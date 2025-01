Fortnite Festival : la Vocaloid Hatsune Miku vient faire vibrer sa voix synthétique sur la scène de la Saison 7

C'est ce mardi que les joueurs de Fortnite Festival vont pouvoir découvrir les nouveautés de la Saison 7 apportées par la mise à jour 33.20. Epic Games a d'ores et déjà diffusé une vidéo introduisant le mode multijoueur local, du moins sur les consoles de Sony et Microsoft, et le teasing de l'icône qui montera sur scène ne laissait aucun doute quant à son identité. Nous en avons désormais la certitude, c'est bel et bien la diva Hatsune Miku de Crypton Future Media qui sera la star du jeu jusqu'au 8 avril 2025, soit pendant la Saison 2 du Chapitre 6 du Battle Royale, une bonne manière pour Epic Games de garder les joueurs abonnés au Club de Fortnite.

En attendant d'avoir tous les détails, un communiqué de presse nous a fait savoir qu'il sera possible d'obtenir la skin Hatsune Miku Neko dès l'achat du Passe Musique, qui se déclinera donc pour la première fois en minifigurine LEGO, avec un style fluo à obtenir en le complétant. Une guitare et un keytar Neko Miku feront aussi partie des récompenses, ce dernier ayant un style à déverrouiller, soit à priori une bonne raison pour monter sur la scène principale et jouer quelques chansons. En termes de chansons offertes, il y aura le récent titre M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! de SAWTOWNE paru le 25 octobre 2023. Et évidemment, les joueurs souhaitant obtenir la chanteuse virtuelle avec son apparence classique devront se tourner vers la boutique.

Mise à jour : Epic Games vient de diffuser une vidéo et donner de plus amples détails sur la Saison 7, confirmant au passage que le teasing in-game était bel et bien l'accessoire de dos de la skin du Passe Musique. En guise de nouveautés qui n'avaient pas déjà été évoquées, notons des modes permettant de jouer avec un unique instrument sur la Scène Royale et leur utilisation en tant que pioche ou accessoire de dos en Battle Royale selon les cas.

Fans de Miku, à vos bâtons lumineux ! Hatsune Miku (初音ミク), l'une des plus grandes pop stars virtuelles du monde, arrive dans Fortnite avec son son du futur et est à l'affiche de la Saison 7 de Fortnite Festival ! Le synthétiseur chantant qui s'est transformé en super star a été utilisé dans plus de 100 000 chansons et a éclairé les scènes du monde entier. Et les prochaines seront celles de Fortnite Festival ! Déverrouillez une tenue et des instruments Hatsune Miku ainsi que bien d'autres récompenses grâce au Passe Musique, qui ne compte désormais qu'une voie mêlant récompenses gratuites et bonus (comme les autres Passes de Fortnite). Vous déverrouillerez toujours des récompenses gratuites en gagnant de l'EXP dans n'importe quelle expérience Fortnite. L'achat du Passe Musique vous permet de récupérer les récompenses bonus de la même façon que les récompenses gratuites. Vous pouvez acheter le Passe Musique pour 1 400 V-Bucks ou l'obtenir via le Club de Fortnite ! Le son du futur est bientôt là : la Saison 7 de Fortnite Festival commence avec la mise à jour 33.20 le 14 janvier et prend fin le 8 avril. RETROUVEZ-VOUS SUR LA SCÈNE PRINCIPALE EN MODE MULTIJOUEUR LOCAL Le lancement de la Saison 7 de Fortnite Festival ajoute un nouveau mode multijoueur local sur PlayStation et Xbox ! Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer ensemble sur une même console lors d'une session locale sur la scène principale de Fortnite Festival. Tous les joueurs doivent former un groupe dans le salon puis entrer ensemble sur la scène principale. Chaque joueur doit être connecté avec un compte Epic actif et un compte de plateforme pour utiliser cette fonctionnalité. (Les joueurs ne peuvent pas utiliser un compte invité de plateforme.) Le compte Epic avec lequel vous vous connectez doit autoriser les expériences PEGI 12. Formez votre groupe ! VOS RÊVES VIRTUELS DEVIENDRONT RÉALITÉ AVEC LE PASSE MUSIQUE DE LA SAISON 7 Comme annoncé plus haut, le Passe Musique comprend désormais une seule voie qui mêle récompenses gratuites et payantes. Cela fait partie du nouveau système de progression unifié grâce auquel vous progressez dans tous les Passes Fortnite à la fois lorsque vous gagnez de l'EXP dans n'importe quelle expérience. Consultez l'article Avancez dans vos Passes de Fortnite quelle que soit l'expérience pour en savoir plus. RÉCOMPENSES GRATUITES Alliez style et justesse avec perfection grâce à la guitare Fracas sonique, la récompense gratuite finale du Passe Musique. Le Passe inclut également quatre pistes musicales gratuites, qui comprennent deux chansons d'Harmonix, Dropmix et FUSER, ainsi qu'un nouveau morceau d'Epic ! Epic Games - Cherry Cordial

