Wraith: The Oblivion - Afterlife, un jeu d'horreur en VR dans le Monde des Ténèbres teasé en vidéo

Fast Travel Games vient de dévoiler aujourd'hui Wraith: The Oblivion - Afterlife. Derrière ce nom à rallonge se cache un nouveau jeu en réalité virtuelle prenant lui aussi place dans le Monde des Ténèbres, un univers fantastique et sombre décidément très populaire dans les jeux vidéo.

Car oui, le Monde des Ténèbres est également le cadre des jeux Vampire: The Masquerade, que ce soit Bloodlines 2 ou Shadows of New York, mais également de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Ces jeux ont tous des noms à rallonge, mais mettent surtout en scène des créatures fantastiques.

Pour l'instant, nous n'avons qu'un petit teaser de Wraith: The Oblivion - Afterlife, qui devrait nous emmener dans le manoir des Barkley, un lieu qui effraye même les morts. Bien mystérieux, le titre sera jouable en réalité virtuelle, via des plateformes et casques encore inconnus, mais du gameplay sera dévoilé en août prochain.