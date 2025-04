Fortnite Festival : Sabrina Carpenter apporte sa touche de glamour pour la Saison 8, avec du neuf pour les emotes

Les collaborations musicales de Fortnite Festival se suivent et ne se ressemblent pas. La liste d'artistes ayant été mis en avant et donc obtenu des skins dans ce cadre est désormais assez longue avec The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Metallica, Karol G, Snoop Dogg et Hatsune Miku, qui s'inscrivait parfaitement dans le cadre du Chapitre 6. Pour lui succéder à compter de ce mardi, c'est la jeune et brillante Sabrina Carpenter qui monte donc sur la scène du jeu de rythme. La chanteuse et actrice avait déjà intégré l'univers d'Epic Games par l'intermédiaire de l'emote Caféiné en octobre dernier, sans doute en prévision de son intégration avec cette Saison 8, qui prendra fin le mardi 17 juin 2025. C'est assez court et il en faut de toute manière pour tous les goûts. De plus, difficile de critiquer ce genre de choix mainstream quand à côté nous avons récemment eu droit à l'ajout de Through the Fire and Flames de DragonForce sans même devoir débourser un centime pour l'obtenir via l'évènement Faire équipe - Raid printanier. L'ambiance visuelle accompagnant sa venue est clairement estivale avant l'heure avec un décor façon villa avec piscine. Sa skin Sabrina en nuisette du Passe Musique est clairement adorable, débloquée directement, tandis qu'il va falloir monter de 58 niveaux pour obtenir son style par défaut.

Étrangement, la chanson The Future Me ne semble pas à sa place, avec ses sonorités proches de la Vocaloid qui vient de faire ses bagages. Vous noterez que l'illustration de la saison met également en avant d'autres skins, dont une absolument superbe qui ressemble pas mal à Jenna Ortega dans le clip Taste de Sabrina Carpenter avec sa tenue d'infirmière. Si tel est le cas, elles pourront continuer à s'entretuer, mais dans le Battle Royale cette fois ! Les fans de Kill Bill apprécieront dans tous les cas. Pour les curieux, les deux autres apparences féminines du groupe sont Vénus Hart parue il y a tout juste deux semaines et la Fée du froid introduite en décembre 2022.

La mise à jour 34.30 (8,605 Go sur PS5) introduit également de la nouveauté pour les emotes, celles désormais qualifiées de danses permettant même aux joueurs ne les possédant pas d'effectuer les mouvements en rythme à nos côtés. Les boucles d'improvisation vont aussi évoluer, bien que le fonctionnement exact nous apparaisse assez obscur pour le moment. Le processus de calibration a lui été amélioré, il faut dire qu'obtenir un résultat satisfaisant pouvait se révéler bien galère. Enfin, en jouant seul ou dans un groupe non complet, les PNJ peuvent désormais utiliser les skins de notre casier, ce qui est assez cool.

En termes de quêtes, nous avons droit à celles du Départ éclatant (15 000 EXP), dont cinq doivent être accomplies afin d'accéder aux objectifs de Prestige. Trois quêtes hebdomadaires sont aussi présentes (25 000 EXP) en plus des quotidiennes et de celles d'Étape (10 000 EXP), dont les types ont été réduits. Par exemple, il n'y a plus la nécessité d'utiliser un instrument en particulier. D'ailleurs, les versions Pro nécessitant un accessoire bien réel ne sont plus affichées dans nos choix via l'interface si nous n'en avons pas un branché.

