The Medium : l'ESRB liste une version PS5

En début d'année, Bloober Team sortait The Medium, un jeu d'horreur et d'énigme qui ne fait pas vraiment trembler, mais qui plonge les joueurs dans une atmosphère inquiétante en s'inspirant des œuvres de Zdzisław Beksiński. Un titre rentable en 24h, mais seulement disponible sur PC et Xbox Series X|S... pour le moment ?

Eh oui, l'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord, vient en effet de lister The Medium sur PlayStation 5 dans sa base de données, ainsi que sur Xbox Series X|S. Pour rappel, Koch Media avait annoncé que le titre allait avoir droit à une version physique, mais sans préciser les plateformes. Alors, le distributeur nous a-t-il caché des choses ou s'agit-il d'une simple erreur de l'ESRB ? Il est encore trop tôt pour le dire.

Si The Medium vous intéresse, vous pouvez déjà y jouer sur PC et Xbox Series X|S via le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € par trimestre.

