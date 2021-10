Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, nouvelle bande-annonce pour le clan des Nosferatu

Toujours en Early Access uniquement sur PC, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt est pour rappel un Battle Royale prenant place dans le Monde des Ténèbres et opposant les nombreux clans de cet univers fictif. Sharkmob avait déjà dédié une bande-annonce aux Toréador, place désormais à des êtres ayant perdu leur humanité :

Le clan des Nosferatu est à l'honneur de cette nouvelle bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, partagée par IGN. Les membres de ce clan ont une apparence bien plus horrifique, vivants habituellement dans les égouts. Mais ils sortent ici dans les rues de Prague pour participer à cette guerre entre vampires. Même s'ils ne sont pas les plus résistants, les Nosferatu compensent par une discrétion accrue et leur capacité à se déplacer rapidement.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt est attendu dans sa version finale sur PC et PlayStation 5, les développeurs ont récemment annoncé leur volonté de créer un mode classé avec la communauté. Pour vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez retrouver Vampire La Mascarade - Tome 1 à 18 € sur Amazon.