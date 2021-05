Fortnite : une skin Mécacâlineuse déjantée et le Passe de Combat de la Saison 7 avec le Club de Fortnite en juin 2021

Les abonnés au Club de Fortnite étaient gâtés en mai, avec l'aventure solo Sauver le Monde offert en sus des bonus habituels, sans augmentation du prix de la souscription à 11,99 € par mois. Il n'est pas trop tard pour en profiter, surtout que Fortnite ne réitérera pas l'initiative avec le pack de juin 2021.

Le bundle Club de Fortnite comprendra l'accès au futur Passe de Combat du Chapitre 2 - Saison 7, 1 000 V-Bucks à la date anniversaire de votre abonnement, 3 mois de Spotify Premium gratuits pour les nouveaux abonnés, et surtout un ensemble consacré à la Mécacâlineuse. Le personnage teasé via les écrans de chargement offerts en mai sera livré via une skin, l'accessoire de dos Nœud psytronique aux lignes élancées, la pioche Fusiocâlin alimentée par du carburant et le revêtement Mécacâlin.

Toujours aussi tactile malgré sa nouvelle carapace d'acier, la Mécacâlineuse est la star du pack du Club de Fortnite de juin 2021. En plus de la tenue Mécacâlineuse , ce pack contient l' accessoire de dos Nœud psytronique aux lignes élancées, la pioche Fusiocâlin alimentée par du carburant et le revêtement Mécacâlin . Plusieurs versions de la tenue, de l'accessoire de dos et de la pioche ont été assemblées : le style rose par défaut, le style Minuit blanc et noir, et le style Royal blanc et rouge.







Les abonnés actifs au Club de Fortnite recevront ce pack le 1er juin vers 2 heures du matin (CEST). Ils recevront également les quatre écrans de chargement qui ont annoncé l'arrivée de ce pack tout au long du mois de mai (s'ils ne les possèdent pas déjà). De plus, ils obtiendront une musique du salon en bonus au cours du mois.

Autres avantages du Club de Fortnite : le Passe de combat de la saison 7, des V-bucks mensuels, Spotify et le pack du Club de mai !



Passe de combat du Chapitre 2 - Saison 7

Les abonnés du Club de Fortnite obtiennent toujours l'accès instantané au Passe de combat de la saison en cours, ce qui veut dire que ceux qui sont abonnés au moment du lancement du Chapitre 2 - Saison 7 recevront automatiquement le Passe de cette saison.



Si vous ne possédez pas le Passe de combat du Chapitre 2 - Saison 6, vous y gagnerez automatiquement accès si vous vous abonnez alors que la saison est toujours en cours. Si vous le possédiez déjà avant de vous abonner au Club, vous recevrez une compensation unique de 950 V-bucks sur votre compte. (Les mêmes conditions s'appliqueront au Passe de combat du Chapitre 2 - Saison 7 si vous l'achetez avant de vous abonner au Club de Fortnite.)







1000 V-bucks chaque mois

Les abonnés du Club de Fortnite reçoivent également 1000 V-bucks chaque mois, au jour de leur date de facturation* ! Si vous vous abonnez le 28 mai 2021, vous recevez automatiquement 1000 V-bucks. Puis, si vous maintenez votre abonnement, vous recevrez vos prochains V-bucks mensuels le 28 juin 2021, puis le 28 juillet 2021, et ainsi de suite.



Les trois premiers mois de Spotify Premium gratuits pour les nouveaux abonnés Spotify Premium

Jusqu'au 1er juillet 2021 à 2h du matin (CEST), les abonnés au Club de Fortnite dans les pays participants peuvent recevoir un code leur permettant d'obtenir 3 mois d'abonnement gratuit à Spotify Premium. Cette offre ne concerne que les comptes Spotify n'ayant jamais bénéficié de l'abonnement Premium. Des limitations s'appliquent.







Pack du Club de mai et accès à Fortnite Sauver le monde

Pendant que la Mécacâlineuse se prépare pour son arrivée en juin, il n'est pas encore trop tard pour mettre la main sur le pack du Club de mai. En vous abonnant avant le 1er juin à 2h du matin (CEST), c'est-à-dire au moment où les abonnés actifs commenceront à recevoir le pack du Club de juin, vous recevrez automatiquement le pack du Club de mai.



La star du pack du Club de mai est Déimos, le voleur d'âmes aux traits squelettiques. Le pack contient la tenue Déimos, l'accessoire de dos Coutelas tragique, la pioche Poigne tragique, le revêtement Écho infernal et l'écran de chargement Le traqueur funeste. N'oubliez pas : une fois les objets du pack du Club obtenus, vous les gardez indéfiniment ! Lisez les conditions de l’abonnement pour en savoir plus.







Déimos n'est pas uniquement une tenue dans Battle Royale, mais aussi un héros dans Sauver le monde. Vous ne possédez pas ce dernier ? Pas de souci ! Parmi les avantages du pack du mai de Fortnite se trouve l'accès complet et permanent au mode JcE Sauver le monde ! Consultez notre FAQ du mode Sauver le monde inclus dans le Club de Fortnite pour en savoir plus.



L'histoire de la Mécacâlineuse en quatre écrans de chargement

Les abonnés du Club de Fortnite ont reçu quatre écrans de chargement en bonus au cours du mois de mai, leur permettant de découvrir peu à peu comment l'Experte des câlins est devenue la Mécacâlineuse. Les membres dont l'abonnement est actif au mois de juin recevront les quatre écrans de chargement s'ils ne les possèdent pas déjà :



Premier écran de chargement : Oursnivers parallèle



Deuxième écran de chargement : Origines ursines



Troisième écran de chargement : Charge câline !



Quatrième écran de chargement : La nouvelle équipe





Les joueurs peuvent s'abonner au Club de Fortnite dans le jeu, depuis la boutique d'objets ou l'onglet du Passe de combat. Pour plus d'informations sur l'abonnement, consultez notre FAQ sur le Club de Fortnite !



Important : pour obtenir le pack du Club de juin, vous devrez peut-être vous connecter depuis la plateforme sur laquelle vous avez souscrit l'abonnement si vous ne vous y êtes pas connecté depuis plus de 30 jours.



*Des frais d'abonnement de 11,99 € seront débités chaque mois jusqu'à annulation (les prix peuvent varier selon les régions). Vous pouvez annuler à tout moment. Consultez les termes de l'abonnement pour connaître tous les détails, dont le moyen d'annuler votre abonnement.