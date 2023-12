Fortnite Festival : le jeu de rythme lancé avec sa Saison 1 Grande première et un onéreux Passe Festival

À chaque journée sa nouveauté dans Fortnite en cette fin de semaine mouvementée. Après avoir lancé le Minecraft-like LEGO Fortnite ce jeudi et Rocket Racing ce vendredi avec sa Saison 0, c'est donc au tour de Fortnite Festival d'être disponible depuis ce samedi. Ce jeu de rythme développé par Harmonix est lui aussi entièrement gratuit et propose une sélection quotidienne de chansons jouables parmi une playlist déjà dévoilée pour sa Saison 1 : Grande première, avec The Weeknd en vedette. En revanche, un Passe Festival réservé à ce jeu est disponible, avec une voie gratuite et une bonus payante, coûtant pas moins de 1 800 V-Bucks, où nous progressons en gagnant des Points festival réservés à cette expérience. C'est presque le double du Passe de combat de l'actuelle Saison 1 Subversion du Chapitre 5 en termes de coût, avec seulement 11 récompenses dont la skin de The Weeknd et quatre chansons, à savoir My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up), Gangnam Style, Poison et Blinding Lights. Bon, sachant qu'un morceau est vendu 500 V-Bucks en boutique, cela reste tout de même avantageux dans l'absolu et nous sommes bien conscient que les licences musicales doivent coûter pas mal d'argent à Epic Games. Quant à ces tarifs unitaires, cela reste cher en comparant cela aux prix de DLC pour des jeux comme Rock Band. Toutefois, sachez que les musiques achetées pourront à l'avenir servir pour le lobby, ainsi que dans le mode Créatif, et qu'elles font déjà office d'emote dans le Battle Royale.

Concernant le gameplay de Fortnite Festival, il est identique à ce qui avait été rapidement introduit durant le Big Bang, mais il est fort heureusement possible de se rendre dans les paramètres de notre profil de jeu pour modifier le mapping des touches ! L'expérience se scinde ensuite en deux scènes pouvant être sélectionnées. Celle d'improvisation, ou Jam Stage, permet simplement de jouer les différentes chansons possédées sous forme d'emote avec trois autres joueurs pour créer des mix originaux, avec des options de rythmes et notes. C'est amusant quelques instants, mais avec des quêtes demandant d'y rester 30 minutes, cela fait plus office de mode AFK qu'autre chose, sans parler du fait que pour pleinement en profiter cela suggère de passer à la caisse.

La scène principale, ou Main Stage, nous laisse nous amuser seul ou là encore en groupe avec un Rock Band-like où il faut donc appuyer en rythme sur les bonnes touches qui défilent, c'est du classique, mais toujours aussi efficace. Cela manque toutefois un peu de ressenti entre les mains, mais une vaste gamme d'appareils étant concernés, c'est un moindre mal. Notez que s'il n'est pas possible de jouer avec une manette-instrument pour le moment, Harmonix travaille dessus et aura plus de détails à donner en 2024. Chaque chanson dispose de quatre parcours (instrument principal, basse, batterie et micro) plus ou moins durs et à la difficulté variable (Facile, Moyen, Difficile et Expert), mais le chant n'a rien de différent des instruments au final et ne nous demande pas de réellement pousser la chansonnette, dommage. Le choix proposé changera quotidiennement, ajoutant progressivement en parallèle les chansons dans la boutique si jamais nous souhaitons y jouer n'importe quand et au-delà de la saison. Tout est donc gratuit, mais nous sentons bien l'incitation à passer à la caisse, contrairement aux autres expériences où tous les aspects du gameplay sont présents à tous moments et le reste n'est que cosmétique. Surtout que pour un tel jeu, l'entraînement afin de maîtriser un morceau dans une difficulté élevée nécessite d'y revenir régulièrement.

