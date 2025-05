Clair Obscur: Expedition 33, une belle surprise arrive pour les fans, il faudra être patient

Clair Obscur: Expedition 33 continue de passionner les joueurs sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, le jeu de rôle de Sandfall Interactive s'est vendu plusieurs millions d'exemplaires et les fans sont très, très nombreux. Le studio montpelliérain est conscient de la hype entourant son RPG, il a récemment mis en garde contre les fausses peluches d'Esquie en attendant un produit officiel, il ne compte pas s'arrêter là.

Sur Bluesky, les éditions Pix'n Love ont annoncé une collaboration avec Kepler et Sandfall Interactive afin de produire un artbook officiel de Clair Obscur: Expedition 33. Il faut se contenter de cette annonce, mais cet artbook ne va pas être lancé tout de suite, Sandfall explique qu'il partagera des informations « dans les mois à venir », mais la sortie devrait se faire en 2025.

Si vous voulez dès maintenant admirer des artworks de Clair Obscur: Expedition 33, le jeu était tout récemment à l'honneur sur ArtStation, avec des illustrations des personnages, décors et objets réalisées par l'équipe de Sandfall Interactive. Ces magnifiques artworks, et plus encore, devraient se retrouver dans l'artbook officiel de Pix'n Love.

Vous pouvez retrouver Clair Obscur: Expedition 33 à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré...