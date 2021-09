Wraith: The Oblivion - Afterlife : le titre arrive sur PSVR et c'est pour très bientôt

Vous êtes appelés depuis l'au-delà afin de découvrir les raisons de votre propre mort. Voilà le synopsis du jeu en une phrase ! Intrigant n'est-ce pas ? Eh bien, si vous possédez un PlayStation VR, vous pourrez très bientôt vous plonger dans la peau de ce photographe en quête de vérité. Le jeu se démarque par son ambiance et une pression constante qui vous garantissent une expérience en réalité virtuelle hors du commun.

Le titre qui garantit frissons et chair de poule nous a conquis. Voici un résumé de l'histoire ainsi que quelques informations disponibles sur la page Steam du jeu pour les plus curieux d'entre vous :

Nous nous entretenions il y a peu avec le directeur créatif du jeu, Erik Odeldahl, qui nous avait confié pourquoi le jeu avait eu une sortie séquencée, et pourquoi il était apparu en premier temps sur Occulus plutôt que sur le PSVR :

Erik Odeldahl : Tout d’abord, nous avons eu de très bons rapports professionnels avec Oculus concernant ce titre. Mais la véritable raison expliquant la façon dont nous avons échelonné la sortie est que nous sommes un petit studio de VR, nous ne disposons pas d’une équipe géante et donc nous avons choisi de consacrer le temps et les efforts requis à chaque sortie successivement. Donc première sortie sur les plateformes Oculus, le Quest et le Rift, et ensuite nous passons à Steam en nous assurant que nous n’avons pas de problème et que tout fonctionne comme il le faut. Enfin, sur le PSVR qui nécessite un autre travail, sans compter qu’il faut aussi opérer des changements sur les contrôleurs pour chaque plateforme et ne pas passer à côté de quelque chose à cause du stress. C’est la raison pour laquelle nous prenons le temps pour l’adaptation sur chaque plateforme, uniquement.