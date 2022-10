Silent Hill f : un nouveau jeu en Asie à l'ambiance bien différente teasé

Silent Hill est fortement inspiré de la culture américaine, se basant dans une ville fictive des États-Unis, ce qui peut surprendre, les premiers jeux étant développés par le studio japonais Konami. Mais lors de la Transmission dédiée au retour de la franchise horrifique, un titre à l'esprit plus asiatique a été teasé.

NeoBards Entertainment, développeur de Resident Evil: Resistance et RE:Verse notamment, est en effet à la tête de Silent Hill f, un tout nouveau jeu dont le scénario a été écrit par Ryukishi07 (When They Cry). L'ambiance est évidemment bien différente, avec dans le teaser ci-dessus une ville typiquement japonaise des années 60 dans la brume, des rizières, une poupée en tenue traditionnelle et... des fleurs, recouvrant tout cela, allant même jusqu'à agripper un personnage inconnu. C'est glauque, c'est le Silent Hill nouveau.

Ce Silent Hill f est produit par Motoi Okamoto, avec kera au design des personnages et créatures. Il faut pour l'instant se contenter de cela, aucun vrai titre, aucune plateforme ou aucune date de sortie n'ont été dévoilés pour le moment.