La star mondiale et double détentrice d'un GRAMMY Sabrina Carpenter est sur le point d'afficher sa pop excentrique dans la Saison 8 de Fortnite Festival. Déverrouillez ses pistes musicales Juno et Nonsense dans le Passe Musique. Découvrez d'autres de ses musiques dans la boutique d'objets ! C'est bien elle, Sabrina, à l'affiche de la Saison 8. Sa tenue sera disponible dans le Passe Musique et dans la boutique d'objets. La Saison 8 commence le 8 avril (facile à retenir) ! OBTENEZ LE PASSE MUSIQUE DE LA SAISON 8 Empruntez les pas de Sabrina grâce au Passe Musique de la Saison 8. Déverrouillez la tenue Sabrina Carpenter et le style body dans le Passe musique ! Déverrouillez les récompenses gratuites et bonus du Passe Musique en gagnant de l'EXP dans n'importe quelle expérience de Fortnite (pas uniquement dans Fortnite Festival). Pour récupérer les récompenses bonus de ce Passe à mesure que vous gagnez de l'EXP, achetez le Passe pour seulement 1 400 V-Bucks ou obtenez-le via l'abonnement au Club de Fortnite ! RÉCOMPENSES GRATUITES C'est de la peinture ou du chewing-gum dessus ? Éclatez-vous sur scène avec l'Éclabasse. Si l'eau ne vous fait pas peur, les éclaboussures de l'aura Ballons de plage sont faites pour vous ! Surfez sur la scène ! Mais où est tout le monde ? Dans l'eau ? Retournez sur la terre ferme et écoutez les nouvelles pistes musicales ! Vous pouvez déverrouiller gratuitement ces pistes musicales dans le Passe Musique de la Saison 8 : Epic Games - All My People ;

; Epic Games - Touch the Sun ;

; Epic Games - The Last Cavallard - Il s'agit d'un nouvel enregistrement de la musique Abilene & Down du jeu FUSER développé par Harmonix !

- Il s'agit d'un nouvel enregistrement de la musique Abilene & Down du jeu FUSER développé par Harmonix ! Epic Games - The Future Me. RÉCOMPENSES BONUS Vous n'aimez plus votre tenue actuelle ? Grâce au Passe Musique, déverrouillez instantanément la tenue Sabrina Carpenter ! (De plus, Sabrina Carpenter dispose de sa propre version LEGO !) Sur cette tenue, elle arbore une nuisette jaune inspirée de celle qu'elle portait lors de sa dernière tournée. Cette tenue est une collaboration entre Victoria's Secret et Jared Ellner et ses bijoux proviennent de Maison Raksha. Smac. Un bisou au rouge à lèvres sur une guitare est une douce intention. C'est pour cela que vous pouvez déverrouiller la guitare SC électrique dans le Passe ! En progressant davantage dans le Passe, vous déverrouillerez le style SC électrique rougissante. Comment réagissez-vous en apprenant que vous pouvez déverrouiller une autre guitare de Sabrina ? « Ça n'a pas de sens ? » Pourtant si, vous pouvez déverrouiller la Guitare SC en récompense bonus et progresser davantage pour obtenir son style Baby Blue. Vous pouvez également déverrouiller les pistes musicales Nonsense de Sabrina Carpenter et Juno ! Dans le Passe, vous pouvez déverrouiller You Oughta Know par Alanis Morissette et Dark Horse par Katy Perry ft. Juicy J. C'est magique. À la fin du Passe, vous déverrouillerez un autre style pour la tenue Sabrina Carpenter ! Ce style est une nuisette jaune inspirée de celle qu'elle portait lors de sa dernière tournée. La version dans le jeu a été conçue par les mêmes créateurs que celle de la tournée officielle ! Tous les objets mentionnés plus haut ne sont qu'une partie des objets dans le Passe. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Pour rappel, les récompenses de la voie gratuite ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. DEUX FOIS PLUS DE SABRINA Il y a une deuxième tenue Sabrina ! Faites bonne impression avec la tenue Sabrina Carpenter en tournée. Tous ces objets seront disponibles dans la boutique d'objets jusqu'à la fin de la Saison 8. Tenue Sabrina Carpenter en tournée (1 500 V-Bucks) - Comprend une jupe et des bottes inspirées de celles que portait Sabrina pendant sa tournée. Elles ont été respectivement conçues par Ludovic de Saint Sernin et Michael Schmidt Studios. Ces vêtements de tournée ont été créés par le styliste Jared Ellner et sa bague par Maison Raksha ! Dispose d'un style rose par défaut, du style alternatif Baby Blue et d'un style LEGO.

- Comprend une jupe et des bottes inspirées de celles que portait Sabrina pendant sa tournée. Elles ont été respectivement conçues par Ludovic de Saint Sernin et Michael Schmidt Studios. Ces vêtements de tournée ont été créés par le styliste Jared Ellner et sa bague par Maison Raksha ! Dispose d'un style rose par défaut, du style alternatif Baby Blue et d'un style LEGO. L'accessoire de dos Sac en cœur SC (400 V-Bucks) - Un sac à main avec un bisou et un style rose par défaut. Le style alternatif Baby Blue est également disponible.

