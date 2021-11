Wronged Us : un jeu d'horreur en monde ouvert inspiré de Silent Hill et Dark Souls teasé en vidéo

Les joueurs aiment les jeux d'horreur, et les développeurs indépendants aiment quant à eux promettre monts et merveilles. Tout le monde attend de découvrir Abandoned, mais Delusional Studio est lui aussi de la partie et dévoile Wronged Us, dont une image avait d'ailleurs titillé les internautes qui suivent Blue Box Game Studios. Mais non, il s'agissait bien d'un autre titre, dont voici le teaser :

Wronged Us est présenté comme un jeu d'horreur et de survie en monde ouvert, à la mise en scène cinématographique et axée sur la narration, qui nous emmènera dans une petite ville pour faire face à des horreurs psychologiques, résoudre des énigmes et affronter des monstres. Le joueur sera libre de l'explorer et d'interagir avec plusieurs PNJ, ça sent bon l'esprit Silent Hill, Delusional Studio ne s'en cache pas, mais il cite également Resident Evil comme source d'inspiration du gameplay et même les Dark Souls pour le design des quêtes en open world.

Wronged Us n'est pas près de sortir, le studio explique que le développement n'en est qu'à ses premières phases et que le projet a commencé en solo pendant un an et demi. Delusional Studio recrute maintenant du personnel pour terminer le jeu, qui n'est pas attendu avant 2023 sur PC et consoles. Oui, c'est long, mais vous pouvez toujours patienter en vous replongeant dans Silent Hill 4: The Room à 9,99 € sur GOG.com.