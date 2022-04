Epic Games : Sony et KIRKBI (LEGO) investissent 2 milliards de dollars dans la société derrière Fortnite et l'Unreal Engine 5

Qui ne connait pas désormais la firme de Tim Sweeney, Epic Games, derrière l'incroyable succès de Fortnite et dont le moteur de jeu Unreal Engine est utilisé par nombre de studios talentueux à travers le monde. La version 5.0 de ce dernier vient d'ailleurs d'être mise à disposition de toute l'industrie et sera d'ailleurs utilisée dans Kingdom Hearts IV. Autant dire que la société à la cote, notamment auprès de Sony Group Corporation, qui avait déjà investi 450 millions de dollars ces deux dernières années. Eh bien, c'est loin d'être terminé, car nous apprenons aujourd'hui deux nouveaux investissements s'élevant à 2 milliards de dollars, dont l'un d'eux provient à nouveau du géant japonais derrière les PlayStation.

En effet, Epic Games annonce que Sony Group Corporation et KIRKBI, la holding possédant The LEGO Group, vont investir chacun 1 milliard de dollars dans un but de supporter la croissance de la société et sa vision autour du métavers. Les trois partis se sont évidemment exprimés en des termes élogieux, pour ne pas changer.

« En tant qu'entreprise de divertissement créatif, nous sommes ravis d'investir dans Epic pour approfondir notre relation dans le domaine du métavers, un espace où les créateurs et les utilisateurs partagent leur temps », a déclaré Kenichiro Yoshida, président et CEO de Sony Group Corporation. « Nous sommes également convaincus que l'expertise d'Epic, y compris son puissant moteur de jeu, combinée aux technologies de Sony, accélérera nos divers efforts tels que le développement de nouvelles expériences numériques pour les fans dans le sport et nos initiatives de production virtuelle. »

« Epic Games est connu pour créer des expériences ludiques et créatives, et responsabiliser les créateurs, petits et grands », a déclaré Søren Thorup Sørensen, PDG de KIRKBI. « Une partie de nos investissements est axée sur les tendances qui, selon nous, auront un impact sur le monde futur dans lequel nous et nos enfants vivrons. Cet investissement accélérera notre engagement dans le monde du jeu numérique, et nous sommes ravis d'investir dans Epic Games pour soutenir son parcours de croissance continue, avec une orientation à long terme vers le futur métavers. »

« Alors que nous réimaginons l'avenir du divertissement et du jeu, nous avons besoin de partenaires qui partagent notre vision. Nous avons trouvé cela dans notre partenariat avec Sony et KIRKBI », a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games. « Cet investissement accélérera notre travail pour construire le métavers et créer des espaces où les joueurs peuvent s'amuser avec des amis, les marques peuvent créer des expériences créatives et immersives et les créateurs peuvent construire une communauté et prospérer. »