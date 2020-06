Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, une édition collector limitée avec et sans le jeu annoncée

Paradox Interactive et Hardsuit Labs viennent de dévoiler ce soir une édition collector pour Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, leur jeu de rôle avec des suceurs de sang se déroulant dans la ville de Seattle. Sans plus attendre, voici le contenu de cette édition, exhibé dans une bande-annonce :

L'édition collector de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 inclura :

Le jeu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ;

; Une carte détaillée de Seattle ;

Un vinyle 45 tours contenant une sélection de pistes musicales ;

Une figurine de 28 cm d'Elif ;

Un steelbook ;

La 5e édition du livre de règles (via un code de téléchargement) ;

Les DLC :

Le pack de précommande First blood ;



Le pack Unsanctioned Blood ;



Le passe Season of the Wolf.

Cette édition collector est limitée à 3 000 exemplaires dans le monde et est déjà disponible en précommande contre 169,99 €. Les joueurs qui ont ou vont opter pour une version numérique peuvent quant à eux acheter ce collector contre 109,99 €, le jeu n'étant pas inclus à ce prix. Enfin, les studios rappellent qu'ils ont publié tout récemment une bande-annonce avec Damsel, Brujah déjà présente dans le premier volet et qui sera une nouvelle fois doublée par Courtenay Taylor. La vidéo est à retrouver juste ici :

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 n'a toujours de date de sortie précise, il est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One.