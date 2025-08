The Medium : le jeu d'horreur aura droit à son film

Mine de rien, Bloober Team est très lié au cinéma. Le studio polonais avait développé le jeu d'horreur Blair Witch, basé sur le film de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Puis il a accouché l'année dernière du remake de Silent Hill 2, alors que Christophe Gans réalisait en parallèle une adaptation. Cette fois, c'est un jeu bien à lui qui va être adapté au cinéma.

Un film The Medium produit par Gary Dauberman





Comme le rapporte The Hollywood Reporter, The Medium va être adapté en film. C'est Coin Operated, la société de production de Gary Dauberman, qui a obtenu les droits. Gary Dauberman est bien connu pour avoir scénarisé un paquet de films d'horreur comme les deux Ça d'Andrés Muschietti, Freddy : Les Griffes de la nuit (le remake) de Samuel Bayer, Destination finale 5 de Steven Quale, Annabelle et Wolves at the Door de John R. Leonetti, Annabelle 2 : La Création du mal de David F. Sandberg, ainsi qu'Annabelle : La Maison du mal et Salem réalisés par ses soins. Gary Dauberman déclare :

Avec son histoire captivante et ses visuels incroyablement cinématographiques, The Medium est tout indiqué pour une adaptation cinématographique. Lorsque j'en ai parlé à Piotr (Babieno, CEO de Bloober Team, ndlr), nous avons immédiatement apprécié notre passion commune pour l'horreur et sa vision de l'avenir du genre. Je suis convaincu que tout ce que Bloober développera fera progresser l'horreur de manière unique et terrifiante, et je suis ravi de travailler à leurs côtés.

Le succès d'Until Dawn donne des idées au scénariste/producteur





Tout récemment, Gary Dauberman a scénarisé Until Dawn : La Mort sans film, un film d'horreur adapté du jeu de Supermassive Games et réalisé par David F. Sandberg. Un long-métrage qui a rapporté 53 millions de dollars au box-office, pour un budget initial de 15 millions de dollars. De quoi donner des idées au scénariste/producteur. Comme le précise THR, le projet d'adaptation de The Medium n'en est qu'à ses débuts, Coin Operated est à la recherche d'un scénariste et d'un réalisateur.

The Medium, un jeu d'horreur à la Silent Hill ?





En 2022, Bloober Team annonçait un partenariat avec Platige Image pour produire une série basée sur The Medium, mais le projet n'a plus refait parler de lui depuis. Sorti en 2021, The Medium suit Marianne, dotée de capacités psychiques lui permettant de voyager dans le royaume des esprits et qui doit élucider la mort d'un jeune enfant. Un jeu qui mélange horreur psychologique et énigmes en double réalité, avec une bande originale composée par Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka (Silent Hill) et une direction artistique fortement inspirée par les œuvres de Zdzisław Beksiński.

