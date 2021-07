Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, quelques chiffres dévoilés après la bêta

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt a eu récemment droit à une alpha fermée sur ordinateurs, une phase de test classique pour un jeu multijoueur qui a permis aux développeurs de notamment revoir les configurations requises à la hausse. Mais Sharkmob en profite pour lâcher quelques chiffres :

Nous apprenons ainsi que lors de cette alpha fermée de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, qui a duré le temps d'un week-end, 7 571 parties ont été jouées, 8 886 vampires ont été neutralisés, 70 629 soldats ont été tués et l'arme la plus efficace a été le katana, avec 2 574 assassinats effectués avec cette lame tranchante et mortelle.

Sharkmob se félicite pour l'instant de cette première phase de test, mais donne rendez-vous aux joueurs sur les réseaux sociaux et sur Discord afin de partager leurs retours et ainsi encore améliorer l'expérience de jeu. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt est pour rappel attendu dans le courant de l'année 2021, uniquement sur PC. Vous pouvez retrouver Vampire : la Mascarade 5e édition à 40 € sur Amazon.