Fortnite : le Club de Fortnite va évoluer et les joueurs seront totalement gagnants !

Dire que Fortnite évolue depuis un an est un doux euphémisme tant Epic Games a introduit de nouveautés depuis le lancement du Chapitre 5 afin de réaliser sa vision du métavers, qu'elle plaise ou non. Si l'actuel Chapitre 2 : Remix est pour les joueurs le moment de souffler et s'amuser sur la carte Apollo revisitée qui a accueilli quelques rappeurs pour l'occasion, le studio prépare activement le lancement du Chapitre 6, qui va également être source de changements. Les Passes de tous types sont encore une fois au cœur de l'actualité, un mois à peine depuis l'annonce des modifications liées au système d'EXP qui va à terme être la seule « monnaie » débloquant les récompenses, ce qui a déjà été mis en pratique avec le Passe Musique de la Saison 6 de Fortnite Festival, et le sera pour le reste des expériences le 1er décembre. Il avait alors été fait mention d'un « moyen facile d'obtenir tous les Passes payants en une seule fois » et c'est évidemment via le Club de Fortnite que les joueurs devront se tourner pour cela.

Dès le 1er décembre, la formule va donc évoluer, puisqu'elle inclura désormais TOUS LES PASSES pour 11,99 € par mois ! Malgré la baisse du Passe Musique de 1 800 à 1 400 V-Bucks, soit le même prix que les divers Passes LEGO, cela venait s'ajouter aux 950 V-Bucks du Passe de combat de chaque saison et aux éventuels 1 000 V-Bucks de ceux proposés lors d'évènements comme avec Pirates des Caraïbes cet été. Les abonnés au Club de Forntnite devaient donc repasser à la caisse, ce qui ne sera plus le cas.

Oui, cela veut dire qu'en plus du Passe de combat, de la skin mensuelle (Pack du Club) et des différents styles se débloquant ensuite au fil des mois (cinq pour tous les avoir), des 1 000 V-Bucks offerts et du Rocket Pass Premium de Rocket League (pour ceux qui y jouent), Epic Games va ajouter le Passe Musique, le Passe LEGO et le nouveau Passe OG sans changement tarifaire. Difficile de faire mieux, il faut bien l'avouer. Bon, en contrepartie, il y aura tout de même une modification qui impactera les petits malins s'abonnant en jouant sur le calendrier afin de pouvoir obtenir les avantages de deux mois via un unique paiement (hors V-Bucks) et qui avaient accès aux récompenses du Passe de combat même après avoir résilié l'abonnement, puisqu'il faudra en avoir un actif afin pour les obtenir. Epic a jusqu'à présent été grand seigneur en détournant le regard sur ce genre de pratique, donc aucune raison d'être offusquée, surtout avec tout ce qui va être proposé. De plus, s'il doit y en avoir d'autres, comme pour les évènements par exemple, ils seront intégrés sans surcoût.

En revanche, le Passe de combat pour le Battle Royale va subir une augmentation de 50 V-Bucks, le faisant passer de 950 à 1 000 V-Bucks. Sachant que le pack le moins cher est justement celui de 1 000 V-Bucks pour 8,99 € et que la majeure partie des prix sont arrondis dans la boutique, cela ne devrait pas changer grand-chose à l'économie du jeu ni aux dépenses réelles des joueurs sur la durée. Quoi qu'il en soit, à moins de ce contenter du Battle Royale et donc d'une dépense trimestrielle, s'abonner va désormais être très tentant, de quoi assurer un flux de revenus réguliers encore plus grand pour Epic.

Et, oui, l'éléphant dans la boutique de porcelaine, c'est qu'il y aura à partir du 6 décembre un Passe OG pour Fortnite OG, le Chapitre 1 qui deviendra définitivement jouable en tant qu'expérience à part entière. Si vous avez lu notre précédent article, vous savez ce que nous pensions de la possibilité du retour des anciens Passes de combat, qui ne sont pas concernés par les changements opérés cet été avec une exclusivité de 18 mois avant la possibilité qu'une récompense soit ajoutée à la boutique. Reste désormais à savoir si les skins et autres éléments de personnalisation de l'époque vont faire leur retour ou si Epic Games va préférer jouer la carte de l'originalité pour ne pas en froisser certains... Les plus optimistes y verront là l'opportunité de faire les deux, donnant une raison à tous les joueurs de sortir la carte bleue.

Vous trouverez ci-dessous les détails exacts qui ont été communiqués ainsi qu'une FAQ.

