Wraith: The Oblivion - Afterlife débarque sur Steam après une sortie remarquée sur l'Oculus Quest 2

Dans ce jeu d’horreur et d’exploration à l’ambiance oppressante et particulièrement soignée, nous incarnons un photographe mort lors d’une étrange séance de spiritisme. Telle une âme en peine, un Wraith, nous sommes alors plongés dans l’univers du World of Darkness et devons enquêter sur les conditions mystérieuses de notre propre mort, à l’aide de nos capacités surnaturelles. Exclusif à la réalité virtuelle et initialement sorti sur les stores Oculus Quest et Rift, nous lui avions réservé un accueil très chaleureux avec une très bonne note que vous pouvez retrouver dans notre test ici.

Aujourd’hui Wraith: The Oblivion - Afterlife débarque dans le magasin Steam et se pare pour l’occasion d'un contenu supplémentaire et de corrections, avec dix nouveaux objets de collection, ajoutant un peu plus de profondeur aux personnages. Cette mise à jour est également disponible sur les versions Oculus. Ce n’est pas tout, puisqu’il est également proposé avec une réduction de 10 % valable jusqu’au premier juin.



Jouable avec tous les casques VR du marché et relativement peu gourmand en ressources, il devrait tourner sans problème particulier sur la majorité des configurations. À noter que la version PC VR est graphiquement assez proche de la version Quest.