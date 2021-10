Wraith: The Oblivion - Afterlife, la version PSVR repoussée au dernier moment

Fast Travel Games devait lancer cette semaine sur le PlayStation VR de Sony Wraith: The Oblivion - Afterlife, un jeu d'horreur psychologique dans le Monde des Ténèbres déjà disponible sur PC et Oculus Quest (cette version est d'ailleurs aujourd'hui en promotion, profitez-en).

Cependant, les possesseurs du casque de réalité virtuelle accompagnant la PS4 vont devoir patienter quelques jours de plus, Wraith: The Oblivion - Afterlife vient d'être repoussé au 27 octobre 2021 sur PSVR. Le développeur justifie ce retard en expliquant qu'il veut « s'assurer que le jeu est livré avec la meilleure expérience possible sur la plateforme ». Au moins, le retard n'est pas très important, vous pourrez y jouer à Halloween !

