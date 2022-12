Fortnite passe à l'Unreal Engine 5.1 avec le Chapitre 4, Geralt, le Doom Slayer, Hulk et les héros My Hero Academia attendus sur la nouvelle île

Ce samedi soir à 22h00, les joueurs de Fortnite avaient rendez-vous pour prendre part à l'évènement Fracture servant de conclusion au court Chapitre 3, lancé il y a tout juste un an. Faisant suite à l'invasion du Chrome au début de la Saison 4 et aux évènements de ces derniers mois, il a débuté par une cinématique nous montrant Le Héraut attaquer l'Arbre de réalité, se retrouvant face à une résistance acharnée, mais finalement futile. Cet ultime refuge a donc lui aussi succombé au Chrome, faisant éclater Artemis dans la foulée... Une fin du monde brutale. Heureusement, Le Paradigme et AMIE avaient un plan, utilisant la Fusion Zéro pour recoller des morceaux de mondes au Point Zéro, nécessitant tout de même l'aide des joueurs pour le restaurer en rassemblant petit à petit davantage de parties de l'île. Pas de boss à affronter, rien de réellement épique, cet évènement ne restera sans doute pas dans les mémoires.

Vous pouvez le revoir ci-dessus, suite à quoi la bande-annonce cinématique du Chapitre 4 a été diffusée, montrant que la Fusion Zéro a eu pour effet d'agglomérer des fragments de paysages issus de différentes réalités pour former la nouvelle map du jeu, Asteria. Et, oui, Geralt de Riv (The Witcher), Hulk sur une moto et le Doom Slayer ont été du voyage, même le vidéaste MrBeast.

Le Chapitre 4 - Saison 1 de Fortnite, qui n'a visiblement aucun nom, marque pour commencer la transition du jeu vers la version 5.1 de l'Unreal Engine, avec tout un tas de nouveautés techniques détaillées en page 4, qui sont destinées aux hardwares les plus puissants. En termes de nouveautés de gameplay, notons surtout l'arrivée des motos et la possibilité d'enjamber des obstacles pour se déplacer, un système de perks baptisé Renforts de réalité et des armes inédites.

Si le Doom Slayer et Geralt sont inclus dans le Passe de Combat, Hulk sera lui à acheter en boutique dans les semaines à venir, tandis que Deku de My Hero Academia et plusieurs de ses camarades feront l'objet d'un évènement. Et, oui, une copie de Geno, le leader de l'IO, va pouvoir être obtenue, se faisant appeler L'Intemporel.

Pour terminer, le Club Fortnite propose pour le mois de décembre le contenu suivant :

Gare à vous, les vampires ! Joni l'écarlate, membre émérite du Club du Haut risque, s'apprête à chasser les suceurs de sang en intégrant le pack du Club de décembre 2022. PACK DU CLUB DE DÉCEMBRE : PRÊTEZ LE SERMENT ROUGE Partez chasser avec le style qui vous convient le mieux : vous pouvez mettre ou enlever les lunettes, le masque et les épingles à cheveux de Joni l'écarlate dans le casier. En plus de la tenue, voici les autres objets à haut risque du pack du Club de décembre : L'accessoire de dos Fourre-tout de traqueuse - Soyez toujours prêts pour la chasse.

- Soyez toujours prêts pour la chasse. La pioche Serment rouge - Aucun vampire ne peut lui résister.

- Aucun vampire ne peut lui résister. Réactive — Elle s'illumine d'une lueur de plus en plus rouge quand vous frappez des points faibles. Elle brille au maximum immédiatement si vous effectuez une élimination à la pioche !

L'écran de chargement Chasse à haut risque - Il montre une nuit typique pour le Club du Haut risque. Un aperçu de l'écran de chargement Chasse à haut risque : Une nouvelle fois, le Club du Haut risque joue gros. Illustration par Afu Chan. Et parce qu'on ne prend jamais trop de risques, les détenteurs du pack du Club de décembre recevront également des récompenses supplémentaires pendant tout le mois de décembre, dont un nouveau style pour Joni l'écarlate. (Vous avez reçu le pack du Club de Fortnite après la sortie d'une récompense ? Pas d'inquiétude. Vous recevrez toutes les récompenses supplémentaires de décembre 2022 dès le moment où vous obtenez le pack du Club.) D'autre part, il se peut qu'un autre membre du Club du Haut risque arrive dans un futur proche. Très proche. AUTRES AVANTAGES DU CLUB DE FORTNITE : L'ENSEMBLE DE FIDÉLITÉ, LE PASSE DE COMBAT, DES V-BUCKS MENSUELS L'ENSEMBLE DE FIDÉLITÉ PHOTONIQUE : CONSTRUISEZ UNE PIOCHE PERSONNALISABLE Chaque mois tant que votre abonnement au Club de Fortnite est actif, vous déverrouillez une nouvelle étape de l'ensemble de fidélité photonique, en sachant qu'il y a six étapes au total. L'étape 1 est déverrouillée immédiatement, puis les étapes suivantes sont déverrouillées au moment où vous recevez votre pack du Club mensuel (le premier jour du mois à 1h00 (CET) / 2h00 (CEST)). Tous les styles de la pioche Assaillante photonique. L'étape 1 peut être déverrouillée jusqu'au 1er juin 2023 à 2h00 (CEST). L'ensemble comprend la pioche Assaillante photonique, qui évolue à chaque étape. L'étape 1 vous remet la pioche, les étapes 2 à 5 vous permettent d'obtenir ses styles supplémentaires et, enfin, l'étape 6 vous donne des choix de couleurs pour les différents styles de la pioche. Les styles de la pioche Assaillante photonique, avec différents choix de couleur. LE PASSE DE COMBAT Les abonnés du Club de Fortnite obtiennent toujours l'accès instantané au Passe de combat de la saison en cours. Cela signifie que ceux qui s'abonnent reçoivent automatiquement le Passe de combat de la saison en cours. Si vous avez déjà acheté le Passe de combat avant de vous abonner, vous recevrez un remboursement unique de 950 V-Bucks sur votre compte. 1 000 V-BUCKS PAR MOIS Les abonnés du Club de Fortnite reçoivent également 1 000 V-Bucks chaque mois, au jour de leur date de facturation* ! Si vous vous abonnez le 25 novembre 2022, vous recevez automatiquement 1 000 V-Bucks. Puis, si vous maintenez votre abonnement, vous recevrez vos prochains V-Bucks mensuels le 25 décembre 2022, le 25 janvier 2023, et ainsi de suite. Rappel : comme vous recevez ces V-Bucks au jour de votre date de facturation, leur obtention n'est pas liée à la sortie du pack du Club mensuel le premier jour de chaque mois à 2h00 (CEST) ou 1h00 (CET).

