Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, Sharkmob arrête le développement, mais les serveurs vont rester actifs

La franchise Vampire: The Masquerade est plus présente que jamais dans le milieu des jeux vidéo, les fans ont pu découvrir des titres narratifs et attendent le RPG Bloodlines 2, tandis que les amateurs d'action s'amusent sur Bloodhunt, un Battle Royale free-to-play disponible sur PC et PlayStation 5. Mais malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux...

Le développeur Sharkmob publie aujourd'hui un communiqué annonçant qu'il arrête le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. En clair, les joueurs n'auront plus de contenu inédit à découvrir, la boutique avec de l'argent réel va fermer, mais les serveurs seront encore actifs tant que la communauté sera présente. Les futures mises à jour ne serviront qu'à corriger des bugs et faire de la simple maintenance. Voici ce que déclare le studio :

Bonjour la communauté Bloodhunt ! Bloodhunt est un jeu que nous avons développé comme un titre remarquable dans le genre populaire du Battle Royale, où nous nous sommes concentrés sur la création d'une expérience immersive et unique pour les joueurs qui aiment les jeux faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser. Depuis le lancement, nous nous sommes efforcés d'enthousiasmer et de ravir nos joueurs, cependant, bien que nous ayons une communauté incroyable et très engagée, nous n'avons pas été en mesure d'atteindre la masse critique nécessaire pour soutenir le développement. Cela nous a conduits à la décision d'arrêter le développement de Bloodhunt. Cela dit, les serveurs de Bloodhunt resteront actifs et le jeu restera disponible. Notre objectif est de maintenir les serveurs en activité aussi longtemps que nous aurons une base de joueurs et une communauté actives. Pour ceux qui aiment le jeu et veulent continuer à jouer, nous avons travaillé sur quelques solutions pour s'assurer que le jeu continue d'être intéressant. Un système de vote des joueurs dans le jeu sera déployé pour débloquer régulièrement de nouvelles choses et garder Bloodhunt frais. Nous partagerons des détails plus précis sur le fonctionnement de ce système lorsque nous nous rapprocherons de la publication de notre prochaine mise à jour, qui sera le dernier correctif prévu pour Bloodhunt. Au-delà de cette mise à jour, les correctifs ne seront liés qu'à la maintenance. Nous envisageons également de désactiver l'achat de devises réelles le 26 septembre. Avant que cela ne se produise, nous mettrons en place un moyen de gagner plus facilement des jetons en jeu afin que les joueurs puissent continuer à jouer et à débloquer des cosmétiques au-delà de cette date. Bien que nous soyons aussi tristes que vous que le développement de Bloodhunt soit maintenant terminé, sachez que ce fut une décision difficile à prendre, et nous prenons cette expérience avec nous dans le développement des jeux à venir. Nous espérons que vous aurez encore de nombreuses expériences agréables à Bloodhunt, et nous avons hâte de vous voir dans les rues de Prague !

Ça sent le début de la fin pour Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, le titre va continuer d'exister sans contenu inédit, mais jusqu'à quand ? Pour une aventure solo, vous pouvez retrouver Vampire: The Masquerade - Swansong à 19,90 € sur Amazon.