Il n'est également pas possible de jouer en écran partagé pour le moment. Pour plus de détails, voici ce qu'en dit Epic Games :

Emparez-vous de la scène ! Dans Fortnite Festival, vous pouvez jouer sur les chansons préférées de vos idoles pendant que la foule encourage votre groupe et passe du bon temps. Vous pouvez aussi faire des remix de chansons avec d'autres joueurs sur la scène d'impro. Ne vous lancez pas sur scène sans préparation ! Découvrez la nouvelle scène de Fortnite avant d'y jouer gratuitement dès aujourd'hui ! INTRODUCTION À FORTNITE FESTIVAL Développé par Harmonix, le studio expert en jeu de rythme, Fortnite Festival vous invite à conquérir les notes par le rythme, face à une foule en délire. Choisissez les chansons de votre programme et votre instrument préféré. Déchirez tout à la guitare, à la basse, au keytar ou à la batterie ou laissez-vous tenter par le chant ! Fortnite Festival contient des chansons sous licence telles que les plus grands tubes de styles et époques différentes. L'univers de Fortnite Festival ne cesse de s'agrandir. De plus, il s'agit d'un jeu multiplateforme, alors venez jouer avec vos amis sur un dispositif compatible avec Fortnite. Essayez d'obtenir une performance cinq étoiles sur la scène principale ou de créer de nouveaux remix sur la scène d'impro. LE RYTHME DANS LA PEAU : APERÇU DE FORTNITE FESTIVAL SCÈNE PRINCIPALE Prêt à vous retrouver sous le feu des projecteurs ? Que vous jouiez en solo ou en groupe, sélectionnez « Scène principale de Fortnite Festival » et préparez-vous pour votre spectacle ! La scène principale peut accueillir des groupes de quatre joueurs maximum. Après avoir sélectionné cette scène, vous (et votre groupe) entrez dans les coulisses. C'est ici que vous choisissez celui qui jouera l'instrument principal (guitare ou keytar), la batterie, la basse et qui chantera. Vous devez ensuite définir le programme ! Votre programme et vos pistes musicales Pour ajouter une piste musicale à votre programme, interagissez avec l'orgue au milieu de la pièce. Vous pouvez y ajouter jusqu'à quatre pistes musicales ! Les pistes musicales sont les chansons que vous pouvez jouer sur scène dans Fortnite Festival. Vous pouvez en obtenir de nouvelles en progressant dans le Passe Festival ou les acheter dans la boutique d'objets contre des V-Bucks. Si l'un des joueurs de votre groupe possède une certaine piste musicale, vous pouvez l'ajouter au programme du groupe. Vous vous inquiétez de n'avoir aucune chanson dans votre bibliothèque ? Pas de panique, la scène principale a toujours une rotation de pistes musicales sur lesquelles vous pouvez jouer gratuitement pendant un certain temps, même si vous ne les avez pas dans votre casier. De plus, tous les joueurs possèdent les musiques du salon « Original (remix futuriste) » (OG (Future Remix)) et « Montrez-leur qui nous sommes » (Show Them Who We Are) dans leur casier. Ces musiques de salon sont également des pistes musicales à utiliser dans Fortnite Festival. (Qu'est-ce qu'une musique de salon ? Il s'agit d'une chanson que vous pouvez écouter dans le salon d'une expérience Fortnite !) Notez bien cela ! Puisque ces musiques de salon existaient dans Fortnite auparavant, les joueurs qui les possédaient déjà dans leur casier avant la sortie de Fortnite Festival recevront un remboursement en V-Bucks pour chacune, d'une valeur égale à celle d'achat. Les joueurs recevront également la version piste musicale ! C'est l'heure du spectacle Une fois votre programme réglé, maintenez le bouton « Jouer » pour vous téléporter sur scène ! Cassez la baraque en jouant les notes au bon moment. Les notes avec une ligne verticale sont les notes tenues : vous devez les maintenir tout du long. Votre réaction et précision sont testées sur chaque chanson. Ne décevez pas votre public ! Mieux vous vous en sortez, plus vite la jauge d'étoiles se remplit. Vous pouvez obtenir jusqu'à cinq étoiles par chanson. Les étoiles vous aident à accomplir les quêtes Festival. SCÈNE D'IMPRO Vous n'avez pas besoin d'être la star pour vous amuser. Si vous n'êtes pas en train de vous donner à fond sur la scène principale, allez donc créer de nouveaux remix sur la scène d'impro ! La scène d'impro peut accueillir des groupes de quatre personnes maximum. Créez des remix avec votre groupe ou faites appel à trois autres joueurs que vous voyez autour de la scène. Une fois sur scène, vous avez le choix entre la boucle principale, la boucle de batterie, la boucle de chant ou la boucle de basse sur n'importe quelle piste musicale de votre casier. Votre groupe peut jouer en même temps des boucles d'impro provenant de quatre pistes musicales différentes. Cela peut donner des résultats surprenants. Ajustez le tempo, la tonalité et choisissez le mode majeur ou mineur pour accorder votre remix ! Vous aimez le Battle Royale de Fortnite ? Vous pouvez utiliser le système d'impro pour créer des remix pendant une partie ! PRÉPARER SON MATÉRIEL Fortnite Festival introduit un nouveau type de casier dans Fortnite : les instruments et les auras (et les pistes musicales !). Il existe cinq types d'instruments : la guitare, le keytar, la batterie, le micro et la basse. Les auras entourent votre silhouette lorsque vous jouez sur la scène principale. Les guitares, les keytars, les batteries, les micros, les basses et les auras ne vous octroient aucun avantage lorsque vous jouez. Pour bien débuter, vous aurez déjà à votre disposition un exemplaire de chaque instrument et une aura dans votre casier ! Tout comme les pistes musicales, vous pouvez obtenir des instruments et des auras en progressant dans le Passe Festival. Vous pouvez également obtenir des instruments en les achetant contre des V-Bucks dans la boutique d'objets de Fortnite. L'aura Supernova de Fortnite est l'une des auras présentes dans le Passe Festival de la saison 1 de Fortnite Festival. D'autres éléments du casier peuvent également être utilisés dans Fortnite Festival, tels que les emotes, que vous pouvez exécuter après votre spectacle, et les tenues pour habiller votre talentueux avatar. FAIRE SES DÉBUTS DANS FORTNITE FESTIVAL SAISON 1 : GRANDE PREMIÈRE Mettez-vous sur votre 31 pour le lancement de Fortnite Festival Saison 1 : Grande première ! La Saison 1 débute aujourd'hui et prendra fin le 22 février 2024 à 6h00 (CET). D'ici là, restez dans le rythme grâce au Passe Festival Grande première. Débloquez de nouveaux instruments, pistes musicales et bien plus encore ! L'artiste multirécompensé The Weeknd est à l'affiche de cette saison. Le Passe Festival Grande première dispose d'une voie des récompenses gratuites et d'une voie bonus. La voie bonus vous permet de débloquer de nouvelles récompenses au fil de votre progression, telles que la tenue The Weeknd ! Progressez dans le Passe Festival grâce aux points que vous récupérez dans les quêtes Festival. Voie des récompenses gratuites Arrêtez d'éplucher les différentes guitares et optez pour la Banano-gratte ! Il s'agit de la dernière récompense de la voie des récompenses gratuites. Cette guitare produit des riffs savoureux et a des sonorités onctueuses. Vous pouvez également obtenir des pistes musicales de musiques de salon dans la voie des récompenses gratuites : « Bienvenue à Butter Barn » (Butter Barn Hoedown) ;

