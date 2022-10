The Medium : le jeu d'horreur va être adapté en série TV

Envisagé comme un fer de lance des Xbox Series X|S, puis retardé pour sortir début décembre 2020 et encore repoussé pour éviter d'arriver en même temps que Cyberpunk 2077, The Medium est finalement sorti en tout début d'année dernière, et il faut bien avouer qu'il a vite été oublié.

Bien qu'intéressant avec sa direction artistique inspirée de Zdzisław Beksiński et ses mécaniques opposant deux mondes, The Medium souffrait d'un rythme un peu trop lent et d'un gameplay lourd. Mais Bloober Team, le studio polonais derrière ce titre (et Layers of Fear) veut quand même faire perdurer la franchise, au travers d'un nouveau média. Le studio de Cracovie annonce en effet une collaboration avec Platige Image pour « la préparation, le développement et la coproduction d'une série basée sur The Medium ». Si vous ne connaissez pas ce nom, il s'agit d'un studio d'animation qui a réalisé La Cathédrale en 2002, court-métrage nommé pour un Oscar. Et surtout, il est derrière les cinématiques des jeux The Witcher de CD Projekt, d'ailleurs, le directeur de Platige Image est Tomasz Bagiński, responsable de vidéos des jeux avec Geralt de Riv et producteur exécutif de la série The Witcher de Netflix. Il sera ainsi le superviseur de cette série The Medium, aux côtés de Piotr Babieno, CEO de Bloober Team. Ce dernier explique dans un communiqué qu'après les succès d'Arcane et Cyberpunk: Edgerunners, c'est le moment idéal pour produire une nouvelle série tirée d'un jeu vidéo.

Ce projet de série The Medium n'en est qu'à ses débuts, il faudra sans doute attendre un long moment avant de découvrir les premières images. Pour rappel, le jeu vidéo est disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, que vous pouvez retrouver à 39,99 € sur Amazon.

