Gran Turismo Sport est en bout de course, Polyphony Digital annonce de bien mauvaises nouvelles

La licence Gran Turismo se porte bien avec cet été le lancement d'un long-métrage live-action et des mises à jour régulières pour Gran Turismo 7 dont la dernière en date vient d'être lancée. Pourtant, c'est une bien mauvaise nouvelle que nous apprenons ce vendredi et qui concerne Gran Turismo Sport, l'épisode de la PS4 sorti en 2017 et qui a eu droit à du contenu jusqu'en juillet 2021. En effet, après bientôt six ans de bons et loyaux services, Polyphony Digital annonce la fermeture de ses serveurs pour le début d'année prochaine, datée au 31 janvier 2024. La vente du jeu et de ses DLC va également être stoppée dès le 1er décembre 2023... De nombreuses fonctionnalités et contenus ne seront donc plus accessibles après ces dates, ce qui n'est pas rassurant pour l'avenir de la licence puisque GT7 nécessite lui carrément une connexion obligatoire même en solo.

Voici tout ce qu'il faut savoir quant à la fin de vie du jeu :

Gran Turismo Sport - Fin des services en ligne Les services en ligne du logiciel exclusivement sur PlayStation 4 Gran Turismo Sport prendront fin le 31 janvier 2024 à 7h00 CET. À compter du 1er décembre 2023, nous interromprons également la vente de contenu téléchargeable sur le PlayStation Store. Après la date d'arrêt du service, il ne sera plus possible d'utiliser les services en ligne tels que Communauté, Salon ouvert, ainsi que le mode Sport, ni les fonctionnalités/éléments en ligne, tels que les livrées personnalisées. Les sections hors ligne du jeu resteront quant à elles jouables, y compris tout le contenu téléchargeable acheté précédemment. Merci à tous les utilisateurs du service en ligne de Gran Turismo Sport qui nous soutiennent depuis son lancement en 2017. À compter d'aujourd'hui, nous nous attacherons à améliorer les services en ligne de Gran Turismo 7 sur le système PlayStation 4 et la console PlayStation 5. Que vont devenir les voitures dans mon garage et ma progression dans la carrière ? Toutes les voitures existantes et les paramètres personnalisés des voitures conservées dans le garage seront accessibles. Progresser dans le jeu reste nécessaire pour débloquer des voitures et des éléments supplémentaires. Que vont devenir mes livrées après l'arrêt des services en ligne le 31 janvier 2024 ? Comme Découvrir requiert une connexion en ligne, il ne sera plus possible d'accéder à des livrées personnalisées de véhicules, de casques ou de combinaisons de course. Aurai-je accès à tous les circuits mondiaux ? Oui, tous les circuits mondiaux seront accessibles. Progresser dans le jeu reste nécessaire pour débloquer certains circuits. Pourrai-je encore acheter du contenu téléchargeable sur le PlayStation Store ? Vous ne pourrez plus acheter de contenu téléchargeable, notamment des véhicules, le Pack de contenu Scapes et le Contre-la-montre de Lewis Hamilton sur le PlayStation Store, à compter du 1er décembre 2023. Tous les contenus achetés avant le 1er décembre 2023 seront accessibles après l'arrêt du service en ligne. Y a-t-il des éléments ou des fonctionnalités du jeu auxquels je ne pourrai pas accéder ou que je ne pourrai pas sauvegarder après l'arrêt des services en ligne le 31 janvier 2024 ? Services en ligne : il ne sera plus possible d'utiliser les fonctionnalités des services en ligne tels que Communauté, Salon ouvert, Course rapide et Événements saisonniers.

Boutique Kilométrage : il ne sera plus possible d'acheter des articles dans la Boutique Kilométrage.

Trophées : certains trophées nécessitant une connexion en ligne ne seront plus accessibles.

Livrées des voitures du garage : il ne sera plus possible d'accéder aux livrées personnalisées après l'arrêt du service en ligne. Tous les véhicules dotés de ce type de livrées retrouveront leur couleur d'origine.

Si vous n'aviez pas encore franchi le pas, c'est donc le moment de vous procurer Gran Turismo 7, vendu à partir de 68,50 € sur Amazon ou dès 69,56 € chez Cdiscount, voire en grosse promotion à la Fnac à 16,25 € sur PS4 (mais il n'en reste que dans certaines boutiques).