À la suite de l'annonce de la progression simultanée pour tous les Passes de Fortnite, il est également temps de faire évoluer le Club de Fortnite ! Pour 11,99 € par mois, l'abonnement au Club de Fortnite comprend actuellement l'accès au Passe de combat de Battle Royale, à 1 000 V-Bucks par mois et au Pack du Club, qui propose une tenue mensuelle et des avantages supplémentaires tels que des styles de tenue et le Rocket Pass Premium de Rocket League. À partir du 1er décembre, le Club de Fortnite comprendra également le Passe Musique et le Passe LEGO sans frais supplémentaires ! En tant que membre actif du Club de Fortnite, vous pourrez obtenir les récompenses payantes de tous les Passes de Fortnite dès le 1er décembre. En jouant à n'importe quelle expérience, cela fera progresser chacun d'eux simultanément. Plus vous amasserez d'EXP, plus vous recevrez de récompenses ! Chaque fois que de nouveaux Passes seront ajoutés dans Fortnite, ils le seront également à votre abonnement au Club de Fortnite, y compris le nouveau Passe OG ! Nous présenterons plus longuement Fortnite OG : Chapitre 1 - Saison 1 peu avant son lancement, prévu pour le 6 décembre. MODIFICATIONS DE L'ACCÈS AUX RÉCOMPENSES PAYANTES DU PASSE DE COMBAT Actuellement, l'abonnement au Club de Fortnite fonctionne de cette manière : dès qu'un nouveau Passe de combat de Battle Royale est lancé, vous pouvez déverrouiller et obtenir ses récompenses payantes aussi longtemps qu'il est disponible, même si vous vous désabonnez du Club pendant cette période. À partir du 1er décembre 2024 à 6h00 (CET), pour les nouveaux abonnés, les récompenses payantes du Passe de combat pourront uniquement être obtenues à condition que votre abonnement au Club de Fortnite soit actif. Cela signifie que si vous résiliez votre abonnement au Club, vous pourrez seulement obtenir les récompenses payantes du Passe de combat jusqu'à la fin de votre période de facturation, et non plus jusqu'au retrait du Passe de combat. Pour les joueurs dont l'abonnement au Club de Fortnite est actuellement actif ou qui s'abonnent avant le 1er décembre 2024, il n'y a aucun changement dans l'obtention des récompenses payantes du Passe de combat. Si vous annulez votre abonnement après le 1er décembre 2024 et si vous vous réabonnez après la fin de votre période de facturation, vous serez considéré comme un nouvel abonné. Pour obtenir les récompenses payantes du Passe de combat, vous devrez donc avoir un abonnement au Club de Fortnite en cours de validité. Un abonnement actif au Club de Fortnite est nécessaire pour obtenir les récompenses payantes des Passes Musique et LEGO pour tous les abonnés (nouveaux ou existants), ainsi que pour tous les autres types de Passes ajoutés à l'avenir. Si vous achetez le Passe de combat, le Passe LEGO ou le Passe Musique séparément, vous pourrez quand même déverrouiller et obtenir les récompenses payantes de ces Passes individuellement, comme vous le feriez normalement. Les conditions de l'abonnement au Club de Fortnite seront mises à jour conformément à ces modifications le 1er décembre 2024. Pour en savoir plus sur ces changements, consultez : https://www.fortnite.com/news/fortnite-crew-terms. COÛT EN V-BUCKS DU PASSE DE COMBAT À partir du 1er décembre, le prix d'un Passe de combat de Battle Royale augmentera de 50 V-Bucks, ce qui signifie qu'il passera de 950 à 1 000 V-Bucks. Le prix en argent réel des V-Bucks restera le même et vous pourrez toujours obtenir des V-Bucks en montant en niveau dans le Passe de combat. Le pack de 25 récompenses du Passe de combat sera désormais réduit à 1 800 V-Bucks (au lieu de 1 850), tandis que le pack regroupant le Passe de combat et le pack de 25 récompenses du Passe de combat sera disponible pour 2 800 V-Bucks. FOIRE AUX QUESTIONS Si j'annule mon abonnement au Club de Fortnite, vais-je perdre les récompenses payantes que j'ai obtenues dans les Passes ? Non. Vous conservez chaque récompense payante obtenue dans les Passes grâce au Club de Fortnite. Si une saison prend fin sans que j'aie obtenu toutes les récompenses déverrouillées, vais-je perdre les objets que j'ai obtenus grâce au Club de Fortnite ? Non. Tous les objets que vous avez déverrouillés, mais pas obtenus seront automatiquement obtenus à la fin de la saison et ajoutés à votre casier. Vous pourrez les utiliser dès votre prochaine connexion. Puis-je toujours acheter les Passes à l'unité ? Leur prix est-il inchangé ? Oui, vous pouvez toujours acheter les Passes à l'unité. À partir du 1er décembre, le prix du Passe de combat augmentera de 50 V-Bucks, de 950 à 1 000 V-Bucks. Le Passe Musique et le Passe LEGO resteront au même prix, c'est-à-dire 1 400 V-Bucks. Que se passe-t-il si j'ai déjà acheté un Passe et si je veux m'abonner au Club de Fortnite ? Vais-je récupérer des V-Bucks ? Si vous vous abonnez au Club de Fortnite moins de 14 jours après avoir acheté un Passe, vous recevrez automatiquement un versement unique de V-Bucks dont le montant correspond au prix du Passe. Notez que cela signifie que vous aurez alors besoin que votre abonnement soit actif pour déverrouiller les récompenses payantes. Si vous achetez un Passe et si vous vous abonnez au Club de Fortnite plus de 14 jours après votre achat, vous ne recevrez pas de versement de V-Bucks, mais vous n'aurez pas besoin d'un abonnement actif au Club de Fortnite pour déverrouiller les récompenses payantes. Mon abonnement au Club de Fortnite a pris fin, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à déverrouiller les récompenses payantes des Passes ? Si vous vous abonnez au Club de Fortnite après le 1er décembre, vous pourrez uniquement déverrouiller et obtenir les récompenses payantes pendant que votre abonnement au Club de Fortnite est actif, jusqu'à la fin de votre période de facturation en cours. La méthode d'obtention des récompenses payantes du Rocket Pass Premium de Rocket League via le Club de Fortnite va-t-elle changer ? La méthode d'obtention du Rocket Pass Premium de Rocket League via le Club de Fortnite est inchangée. Cela signifie que l'obtention des avantages supplémentaires du Passe est liée à la durée de disponibilité du Passe, et non à la fin de votre période de facturation au Club de Fortnite. Si vous vous abonnez au Club de Fortnite et si vous résiliez votre abonnement, vous pourrez toujours obtenir les récompenses du Rocket Pass Premium de Rocket League jusqu'à la fin de la saison en cours.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.