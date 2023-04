Wronged Us : nouveau teaser de gameplay pour le jeu d'horreur entre Silent Hill et Dark Souls

Oui, mélanger les mécaniques des franchises Silent Hill et Dark Souls peut sembler étonnant, et pourtant, c'est ce que compte bien faire Delusional Studio avec Wronged Us, un jeu d'horreur à la troisième personne en monde ouvert en développement depuis plusieurs années.

Le titre avait notamment fait parler de lui en novembre 2021 avec un teaser de gameplay nous montrant une atmosphère lourde, sombre et inquiétante, et Delusional Studio est de retour avec une seconde vidéo du même genre. Nous retrouvons notre héros sans nom dans une petite ville semblant abandonnée, mais quelques personnages sont encore là, pour nous filer la frousse, voire même nous carjacker. Pour rappel, Wronged Us s'inspire de Silent Hill pour son ambiance, de Resident Evil pour son gameplay entre action et survie, et de Dark Souls pour sa narration alambiquée, ses quêtes et son monde ouvert. Au passage, les développeurs ont partagé de nouvelles images ces dernières semaines, à découvrir sur la seconde page.

Normalement attendu en 2023 sur ordinateurs et consoles, Wronged Us n'affiche plus sa période de sortie, il faudra être patient, et pourquoi pas s'occuper avec Silent Hill 4: The Room à 9,99 € sur GOG.com.