveaux instruments, de nouvelles pistes musicales et d'autres objets du Passe Festival de la Saison 3, ce dernier proposant une voie des récompenses gratuites et une voie bonus. Faites preuve d'audace avec la voie bonus. Dès que vous achetez cette voie pleine de récompenses à déverrouiller, vous obtenez immédiatement la tenue Billie aux racines vertes ! RESTEZ À L'ÉCOUTE DE L'ONGLET PASSE FESTIVAL Pour profiter de cette Saison 3, ne ratez aucune représentation. Lorsque vous êtes dans le salon d'une expérience de Fortnite Festival (la scène principale ou la scène d'impro), cliquez sur Passe Festival en haut de l'écran. C'est ici que vous trouverez le Passe Festival de la Saison 3 ainsi qu'un bouton pour découvrir les quêtes Festival ! PASSE FESTIVAL DE LA SAISON 3 Améliorez le niveau de votre performance et augmentez votre collection de récompenses dans le jeu ! En terminant des quêtes Festival, vous obtenez des points Festival qui vous font progresser dans le Passe Festival. Plus vous avancez, plus vous obtenez des récompenses. Voie des récompenses gratuites Ça, c'est un instrument qui va embraser la foule. La Basse Bassalte est l'ultime récompense de la voie des récompenses gratuites. Montez le son et allumez le feu ! Vous voulez faire les plus beaux riffs ? Faites vibrer la scène en déverrouillant ces quatre pistes musicales dans la voie des récompenses gratuites : Epic Games - Change ;

; Epic Games - Silly Bros ;

; Epic Games - Sweet Victory ;

; WitchGang - Runaway. Sweet Victory figurait déjà parmi les musiques de salon de Fortnite. Les joueurs qui avaient cette musique de salon dans leur casier avant la Saison 3 de Fortnite Festival recevront un remboursement unique de V-Bucks équivalent au montant qu'ils ont payé, ainsi que la piste musicale ! Imprégnez-vous du rythme avec deux nouvelles auras. La première est là pour répandre l'amour : c'est l'aura Rythme cardiaque. Vous ne sentez pas comme un petit vent glacial ? Ça, c'est sûrement l'aura Tempo enneigé. L'aura Tempo enneigé. Vous voulez réaliser une performance renversante ? Alors empoignez votre micro et faites tourner la tête à votre audience avec l'emote Un petit tour. Voie bonus Si vous estimez que ce Passe Festival est incontournable, vous pouvez acheter la voie bonus pour 1 800 V-Bucks pour ajouter tout un tas de nouvelles récompenses ! Aucune quête supplémentaire n'est nécessaire pour déverrouiller ces récompenses. Lorsque vous achetez la voie bonus, vous déverrouillez automatiquement la tenue Billie aux racines vertes ! La récompense finale de la voie bonus est exclusive au Passe Festival de la Saison 3. C'est le style Ultraviolette, réactif à la musique, pour la tenue Billie aux racines vertes. On ne fait pas de meilleure lueur que celle du néon vert ! Si la fête arrive à son terme, relancez-la avec ces quatre pistes musicales à déverrouiller : Maroon 5 - Maps ;

; The Cure - Friday I'm in Love ;

; 5 Seconds Of Summer - Youngblood ;

; Billie Eilish - Oxytocin. N'ayez pas peur, c'est juste un microphone. Le Micro d'enterrement est l'un des deux instruments ayant pour thème Billie Eilish que vous pouvez déverrouiller dans la voie bonus. Le rythme vous empêche de dormir ? Faites de beaux rêves (et de belles mélodies) avec le keytar Clavier dormeur ! Remarques : le style Billie aux racines vertes (ultraviolette) est exclusif au Passe Festival de la Saison 3. Le reste du contenu du Passe Festival de la Saison 3 n'est PAS exclusif à la Saison 3 de Fortnite Festival, et il pourrait être disponible dans la boutique à une date ultérieure. DES OBJETS BILLIE EILISH DANS LA BOUTIQUE ! Les filles bien élevées vont faire la fête. Trois des meilleures chansons de Billie Eilish sont disponibles en tant que pistes musicales dans la boutique jusqu'à la fin de la Saison 3 : Billie Eilish - all the good girls go to hell ;

; Billie Eilish - Happier Than Ever - Edit ;

; Billie Eilish - Therefore I Am. D'autres objets Billie Eilish restent disponibles dans la boutique jusqu'à la fin de la saison, dont l'emote bad guy et l'emote you should see me in a crown. Une nouvelle tenue Billie Eilish et de nouvelles pistes musicales sortiront à l'avenir pendant la Saison 3 ! LIBÉREZ VOTRE ESPRIT DE ROCKER AVEC LES MANETTES GUITARES ! Vous pouvez désormais utiliser les guitares de Rock Band 4 si vous souhaitez maîtriser les partitions de l'instrument principal pro et de la basse pro sur la scène principale sur PlayStation, Xbox et PC ! Consultez le tableau ci-dessous pour savoir si votre manette est compatible au lancement de la Saison 3.

