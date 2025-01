Silent Hill f est vivant, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aussi

Depuis la première Transmission diffusée par Konami au sujet du retour de sa franchise culte, nous n'avons pas eu grand-chose de concret à nous mettre sous la dent, si ce n'est le très bon remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, l'intéressant Silent Hill: The Short Message et la série interactive Silent Hill: Ascension, déjà oubliée de tous. D'autres jeux vidéo inédits et même un film réalisé par Christophe Gans sont attendus, dont le mystérieux Silent Hill f, qui prendra place dans une ville japonaise des années 60.

Nous n'avons eu qu'un teaser pour ce titre, mais il refait parler de lui aujourd'hui. Comme l'a remarqué Gematsu, l'organisme de classification des jeux vidéo en Corée vient de lister dans sa base de données Silent Hill f. Depuis plus de deux ans, cet épisode n'a jamais refait parler de lui, mais il pourrait bien revenir sur le devant de la scène prochainement, suite à cette classification. Le GRAC a également listé Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de The Chinese Room et Paradox Interactive, officiellement attendu au premier semestre 2025.

Après un Silent Hill 2 Remake exclusif aux PS5 et PC, ce Silent Hill f sera-t-il mis en avant lors du Xbox Developer_Direct, qui devrait présenter « une nouvelle entrée d'une légendaire licence japonaise qui a des décennies d'histoire » ? Réponse demain soir. En attendant, vous pouvez acheter Silent Hill 2 à partir de 49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.