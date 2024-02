Silent Hill: The Short Message, les fans ont voté, mais les fans ne sont pas contents

Lors du dernier PlayStation State of Play, Konami a officialisé et lancé Silent Hill: The Short Message, un jeu d'horreur psychologique à la première personne free-to-play et exclusif à la PS5. Un Silent Hill moderne, mais avec des musiques de Akira Yamaoka et une créature inédite conçue par Masahiro Ito.

Le designer n'avait pas créé de monstre pour Silent Hill depuis 20 ans, Konami a voulu marquer le coup en demandant aux fans de voter pour nommer officiellement cette créature. Nous avions le choix entre Cherry Blossom Monster, Sakura Creature, Sakura Body et Sakura Head, c'est ce dernier nom qui a obtenu le plus de voix (38,3 %). Les fans ont voté, mais les fans ne sont pas contents.

Eh oui, nombreux sont les internautes à s'indigner de ce choix de nom, il faut dire que le terme Cherry Blossom est déjà présent dans Silent Hill: The Short Message et Sakura Head ressemble trop à Pyramid Head, monstre iconique de Silent Hill 2 bien trop réutilisé par Konami. Chose ironique, Masahiro Ito est lui-même lassé de revoir Pyramid Head à toutes les sauces dans la saga, lui qui l'avait créé pour simplement être l'antagoniste de James Sunderland dans le second volet de la franchise. Bon, il y a quand même de faibles chances que Sakura Head suive le même chemin.

Pour rappel, Pyramid Head sera présent dans le remake de Silent Hill 2, attendu en 2024 sur PC et PS5.