PlayStation 5 et PlayStation 4 Xbox Series X|S et Xbox One PC Guitare sans fil Riffmaster pour PlayStation 5 et PlayStation 4 Oui Guitare sans fil Fender Jaguar de RockBand 4 Rivals pour PlayStation 4 Oui Guitare sans fil Fender Stratocaster de RockBand 4 pour PlayStation 4 Oui Guitare sans fil Riffmaster pour Xbox Series X|S, Xbox One et pour PC Oui Oui Guitare sans fil Fender Jaguar de RockBand 4 Rivals pour Xbox One Oui Oui (requiert sur PC l'adaptateur sans fil Microsoft Xbox One pour Windows 10) Guitare sans fil Fender Stratocaster de RockBand 4 pour Xbox One Oui Oui (requiert sur PC l'adaptateur sans fil Microsoft Xbox One pour Windows 10)

D'autres annonces concernant les manettes instruments sont à venir, alors suivez les réseaux sociaux de Fortnite Festival pour vous tenir au courant ! CRÉATION DE CONTENU DE LA SAISON 3 DE FORTNITE FESTIVAL Vous voulez réaliser du contenu à l'occasion de la Saison 3 sur YouTube ? Cette saison, les créateurs de contenu engagés dans le programme Soutenez un créateur (SUC) pourront publier leurs VOD sur YouTube. Ces VOD pourront contenir la sélection de pistes musicales ci-dessous (et leurs boucles d'impro) et pourront donc être monétisées. Sélection de pistes musicales : Billie Eilish - all the good girls go to hell ;

Billie Eilish - Happier Than Ever - Edit ;

Billie Eilish - Therefore I Am. La rotation des pistes musicales sera effectuée chaque semaine, le jeudi à 16h00 (CEST). Vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression pendant la période de sélection des pistes musicales. Plus d'informations : Pour monétiser leur contenu contenant les pistes musicales, les membres du programme doivent associer leurs comptes YouTube et Soutenez un créateur. IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation. En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée. Bien que peu probable, il est possible que votre contenu Soutenez un créateur fasse l'objet d'une revendication. Un certain délai sera nécessaire afin que YouTube la traite. Pendant ce temps, veuillez ne pas contester cette revendication. Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos expériences contenant des pistes musicales sur YouTube pendant la Saison 3. En revanche, vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Notez bien cela ! Pour les créateurs qui souhaitent diffuser du contenu contenant les pistes musicales, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Notre recommandation est de désactiver les VOD et les clips lorsque vous diffusez du contenu Fortnite Festival. Pour en savoir plus, consultez l' article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur. AMÉLIORATIONS ET CORRECTIONS INSTRUMENT PRINCIPAL PRO ET BASSE PRO Deux nouveaux instruments ont été ajoutés : l'instrument principal pro et la basse pro ! Toutes les pistes musicales actuelles et futures peuvent être jouées avec ces deux instruments. Elles sont jouables sur la scène principale avec une manette guitare.

! Toutes les pistes musicales actuelles et futures peuvent être jouées avec ces deux instruments. Elles sont jouables sur la scène principale avec une manette guitare. L'instrument principal pro et la basse pro ont des notes « hammer-on » et « pull-off ». Quand vous avez une série en cours, vous pouvez jouer ces notes uniquement en appuyant sur les touches !



L'instrument principal pro et la basse pro ont des notes colorées pour chaque corde, qui correspondent aux touches de la manette.



Les classements prennent aussi désormais en compte les scores avec l'instrument principal pro et la basse pro. Atteignez le sommet !

À l'occasion de la sortie de l'instrument principal pro et de la basse pro, nous avons mis à jour les couleurs de surcharge pour tous les instruments d'orange clair à blanc argenté. La façon dont vous accumulez et activez la surcharge n'a pas changé, mais nous estimons que les nouvelles couleurs la rendent plus visible et plus distincte.

Pour l'instant, le vibrato n'offre qu'un effet visuel. Il n'y a pas de distorsion audio ou de surcharge supplémentaire quand vous l'utilisez.

Nous tâchons d'améliorer encore les sensations ressenties avec une manette guitare, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos retours ! Il arrivera peut-être aux vétérans du rythme rock de rater une note qu'ils auraient dû jouer, ou de sentir qu'une piste musicale a changé. N'hésitez pas à nous en parler pendant que vous jouez à Fortnite Festival. Nous sommes impatients de vous voir jouer ! CALIBRATION La bibliothèque musicale affiche désormais de nouvelles statistiques, notamment votre meilleure performance du type d'instrument que vous avez sélectionné dans chaque colonne de pistes musicales.

Elle est par ailleurs rangée en mettant les nouvelles pistes musicales et les pistes musicales à la Une en haut par défaut (vous pouvez le modifier), ce qui permet aux joueurs ayant une grande bibliothèque d'accéder rapidement aux pistes musicales liées aux quêtes.

Les nouvelles quêtes des bracelets et leurs récompenses ont été ajoutées.

Les résultats du classement de la Saison 2 ont été enregistrés et archivés. Le classement de la Saison 3 est prêt à recevoir vos nouvelles performances !

Afin de vous permettre de choisir plus facilement les chansons, vous apparaissez désormais plus près de l'orgue quand vous arrivez en coulisses. Plus besoin de sprinter pour faire votre programme !

L'écran des résultats affiche plus de statistiques après chaque performance. Vous pouvez désormais voir le pourcentage de notes réussies ou ratées par rapport à vos autres performances, ce qui vous permet d'évaluer votre progression.

Nous avons réarrangé le menu de sélection des instruments de la façon suivante : Chant > Basse > Instrument principal > Batterie.

Nous avons corrigé un bug qui donnait deux fois plus de surcharge pendant certaines sections de notes.

Nous avons aussi effectué d'autres corrections de bugs et améliorations.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.