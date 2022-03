Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, une date de sortie pour le Battle Royale free-to-play, la version PS5 détaillée

Page 1 : Date de sortie et vidéo PS5

Le Monde des Ténèbres continue de faire le bonheur des développeurs, et Sharkmob travaille actuellement sur Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, un Battle Royale free-to-play déjà jouable en Early Access sur ordinateurs au travers d'alphas et bêtas fermées. Le développement se passe visiblement bien, la date de sortie vient d'être dévoilée.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt sortira donc le 27 avril 2022 sur PC, mais aussi sur PlayStation 5. Cette version a droit à une bande-annonce, Sharkmob précise que le titre sera jouable avec des modes Qualité (4K à 30 fps) ou Performances (1440p à 60 fps). La technologie Tempest 3D Audio sera de la partie pour une meilleure immersion, tout comme les vibrations et gâchettes adaptatives de la DualSense. La manette s'illuminera même en fonction de votre équipe et de certaines actions effectuées pendant les parties.

Le jeu sera prochainement disponible en précommande sur PS5 via une Founder's Ultimate Edition, qui inclut un masque de samouraï, deux tenues exclusives, une centaine d'éléments de personnalisation du personnage et 1 000 Tokens, qui serviront à acheter d'autres objets ou débloquer l'accès au Battle Pass. Du contenu qui coûtera 59,99 €, mais le jeu de base sera pour rappel gratuit. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et des cartes PSN sur Amazon.