Fortnite : une skin MrBeast, son défi avec 1 000 000 $ et la Fête Hivernale à la clé débarquent avec la mise à jour 23.10 !

Ariane Grande, Anderson Paak, Ali-A, Ninja et bien d'autres ont eu le privilège d'intégrer la série Icônes de Fortnite, avec des skins et accessoires dédiés. Le prochain sur la liste est nul autre que MrBeast, vidéaste le plus suivi sur YouTube, connu pour ses concepts fous et onéreux, et ses dons énormes à des associations ou des individus. Il sera ainsi possible d'acheter des tenues MrBeast ou MrBeast6000 dans la boutique d'objets à compter du 14 décembre.

Encore mieux, dans la lignée des folles vidéos de Jimmy Donaldson, nous allons pouvoir participer au Défi de survie extrême de MrBeast, un niveau avec du scoring duquel les 100 000 meilleurs joueurs repartiront avec le Parapluie de Beast doré, et surtout qui permettra au meilleur d'entre tous de remporter la modique somme de 1 000 000 $ ! Tout est expliqué ci-dessous pour les intéressés.

Créateur, entrepreneur et philanthrope, MrBeast intègre la série Icônes de Fortnite ! Les joueurs éligibles* peuvent participer au Défi de survie extrême de MrBeast le 17 décembre 2022 et gagner du « score » (expliqué ci-dessous). Le joueur qui aura le score le plus élevé à la fin du défi sera déclaré vainqueur et remportera un million de dollars américains ! Les joueurs peuvent également augmenter leur score pour obtenir un parapluie spécial pour leur casier. Que diriez-vous de jouer MrBeast dans Fortnite ? À partir du 14 décembre, les tenues MrBeast et MrBeast6000 seront disponibles à l'achat dans la boutique d'objets de Fortnite ! « J'ai gagné 1 000 000 $ dans Fortnite ! » Défi de survie extrême de MrBeast Le 13 décembre à 15h00 (CET), vous remarquerez que l'île Défi de survie extrême de MrBeast ouvrira ses portes. Créée par l'équipe d'Atlas Creative, cette île accueillera le défi le 17 décembre à partir de 18h00 (CET). Dans cette expérience inspirée par MrBeast, évitez les dangers, ramassez des pièces et survivez aux défis extrêmes pour gagner du score. Gagnez autant de score que possible avant la fin du temps imparti.



Le Défi de survie extrême de MrBeast se déroulera le 17 décembre de 18h00 à 21h00 (CET) et sera disponible dans la rangée Compétitions Fortnite du menu Découvrir. Vous pouvez jouer autant de parties que vous le souhaitez pendant cette période. Une fois le défi terminé, le score de votre meilleure partie (celle où vous avez obtenu le score le plus élevé) déterminera votre placement. Le joueur au meilleur score gagnera un million de dollars américains !



Cependant, vous n'avez pas forcément besoin d'être le meilleur pour gagner quelque chose. Les 100 000 meilleurs joueurs du tournoi recevront le Parapluie de Beast doré :







Comme l'île sera disponible dès le 13 décembre, vous aurez le temps de vous entraîner avant le début du défi le 17 décembre ! Cette île sera accessible depuis l'écran Découvrir ou grâce au code d'île 7990-6907-8565.



*Entre autres choses, les joueurs doivent avoir activé l'A2F et vérifié leur compte Epic pour que leur score soit comptabilisé pendant le défi et leur compte doit être de niveau 15 ou supérieur (votre niveau de compte se trouve dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour plus de détails sur les critères d'éligibilité, consultez le règlement officiel du Défi de survie extrême de MrBeast.

Quêtes de survie extrême de MrBeast Vous avez peut-être remarqué que les quêtes de survie extrême de MrBeast deviennent disponibles en même temps que l'île (13 décembre à 15h00 (CET)). Accomplissez une de ces quêtes pour obtenir l'aérosol MrBeast Gaming et l'autre pour obtenir l'écran de chargement Jeux de survie de MrBeast ! Les deux quêtes vous demandent d'atteindre un certain score sur l'île Défi de survie extrême de MrBeast.



L'aérosol MrBeast Gaming. Ces deux quêtes seront disponibles jusqu'au 5 janvier 2023 à 00h59 (CET).

« Vous pouvez m'incarner dans Fortnite ! » - Tenues et accessoires MrBeast À partir du 15 décembre à 1h00 (CET), les tenues MrBeast et MrBeast6000 seront disponibles dans la boutique d'objets ! Il y aura également des accessoires pour aller avec chaque tenue.

Tenue MrBeast et ses accessoires



La tenue MrBeast comprend le style par défaut avec chapeau et le style alternatif sans chapeau. Les accessoires suivants vont parfaitement avec la tenue : Pioche Briseur de MrBeast : « Ça permet de briser la plupart des structures ! »

Revêtement Rayures beastiales : « Mon motif sur un fusil à pompe grondeur ! »



Tenue MrBeast6000 et ses accessoires



La tenue MrBeast6000 comprend le style masqué par défaut et le style alternatif sans masque. Les accessoires suivants vont parfaitement avec la tenue : Accessoire de dos Sac à sous : « Des billets à ne plus savoir qu'en faire ! » (Inclus avec la tenue MrBeast6000.)

Réactif : se remplit de billets au cours de la partie jusqu'à déborder !

Pioche Griffeur de MrBeast : « Ma main est aussi une arme ! »

Planeur Bolide emballé : « J'ai conduit une voiture sur l'île ! »

Emote Beast bombarde Faites pleuvoir le pognon avec l'emote Beast bombarde.







Distribuez généreusement des éliminations avec MrBeast dans Fortnite !

Sinon, Epic Games vient de déployer la mise à jour 23.10 de Fortnite, qui apporte peu de nouveautés après l'arrivée massive de contenu du Chapitre 4. Elle permet tout de même d'utiliser les motos et de débloquer un fusil Ex-Calibre en Mode Créatif. Vous pouvez découvrir tout cela en pages suivantes.

Fortnite Winterfest 2022 Promo Art! pic.twitter.com/7J8bvg2a8y — HYPEX (@HYPEX) December 13, 2022

New Free Skin is out now on PC / Epic Games Store! pic.twitter.com/2bgARYcuag — HYPEX (@HYPEX) December 13, 2022

All Winterfest Presents / Free Rewards! pic.twitter.com/9Iq3XryZGd — HYPEX (@HYPEX) December 13, 2022

La skin Sled Ready Guff est sinon téléchargeable gratuitement depuis l'Epic Games Store, alors que les dataminers ont eux découvert du contenu à venir dans le Battle Royale en lien avec un évènement Fortnite Winterfest 2022. Vous pouvez comme toujours acheter des éléments payants en vous procurant des V-Bucks sur Amazon.fr.



Mise à jour : la Fête Hivernale a déjà été confirmée, avec plein de cadeaux à récupérer jusqu'au 3 janvier ! Vous pouvez découvrir ce qu'elle nous réserve en dernière page.