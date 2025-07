Gran Turismo 7 : Polyphony Digital poursuit sur sa lancée avec la mise à jour 1.61 de juillet

Ce jeudi, Polyphony Digital a remis le couvert avec la version 1.61 de Gran Turismo 7. Comme en juin, nous avons donc eu droit à l'ajout de trois voitures pour le moins singulières. Il faut croire que le studio aime bien les mini-véhicules puisqu'après le Suzuki Carry KC '12 en mai, c'est désormais la Honda N-ONE RS '22 qui s'invite en jeu. Nous retrouvons également un autre SUV, cette fois un Qashqai, ainsi qu'une belle GT-R du côté de Nissan au sens large. Le reste ne varie pas tellement, avec des courses évènementielles, une amélioration de GT Sophy et de Scapes, ainsi qu'une livrée Lexus chez Brand Central.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Honda N-ONE RS '22

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d'occasion)

Ce modèle est la première keijidosha à embarquer une transmission manuelle à 6 rapports avec un turbo en configuration traction avant.

La N-ONE a été présentée comme une nouvelle base reprenant les motifs de la N360 d'origine, la première keijidosha de série de Honda. La première génération est sortie en 2012 et a rencontré un franc succès commercial et critique pour son look charmeur et sa maniabilité.

En 2020, la N-ONE est entrée dans sa deuxième génération. Bien que le châssis ait connu une refonte totale, l'appel des amateurs pour ne pas changer le look de la voiture a été entendu et les éléments de carrosserie de la première génération ont été repris. Toutefois, de subtiles modifications ont tout de même été apportées à la forme de la grille et au pare-chocs pour marquer l'évolution du modèle.

Le modèle sport de deuxième génération prit l'appellation RS pour Road Sailing. Cette finition existait déjà sur la première génération, mais la version 2e génération a été la première à embarquer un moteur avant à turbocompresseur couplé à une transmission manuelle à 6 rapports sur le train avant, ce qui la rendit encore plus plaisante à conduire.

La RS se pare d'un intérieur exclusif avec des parties noires, mais c'est certainement sa transmission à 6 rapports qui est la plus intéressante. Conçue pour les passionnés, elle exploite une boîte courte comme dans la S660. La synchronisation des pignons 2 et 3 est renforcée et l'embrayage utilise aussi des pièces renforcées.

Et avec tout ça, elle embarque également bon nombre d'assistances, comme toutes les manuelles modernes, avec un limiteur de couple sur le pic pour réduire les chocs des passages de rapports lorsque l'embrayage est relâché trop rapidement, ainsi qu'un frein automatique qui facilite nettement les démarrages en côte.

Grâce à son format compact et son poids plume sous la barre des 1 000 kg, l'expérience de conduite est bien plus directe qu'on ne pourrait le croire pour une voiture de ce type. Dans l'ensemble, c'est un modèle très attirant qui rend plus accessible la conduite sportive.

NISMO R34 GT-R Z-tune '05

(En vente dans Brand Central)

La seconde vague de GT-R se clôture avec la voiture entièrement préparée ultime.

En 2004, Nismo (actuellement Nissan Motorsports & Customizing) fête les 20 ans de sa création. Pour l'occasion, le constructeur a décidé de tirer parti de ses 20 ans d'expérience pour créer la voiture homologuée ultime pour route. Le résultat de ce projet inspiré fut la Nismo R34 GT-R Z-Tune.

Mais la production de la Skyline GT-R modèle R34, sur laquelle se base le projet, avait déjà cessé à l'époque. Pour pallier ce problème, Nismo sélectionna 20 voitures d'occasion répondant à des critères stricts et en démonta soigneusement les carrosseries pour pouvoir les reconstruire à la main.

Bien évidemment, chaque élément ajouté était de la meilleure qualité possible pour honorer le blason Z. Sous le capot, on retrouve le Kai-Z2 RB26DETT. Partant de la même configuration 2,8 litres que la GT-R de la catégorie GT500 contemporaine, chaque pièce, des pistons au bloc, en passant par les bielles, a été sélectionnée pour sa résistance et sa fiabilité. Les turbocompresseurs sont des unités IHI qui se sont démarquées aux 24 Heures du Nürburgring de 2004. L'échappement est fait de titane, ce qui accroît les performances de catalyse et du flux d'échappement.

Pour accroître la rigidité du châssis, des points de soudure ont été ajoutés autour des encadrements de porte, et les zones plus enclines à la torsion induite par la chaleur de la soudure ont été renforcées avec des pièces en CFRP moulées. Côté suspension, la voiture s'équipe d'amortisseurs en option spécialement ajustés par SACHS, qui n'a plus ses preuves à faire en GT500. Pour atteindre l'objectif de force de freinage de 1,6 G sur des pneus semi-slick, les pièces de freinage ont été développées en partenariat avec Brembo.

L'extérieur aussi a reçu quelques affinements, notamment sur la réduction du poids, le refroidissement et l'aérodynamisme. Plus particulièrement à l'avant, le pare-chocs, la calandre et le capot ont été remplacés par des pièces en CFRP.

En fin de compte, seules 19 voitures ont été produites, dont le prototype, mais la R34 GT-R Z-Tune est très certainement la plus importante contribution de Nismo à la seconde vague de modèles GT-R.

Nissan Qashqai Tekna 190 2wd e-POWER '22

(En vente dans Brand Central)

Le SUV compact de Nissan est encore meilleur avec la technologie e-POWER.

Le Qashqai est un SUV compact qui occupe le segment C de la gamme de Nissan. Le premier modèle est sorti en 2006, suivi d'une deuxième génération en 2013. Enfin, la troisième génération présentée ici est commercialisée depuis 2021.

Le Qashqai troisième génération a été entièrement adapté à son nouveau châssis plus large. Les lignes acérées de son extérieur audacieux convergent vers la grille V-Motion emblématique de Nissan. La voiture repose sur la toute dernière plateforme CMF-C/D3 pour un confort et une tenue de route améliorés.

Ce modèle est proposé avec un moteur essence traditionnel, mais aussi le système hybride e-POWER propriétaire de la marque. Ce système utilise le moteur pour alimenter un générateur, qui transmet à son tour l'énergie nécessaire aux moteurs électriques qui provoquent la rotation des roues. Cerise sur le gâteau, le moteur Nissan qui génère de l'électricité est le premier moteur à taux de compression variable pouvant être produit en série au monde. Enfin, son excellente efficacité thermique améliore considérablement ses émissions de CO₂.

Le terme Tekna fait référence à la classe du modèle. La Tekna intègre d'innombrables équipements, notamment des roues plus larges, un éclairage ambiant et un affichage tête haute.