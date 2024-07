Silent Hill: The Short Message terrifie encore de nouveaux joueurs

En février dernier, Konami lançait par surprise Silent Hill: The Short Message, un petit jeu gratuit issu de sa franchise horrifique, comprenant des musiques composées par Akira Yamaoka et une créature inédite imaginée par Masahiro Ito. Si de nombreux jeux Silent Hill sont attendus dans les mois à venir, les fans n'avaient rien eu à se mettre sous la main depuis des années, ils se sont donc jetés sur SH: The Short Message, qui comptait déjà deux millions de téléchargements, deux semaines après sa sortie en free-to-play sur PlayStation 5.

Aujourd'hui, Konami annonce via les réseaux sociaux que Silent Hill: The Short Message compte plus de trois millions de téléchargements sur PS5. Le survival-horror gratuit continue d'attirer de nouveaux joueurs, qui veulent sans doute se replonger dans l'ambiance avant la sortie de Silent Hill 2 Remake en octobre prochain.

Silent Hill: The Short Message est disponible gratuitement sur le PlayStation Store de la PS5, vous pouvez également précommander Silent Hill 2 à partir de 51,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