- Un sac à main avec un bisou et un style rose par défaut. Le style alternatif Baby Blue est également disponible. Emote Taste (500 V-Bucks) - Une emote à la chorégraphie de la musique Taste avec un extrait musical !

- Une emote à la chorégraphie de la musique Taste avec un extrait musical ! Emote Please Please Please (500 V-Bucks) - Une emote à la chorégraphie de la musique Please Please Please avec un extrait musical !

- Une emote à la chorégraphie de la musique Please Please Please avec un extrait musical ! Traînée Volutes voluptueuses (600 V-Bucks) - Tombez amoureux depuis le bus de combat.

- Tombez amoureux depuis le bus de combat. Micro de Sabrina (800 V-Bucks) - Il saura vous faire chanter. La tenue Sabrina Carpenter en tournée, l'accessoire de dos Sac en cœur SC, l'emote Taste, l'emote Please Please Please, la traînée Volutes voluptueuses et le Micro de Sabrina seront disponibles individuellement ou au sein du pack Petite douceur (2 800 V-Bucks au lieu de 4 800 V-Bucks), lequel comprend également la piste musicale Please Please Please !

Les pistes musicales Taste, Espresso et Feather (500 V-Bucks l'unité) seront disponibles dans la boutique d'objets pendant la Saison 8. DANSER AVEC SABRINA Découvrez une nouvelle façon de faire des emotes ! Sabrina arrive également avec ses emotes de danse (en sachant que la plupart des emotes de Fortnite incluant de la danse seront nommées « emotes de danse » dans le casier). Quand vous utilisez une emote de danse, n'importe quel joueur peut vous accompagner en appuyant simplement sur une touche, et ce, même si ce joueur ne possède pas cette emote ! Les emotes multijoueurs sont actuellement nommées « Emotes synchronisées », mais seront bientôt renommées « Emotes de groupe ». À l'avenir, davantage d'emotes rentreront dans cette catégorie. Dansez avec un ami pendant qu'un autre fait de l'impro. FAITES DE L'IMPRO D'UNE NOUVELLE MANIÈRE Plus tard au cours de cette saison, vous pourrez effectuer jusqu'à quatre boucles d'impro en même temps, en fonction du nombre de joueurs en train de faire de l'impro avec vous. Oui, vous pourrez aussi utiliser les boucles d'impro de différentes pistes musicales ! Le fait de pouvoir jouer plusieurs boucles d'impro multiplie les possibilités de faire un mix complet, que vous soyez un artiste solitaire, un duo ou un trio. De plus, vous pourrez désormais rejoindre plus rapidement un groupe d'impro, à l'aide d'un seul bouton ! Si vous initiez l'impro, vous pouvez instantanément commencer avec toutes les boucles d'impro de la piste musicale. AMÉLIORATION DE LA CALIBRATION La bonne synchronisation de votre audio et vidéo est cruciale pour profiter de la meilleure expérience de jeu sur Fortnite Festival. C'est pourquoi nous avons amélioré le processus de calibration. (Pour rappel, vous pouvez commencer la calibration depuis les coulisses de la scène principale ou de la scène Royale !) Vous pouvez également définir plusieurs profils de calibrage, notamment si vous alternez entre un casque Bluetooth et une barre de son par exemple. UTILISEZ VOS TENUES PRÉFÉRÉES SUR SCÈNE À partir de la Saison 8, toutes les tenues dans vos favoris de votre casier seront ajoutées au mélange aléatoire des membres pouvant compléter votre groupe sur scène ! Les accessoires de dos, les chaussures et les instruments dans vos favoris seront inclus avec les tenues. Qui complétera votre groupe lorsque vos amis ne seront pas en ligne ? CRÉATION DE CONTENU SUR FORTNITE FESTIVAL Lors de la Saison 8 de Fortnite Festival, la monétisation des vidéos contenant les pistes musicales éligibles est limitée aux sept premiers jours de la saison. Vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression pendant ces sept jours ou ensuite. Au-delà de cette période initiale, les créateurs de contenu doivent s'attendre à recevoir des revendications de monétisation de la part des ayants droit respectifs. Les pistes musicales éligibles de la Saison 8 sont : Sabrina Carpenter - Please Please Please ;

Sabrina Carpenter - Taste.

