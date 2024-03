TEST AndaSeat Fnatic : le siège premium pour les pro gamers... ou pas.

Que vous soyez passionné d’automobile, gamer dans l’âme ou les deux, la marque AndaSeat ne doit pas vous laisser indifférent. En effet, la manufacture chinoise a tout d’abord officié comme fournisseur de sièges de sport pour voitures de luxe telles que BMW ou Mercedes-Benz avant de dévier de trajectoire pour le secteur grand public des sièges gaming. Habituée des partenariats avec des franchises à succès tels que Disney, Marvel ou encore Transformers, il en va de même avec l’une ou l’autre team majeure de l’E-sport. C’est le cas pour le siège que nous venons de tester et qui a été conçu en collaboration avec la team Fnatic. Cette dernière, fondée en 2005, squatte le devant de la scène du pro gaming depuis lors et officie dans des compétitions dédiées à Counter-Strike, League of Legends ou encore Valorant. Voici ce que nous en pensons.

Caractéristiques techniques : Poids recommandé : Jusqu'à 200 kg

: Jusqu'à 200 kg Taille recommandée : 170 cm - 204 cm

Couleur du fauteuil : noir et orange aux couleurs de la team Fnatic

Matériau du fauteuil : cuir synthétique PVC de première qualité

Base : Aluminium

Cadre : châssis en acier

Accoudoirs : 4D

Roulettes : roulettes de 60 mm revêtues de PU

Niveau de poussée de gaz du vérin : classe 4

Type de mousse : haute densité

Angle dorsal ajustable : de 85° à 160°

Coussinet lombaire ajustable : oui

Repose-tête réglable : appui-tête à sangle

Une très bonne première impression.



Vous avez certainement déjà entendu cette expression : « c’est du lourd, du très, très lourd… ». Eh bien c’est exactement ce que nous nous sommes dit lorsque nous avons reçu ce siège dans son emballage. Trente-six kilogrammes sur la balance. Nous sommes bien d’accord, un poids élevé n’est pas forcément synonyme de qualité mais tout de même, c’est de bon augure. Dès l’ouverture de la boîte, la prise en main des divers éléments nous conforte à l’idée que nous sommes face à un accessoire premium et il nous aura fallu une quarantaine de minutes pour terminer le montage à l’aide du manuel d’utilisation et des outils fournis à cet effet. Nous remarquons de suite l’inspiration automobile de la marque car nous avons vraiment l’impression de nous trouver face au siège d’une sportive de route allemande qui en impose avec son 1.31 m de haut et 58 cm de large, hors accoudoirs.

En ce qui concerne sa fabrication, à tous les niveaux nous sommes face à des matériaux de très bonne qualité. Tout d’abord, nous avons une base en aluminium renforcé permettant une grande stabilité et posée sur 5 roues en polyuréthane avec roulement à billes pour des déplacements fluides. Surplombant celle-ci, un vérin à l’azote de classe 4 capable de supporter pas moins de 200 kg. En ce qui concerne l’assise et le dossier, nous avons droit à une armature en acier sans soudure d’une robustesse à presque toute épreuve. Sur le squelette métallique, une mousse haute densité de 60 kg/m³ (gage de résistance dans le temps), recouverte par un cuir synthétique haut de gamme.

Quid de l’ergonomie ?



Si dans le domaine, le siège ergonomique reste la référence car il n’a pour seul et unique but que le maintien correct et physiologique de son utilisateur, le siège gaming désirant allier confort et design, se veut de plus en plus modulable. En effet, que nous soyons joueur pur et dur qui enchaîne les parties ou même joueur casual qui passe plusieurs heures sur son traitement de texte, une position astreignante aura vite raison de notre nuque ou notre dos et les fabricants l’ont bien compris. En règle générale, plus nous montons de catégorie, plus le nombre d’options disponibles est grand et c’est bien évidemment le cas ici car nous sommes en présence d’un modèle vendu pas moins de 530 Dollars sur le site officiel.

