Silent Hill: The Short Message, une nouvelle expérience annoncée et disponible gratuitement !

Belle petite surprise pendant le PlayStation State of Play de Sony Interactive Entertainment, Konami s’est placé durant l’évènement pour annoncer un tout nouveau Silent Hill. Son nom ? The Short Message ! Pour exciter un brin les fans de la franchise, nous avons droit à quelques phases de gameplay en vidéo, mais aussi à diverses images (visible dans notre galerie en page deux de cet article). Et c’est pour quand tout cela ? Eh bien… maintenant ! En effet, Silent Hill : The Short Message est disponible sur le PlayStatiom Store gratuitement ; oui, oui, vous avez bien lu !

En outre, que faut-il retenir de cette nouvelle production :

Le géant japonais en profite pour exprimer quelques mots :

Ce jeu était d’abord un projet expérimental, une chance d’essayer des choses différentes et de voir ce qui fonctionnait ou non afin de parfaire notre expertise en matière de jeux d’horreur. Beaucoup de nos collaborateurs en début de carrière étaient de grands fans de Silent Hill et voulaient s’impliquer dans la création d’un jeu d’horreur. Nous avons donc profité de leur passion pour leur faire gagner de l’expérience en travaillant directement sur le jeu.

Bien sûr, nous avons également travaillé en collaboration avec Hexadrive, qui nous a aidés à tout mettre en place grâce à son expérience et à son équipe de développeurs expérimentés. Ce jeu étant avant tout un projet expérimental, notre objectif a toujours été de le sortir gratuitement pour qu’il soit accessible au plus grand nombre.

Nous voulions créer un nouveau jeu Silent Hill moderne. C’est pourquoi nous avons cherché à incorporer nos problèmes contemporains dans ce jeu. Nous avons fini par analyser comment les jeunes d’aujourd’hui communiquent en ligne et sur leurs téléphones portables, ainsi que le rôle que ces habitudes pourraient avoir dans une histoire d’horreur psychologique. Par exemple, il est particulièrement terrifiant de constater l’impact que peut avoir une multitude de commentaires, aussi insignifiants soient-ils individuellement, sur une personne. Leur accumulation sur les réseaux sociaux finit par devenir une vague qui écrase tout sur son passage.

Sous cette menace constante, la vie devient plus complexe et difficile chaque jour, et de plus en plus de personnes en souffrent. C’est particulièrement le cas de ceux qui grandissent dans cet environnement, qui se sentent isolés de la société à force de recevoir des insultes et d’être harcelés ou rejetés en ligne comme à l’école. Ces jeunes gens se retrouvent confrontés à des problèmes très graves.

C’est autour de ce type de personnage que nous avons décidé d’écrire notre histoire. Nous avons créé des personnages qui ont beaucoup perdu et énormément souffert. Des esprits qui pourraient être poussés dans une spirale infernale au premier petit inconvénient. Mais qui, de la même façon, pourraient s’éloigner du précipice à la moindre marque de gentillesse envers eux. C’est également le message que nous voulions faire passer à tous ceux qui vivent sous la pression de ce conflit permanent.

Nous espérons que vous donnerez sa chance à Silent Hill: The Short Message et apprécierez la nouvelle vision contemporaine de Konami sur Silent Hill.