Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, une date de sortie proche dévoilée

L'univers du Monde des Ténèbres est plus populaire que jamais dans le milieu du jeu vidéo, les titres s'accumulent, et si tous les regards sont évidemment tournés vers Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (récemment repoussé à 2021), Draw Distance apporte sa pierre à l'édifice avec des jeux narratifs.

Le studio a sorti Vampire: The Masquerade - Coteries of New York sur PC et Switch, et il lancera le mois prochain Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, nouveau jeu narratif avec la même patte graphique et présenté comme une extension standalone au précédent volet. Cependant, pas de panique si vous n'avez pas joué à Coteries of New York (vendu 17,99 € chez Gamesplanet), Shadows of New York proposera une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages pour ne pas perdre les néophytes.

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York avait eu droit à une bande-annonce de gameplay le mois dernier, mais aujourd'hui, Draw Distance dévoile sa date de sortie, fixée au 10 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Sur ordinateurs, les joueurs pourront profiter d'une Deluxe Edition avec un artbook et la bande originale numériques. Pour les curieux, de nouvelles images sont à retrouver sur la seconde page.