Au menu, nous trouvons le classique réglage en hauteur qui fait passer l’assise de 46 cm à 52 cm du sol à l’aide d’une manette située à droite sous le siège. Symétriquement à celle-ci, sa jumelle permettra une inclinaison globale du fauteuil d’une quinzaine de degrés. Petit bémol concernant ces 2 manettes, elles sont situées exactement au niveau des accoudoirs et ne sont pas pratiques d’accès : il faut donc parfois réaliser une petite gymnastique pour les actionner. Beaucoup plus aisée à manipuler, une poignée disposée à hauteur de hanche droite nous donne la possibilité de pencher le dossier jusque 160 degrés en une vingtaine de paliers. Pour parfaire le tout, deux coussins à mémoire de forme recouverts de microfibre et de bonne consistance sont mis à notre disposition. Si nous avons jugé celui pour la nuque un peu épais à notre goût, il est malgré tout important pour un bon maintien de la tête. En ce qui concerne le renfort lombaire, il est indispensable car sans lui le dossier est bien trop plat. Il s’adapte parfaitement à la courbure naturelle de la colonne et reste bien en place une fois positionné dans le bas du dos. Malheureusement, n’ayant pas de système magnétique pour le maintenir en place, à chaque fois que nous nous sommes un peu trop penché ou relevé, il a fallu le remettre en position, ce qui est un peu fastidieux. En résumé, les différents ajustements offerts par ce siège permettent à tout un chacun de trouver la position qui s’adapte le mieux à sa morphologie. En ce qui concerne les accoudoirs, ceux-ci sont réglables dans quatre directions : verticalement, latéralement, longitudinalement et en rotation. Leurs supports en acier sont d’une stabilité à toute épreuve, et bien que nous regrettions un léger jeu au niveau de la plasturgie, il est possible de les positionner pour s’accorder au mieux à la position des bras, que ce soit pour une utilisation bureautique ou gaming.

AndaSeat nous offre ici un produit alliant qualité, design et confort, le tout aux couleurs d’une des plus grandes équipes de E-sport de la planète

L’impression d’être dans un fauteuil.



Vous nous direz qu’à ce tarif il est normal que le confort soit de mise et c’est bien évidemment le cas. Ici, pas de planche d’aggloméré recouverte d’un fin rembourrage, mais bien une mousse épaisse maintenue par des sangles élastiques. Celle-ci peut paraitre un peu rigide de prime abord mais c’est une nécessité pour préserver un maintien correct dans le temps. Le côté adaptatif du Fnatic Edition va nous permettre de peaufiner les différents réglages et, que ce soit pour une partie de Counter Strike 2, pour visionner un bon film ou pour piquer un somme, peu importe notre activité, nous serons toujours installés de façon idéale et ce, même pour de longues sessions. Petite recommandation : ce genre de modèle XL est prévu pour des personnes de grande taille et nous le déconseillons donc fortement si vous mesurez moins d’un mètre soixante-dix. Quand il est question de bien-être, le confort sonore a également son importance et de la même manière nous avons été satisfaits. Pas de grincements désagréables lors de grands mouvements du tronc, et les roues recouvertes de PU permettent des déplacements très silencieux en comparaison avec celles en plastique. Petite ombre au tableau, l’appui-tête n’est pas évident à positionner car il s’attache par une sangle autour du sommet du siège ou dans les trous normalement dédiés aux harnais de sécurité situés derrière les épaules.

Et Fnatic dans tout cela ?



Le siège baquet a cette connotation sportive et quelque peu agressive qui n’est plus seulement réservée aux bolides de courses. Depuis pas mal d’années, ils squattent les bancs de touche de nombreux clubs de football ainsi que les chambres ou les bureaux de gamers en herbe ou chevronnés. Leurs formes étant la plupart du temps assez proches, les manufacturiers doivent se montrer inventif pour attirer l’œil du futur acheteur comme par exemple en utilisant des LED RGB. Une autre méthode est de s’associer avec une team de E-sport célèbre afin de profiter de sa notoriété. Dans le cas présent c’est avec Fnatic qu’AndaSeat a choisi de travailler et il faut avouer que le résultat est magnifique. Le siège totalement noir s’habille d’un liseré orange fluo cher à l’équipe britannique. A différents endroits du dossier et des coussins sont brodés de manière bien visible les noms et logos des protagonistes. Que nous soyons vrai supporter ou pas, le design général ne peut laisser indifférent car il mixe élégamment style et sobriété.

En Conclusion



Nous avons été conquis par l’AndaSeat Fnatic Edition. AndaSeat nous offre ici un produit alliant qualité, design et confort, le tout aux couleurs d’une des plus grandes équipes de E-sport de la planète. Son assise confortable alliée aux coussins à mémoire de forme et aux accoudoirs 4D modulables nous ont permis d’y passer des dizaines d’heures que ce soit pour le travail ou le jeu, et il a rarement été mis en défaut.

Les plus Un Look terrible

Des matériaux de qualité

De nombreux réglages

Des accoudoirs 4D

Le confort Les moins Système de fixation des coussins à revoir

Du jeu dans les accoudoirs