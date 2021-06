The Medium : c'est officiel, le jeu d'horreur sortira sur PS5

Bloober Team, le studio polonais derrière Layers of Fear, Blair Witch et Observer, a sorti en début d'année The Medium, un jeu d'horreur et d'énigmes jusqu'ici présenté comme une exclusivité sur PC et Xbox Series X|S. Il n'aura finalement pas fallu attendre longtemps avant que le titre arrive sur une nouvelle console.

Comme l'avait déjà laissé entendre l'ESRB il y a quelques jours, The Medium va prochainement sortir sur PlayStation 5, sa date de sortie est déjà fixée au 3 septembre 2021 sur la console de salon de Sony. La bande-annonce dévoilée aujourd'hui nous met dans l'ambiance et précise que le titre profitera d'un support complet de la manette DualSense, pour des vibrations immersives.

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir The Medium sur PS5, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.

Lire aussi : TEST de The Medium : une petite frayeur sans prétention