; « Take Me Higher » ;

; « Sons croisés » (Switch Up) ;

; « Run It » ;

; « Place au chaos » (Brace For Chaos). Saisissez cette occasion en or de jouer « Bienvenue à Butter Barn » devant une foule en délire. Puisque ces musiques de salon existaient dans Fortnite auparavant, les joueurs qui les possédaient déjà dans leur casier avant la sortie de Fortnite Festival recevront un remboursement en V-Bucks pour chacune, d'une valeur égale à celle d'achat. Les joueurs recevront également la version piste musicale ! La Banano-gratte ne vous suffit pas ? Bienvenue à Butter Barn ne vous fait plus rêver ? La voie des récompenses gratuites contient également l'écran de chargement Montée sur scène, l'aura Supernova et les émoticônes Égalisation, Gros son et Lama mélomane. Voie bonus Ajoute de nouvelles récompenses. Lorsque vous achetez la voie bonus, vous recevez instantanément l'aura Éclats de faille ! La voie bonus est disponible à l'achat pour 1 800 V-Bucks. Ça va être l'éclate avec l'aura Éclats de faille. La dernière récompense de la voie bonus est la tenue The Weeknd. Emparez-vous de la scène principale en revêtant la tenue de la dernière star ayant rejoint Fortnite ! À l'approche du Weeknd, débloquez quatre pistes musicales grâce à la voie bonus : « My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up) » de Fall Out Boy ;

