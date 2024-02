Silent Hill: The Short Message, un premier chiffre un peu timide pour le survival-horror gratuit

La semaine dernière, lors du PlayStation State of Play, Konami a partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay du remake de Silent Hill 2 axée sur l'action, mais le studio japonais a également lancé Silent Hill: The Short Message, un survival-horror à la première personne free-to-play et exclusif à la PlayStation 5.

Outre la série interactive Silent Hill: Ascension et P.T., c'est la première fois qu'un jeu Silent Hill sort depuis 2012. Un projet qui sert sans doute à tâter le terrain pour Konami, qui doit remettre sa franchise sur le devant de la scène et séduire de nouveaux fans. Aujourd'hui, le studio nippon annonce que Silent Hill: The Short Message a été téléchargé plus d'un million de fois. Un joli chiffre qui montre que la franchise a encore un public, mais avec 50 millions de PS5 sur le marché, ce n'est pas si énorme.

Le bouche-à-oreille va continuer de fonctionner, les joueurs vont sans doute être de plus en plus nombreux à découvrir cette expérience horrifique au fil des jours et semaines à venir. Mais les fans attendent surtout la suite du programme, avec bien sûr le remake de Silent Hill 2 (en précommande à 69,99 € sur Amazon et Cdiscount), mais également Silent Hill: Townfall par les développeurs de Stories Untold, le film Return to Silent Hill de Christophe Gans et surtout Silent Hill f dont le premier teaser a déjà séduit les fans.