Epic Games - Dexting

Epic Games - First Person

Epic Games - Rage de combattre Si vous possédez déjà la musique de salon Rage de combattre, vous recevrez un remboursement en V-Bucks équivalent à ce que vous avez payé lors de son achat. Vous recevrez également la version piste musicale en plus. Laissez la lumière guider vos pas lors de votre progression dans le Passe Musique grâce à l'aura Lanternes volantes. Mettez le feu à votre basse (au sens figuré parce que celle-ci a l'air plutôt chère) avec la basse traditionnelle Shamisen électrique ! L'emote Pause tranquille vous attend également gratuitement. Qui a dit que les batteurs ne pouvaient pas s'allonger et se laisser aller une fois de temps en temps ? RÉCOMPENSES BONUS Récupérez le Passe Musique pour 1 400 V-Bucks, ou via le Club de Fortnite, et déverrouillez aussitôt la tenue iconique Hatsune Miku neko. (Cette tenue possède une version LEGO pour les expériences LEGO !) La dernière récompense du Passe Musique est le style Hatsune Miku neko (Hatsune Miku fluo) inspiré par Terreur fluo et le lama de ravitaillement du mode Battle Royale de Fortnite.

Montrez au public à quoi ressemble le futur de la musique avec le Keytar de Miku neko et éclairez la scène avec la Guitare de Miku neko. Envie de changer de couleur ? Pourquoi ne pas s'essayer au violet avec le style déverrouillable Fluo du Keytar de Miku neko ! Hatsune Miku s'est produite sur certaines des plus grandes scènes de festival du monde, et ses chansons les plus iconiques arrivent sur celles de Fortnite Festival. Déverrouillez la piste musicale M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! avec Hatsune Miku par SAWTOWNE dans les dernières récompenses du Passe. Vous trouverez également ces hymnes d'autres artistes parmi les pistes musicales à récupérer : Britney Spears - Work Work ;

Cake - Short Skirt/Long Jacket ;

Jennifer Lopez - Love Don’t Cost A Thing. Notez bien cela ! Les récompenses de la voie gratuite ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. NOUVEAUX MODES POUR LA SCÈNE ROYALES ! La scène Royale obtient quatre nouveaux modes pour se concentrer sur la maîtrise d'un instrument particulier, ce qui permet aux joueurs de s'affronter sur un terrain plus équitable : Instrument principal uniquement : seuls l'instrument principal et l'instrument principal pro sont disponibles ;

: seuls l'instrument principal et l'instrument principal pro sont disponibles ; Batterie uniquement : seul la batterie est disponible ;

: seul la batterie est disponible ; Chant uniquement : seul le chant est disponible ;

: seul le chant est disponible ; Basse uniquement : seules la basse et la basse pro sont disponibles. Ces nouveaux modes bénéficient également d'un nouveau système de décompte des points plus en phase avec la manière dont chaque instrument fonctionne sur la scène principale, alors veillez bien à ne pas perdre vos multiplicateurs x6 avec le chant ou la basse ! ÉQUIPEZ VOS INSTRUMENTS EN TANT QUE PIOCHE OU ACCESSOIRE DE DOS Après la mise à jour 33.20, vous aurez la possibilité d'équiper quelques guitares, basses, keytars, micros ou baguettes de batterie en tant que pioche ou accessoire de dos. Consultez votre casier pour voir quels instruments peuvent être équipés de manières différentes ! DES OBJETS DE MIKU HYPNOTISANTS DANS LA BOUTIQUE PACK HATSUNE MIKU Vous voulez plus de Miku ? Obtenez une autre tenue Hatsune Miku dans le pack Hatsune Miku ! Ce pack contient : La tenue Hatsune Miku (et sa version LEGO) ;

L'accessoire de dos Sac-tsune Miku ;

L'emote Live de Miku ;

L'emote Miku Miku Beam ;

La traînée Projecteurs sur Miku ;

Le microphone Hatsune Micro ;

La batterie Batterie de Miku ;

La piste musicale Miku d'Hatsune Miku. À part, dans la boutique d'objets, vous trouverez également les pistes musicales Daisy 2.0 de Ashnikko ft. Hatsune Miku et World Is Mine d'Hatsune Miku ! PACK CYCLONE HATSUNE MIKU

Faites voyager le spectacle avec le pack Cyclone Hatsune Miku* qui comprend : Le Châssis Cyclone (comprend 13 couleurs) ;

Le sticker Miku Rider Beam ;

Le sticker Miku Rider Clair ;

Le sticker Bat Boy ;

Le sticker Flammes ;

Le sticker L-ITA 99 ;

Le sticker Argent ;

Le sticker Bandes ;

Le sticker Whiteout. * Les stickers du pack Cyclone Hatsune Miku ne fonctionnent que sur le châssis Cyclone. CRÉATION DE CONTENU SUR FORTNITE FESTIVAL À partir de la Saison 7 de Fortnite Festival, la monétisation des vidéos contenant les pistes musicales éligibles est limitée aux sept premiers jours de la saison. Vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression pendant ces sept jours ou ensuite. Au-delà de cette période initiale, les créateurs de contenu doivent s'attendre à recevoir des revendications de monétisation de la part des ayants droit respectifs. Les pistes musicales éligibles de la Saison 7 sont : Ashnikko ft. Hatsune Miku - Daisy 2.0 ;

Hatsune Miku, Anamanaguchi - Miku ;

Hatsune Miku - World Is Mine.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