; « Gangnam Style » de PSY ;

; « Poison » de Bell Biv DeVoe ;

; « Blinding Lights » de The Weeknd. Débloquez la piste musicale « Blinding Lights » dans la voie bonus. Ajoutez de la variété à votre bibliothèque musicale. La voie bonus contient également le Micro de Weeknd, la Basse raide, la Basse XO, le keytar Affreux, et l'aura Égaliseur. Vous pouvez également débloquer l'écran de chargement Envoyez la musique dans la voie bonus ! Le Micro de Weeknd et la Basse XO. Notez bien cela ! Les récompenses de la voie gratuite et de la voie bonus du Passe Festival Grande première ne sont pas exclusives à la Grande première. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. PRÊT À ENTRER DANS L'ARÈNE : LA TENUE WEEKND COMBATTANT. La face A et la face B, les deux facettes de The Weeknd. Montez sur scène avec la tenue Weeknd combattant ! Disponible dans la boutique d'objets jusqu'à la fin de la Saison 1 ! The Weeknd revêtu d'un costume noir ou blanc. Quel que soit le style que vous choisissez, mettez un masque et enfilez une veste !

CONSEILS POUR LES CRÉATEURS DE CONTENU CRÉATION DE CONTENU SUR FORTNITE FESTIVAL Vous souhaitez créer du contenu sur Fortnite Festival pour YouTube ? Pendant la semaine de lancement (du 9 décembre à 16h00 CET au 16 décembre à 16h00 CET), les créateurs de contenu engagés dans le programme Soutenez un créateur (SUC) pourront publier leurs VOD sur YouTube. Ces VOD pourront contenir une sélection de pistes musicales (et leurs boucles d'impro), vous serez ainsi monétisés. Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. Plus d'informations : Pour monétiser leur contenu contenant les pistes musicales, les membres du programme doivent associer leurs comptes YouTube et Soutenez un créateur ;

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation ;

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée. Bien que peu probable, il est possible que votre contenu Soutenez un créateur fasse l'objet d'une revendication. Un certain délai sera nécessaire afin que YouTube la traite. Pendant ce temps, veuillez ne pas contester cette revendication. Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos expériences contenant des pistes musicales sur YouTube pendant la semaine de lancement. En revanche, vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Notez bien cela ! Pour les créateurs qui souhaitent diffuser du contenu contenant les pistes musicales, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Notre recommandation est de désactiver les VOD et les clips lorsque vous diffusez du contenu Fortnite Festival. Pour en savoir plus, consultez l'article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur. Sélection de pistes musicales Cette sélection contient toutes les pistes musicales présentes dans la boutique entre le 9 décembre à 16h00 (CET) et le 16 décembre à 16h00 (CET). MUSIQUE SOUS LICENCE ET PISTES MUSICALES Les paramètres Couper le son des autres et Couper le son de tout le monde permet de mettre en sourdine les Musiques sous licence de Fortnite telles que les pistes musicales. En revanche, ces paramètres ne s'appliquent pas encore aux pistes musicales de la scène principale. Faites donc attention lorsque vous diffusez ou enregistrez du contenu Fortnite Festival. Les musiques sans licence sont actuellement mises en sourdine par les paramètres Couper le son des autres et Couper le son de tout le monde. Nous essayons de faire en sorte que les pistes musicales sans licence n'en fassent plus partie à l'avenir. Il ne s'agit que du début du festival. De nombreux autres artistes, chansons et scènes feront bientôt leur apparition. Faites votre entrée sur scène dès maintenant !

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.