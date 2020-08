Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 repoussé à 2021, des « changements organisationnels » pour optimiser la qualité

À la base, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 était prévu pour le premier trimestre 2020, mais a été repoussé pour renforcer le projet sur le plan technique. Le jeu de rôle avec des vampires a fait son petit bonhomme de chemin, allant même jusqu'à confirmer le développement de versions PS5 et Xbox Series X, avec pour objectif de sortir fin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

La fin d'année approche, et le projet n'est malheureusement pas prêt à se concrétiser. Paradox Interactive et Hardsuit Labs confirment que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ne sera pas finalisé à temps, et sortira plutôt en 2021. Plus intéressant, Andy Kipling et Jakob Munthe parlent de « changements organisationnels » qui vont permettre d'améliorer la qualité du jeu : faut-il y voir des modifications en interne, côté édition ou développement, ou sur le jeu en lui-même, et pourquoi pas de son format et son contenu post-lancement ? À moins que les éditions PS4 et Xbox One ne soient abandonnées au profit de versions next-gen plus poussées ?

Notre objectif a toujours été de proposer le meilleur jeu possible, de vous plonger dans un Seattle réinventé par Le Monde des Ténèbres et de proposer un digne successeur au jeu original Bloodlines. En raison de la qualité et des ambitions que nous nous sommes fixées, nous avons pris la décision difficile de prendre plus de temps. Cela signifie que notre objectif de sortir le jeu en 2020 n'est plus tenable. Reporter le lancement est l'un des changements que nous apportons pour garantir la meilleure expérience possible au joueur. Ce n'est pas une décision prise à la légère ni la première option considérée. Nous partagerons des informations ces prochains mois que le timing de lancement et les autres changements organisationnels qui nous aideront à atteindre cette qualité. Nous comprenons que ce sera une déception pour beaucoup d’entre vous, mais nous apprécions également la façon de laquelle notre ambition est reçue dans de nombreuses parties de la communauté. Nous espérons que vous comprenez que, bien qu'il soit difficile, c'est le bon choix.

Dans tous les cas, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est disponible en précommande sur les consoles actuelles avec un prix de départ de 59,99 €.

Lire aussi : Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, une édition collector limitée avec et sans le jeu annoncée