Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, un nouveau jeu dans le Monde des ténèbres annoncé en vidéo

L'éditeur Dear Villagers et le développeur Draw Distance ont déjà travaillé main dans la main sur deux jeux narratifs dans l'univers du Monde des ténèbres, à savoir Vampire: The Masquerade - Coteries of New York et Vampire: The Masquerade - Shadows of New York. Les studios vont remettre ça avec un troisième jeu.

Dear Villagers et Draw Distance dévoilent Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York, qui sera lui aussi un jeu narratif dans le Monde des ténèbres. Les joueurs incarneront évidemment un membre d'un clan vampirique, alors que des tensions politiques entre la Camarilla et les Anarchs grandissent. Le titre nous plongera dans la ville qui ne dort jamais, en 2024, avec de nombreux dialogues et des choix.

Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Une démo est déjà disponible sur Steam. Vous pouvez retrouver les deux premiers volets dans Vampire: The Masquerade - The New York Bundle, à partir de 35,61 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.