Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, une nouvelle bande-annonce pour le jeu d'aventure

Après Vampire: The Masquerade - Coteries of New York sorti en fin d'année dernière sur ordinateurs, puis plus tard sur Switch, Draw Distance va nous replonger dans le Monde des Ténèbres avec Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, annoncé en avril dernier, et qui revient aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce :

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York se déroulera donc une nouvelle fois à New York, et nous suivrons Julia, une vampire membre du clan Lasombra, capable de communiquer avec les morts, et qui doit résoudre un crime. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir fait Vampire: The Masquerade - Coteries of New York avant de se plonger dans cette nouvelle aventure.

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu « bientôt sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.