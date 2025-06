Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.60 de juin est disponible, Polyphony Digital aime décidément bien la France

En mai, Polyphony Digital avait notamment sorti du garage deux belles voitures de course au travers du patch 1.59 de Gran Turismo 7. Pour terminer le mois de juin, c'est la version 1.60 qui vient d'être déployée ce jeudi matin, proposant cette fois trois bolides français et italien. Outre un SUV assez moderne de chez Peugeot, ce sont deux belles automobiles de collection qui ont été ajoutées. Pour le reste, la formule reste classique avec un menu, quelques courses évènementielles, une amélioration de GT Sophy et de Scapes.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Citroën BX 19 TRS '87

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d'occasion)

La voiture de tourisme polyvalente de Citroën arbore un nouveau look moderne.

En 1976, Citroën a pris un nouveau départ en faisant partie de Peugeot. De nombreux observateurs se sont alors demandé ce que Citroën allait devenir, et le constructeur leur a répondu en présentant la BX lors du salon de l'auto de Paris en 1982.

Ce modèle possédait indéniablement toutes les caractéristiques de la marque. Elle conservait l'image classique de Citroën, rappelant notamment la GS et la CX, tout en proposant des lignes épurées résolument modernes et marquantes. Outre son habitacle confortable, elle bénéficiait d'un coffre spacieux pour les bagages. Cette voiture a été conçue par Marcello Gandini, qui travaillait alors pour Bertone.

Une attention toute particulière a été apportée à l'aspect mécanique. Si plusieurs modèles intégraient désormais un nombre croissant de pièces fabriquées par Peugeot, la BX a conservé sa suspension hydropneumatique si caractéristique. Ce système utilise de l'huile et de l'azote à la place des amortisseurs et des ressorts hélicoïdaux conventionnels. Cette approche permet d'ajuster librement la hauteur de caisse et de donner cette sensation typique des Citroën.

Ce modèle était proposé avec différents types de motorisations, mais le 19 TRS présenté ici est un moteur essence grand tourisme de 1,9 litre. Bien qu'il ne soit pas particulièrement puissant, il lui permet de conserver un poids relativement léger et un châssis aérodynamique, pour un voyage confortable lors des longs trajets de vacances.

La BX deviendra l'un des plus grands succès de Citroën, et restera en vente pendant 12 ans. Cette voiture a permis à Citroën de prouver qu'ils étaient encore dans la course à une époque où l'industrie automobile française proposait constamment de nouvelles innovations.

Lancia Delta HF Integrale Rally Car '92

(En vente dans Brand Central)

La Lancia Delta ultime qui a remporté 6 titres consécutifs au WRC.

Après la disparition du Groupe B de WRC, Lancia choisit la Delta comme voiture de Groupe A. Converti à la transmission intégrale et équipé d'un turbo, ce modèle hautes performances fut dénommé HF 4WD et engagé en WRC en 1987.

L'année suivante, la Delta HF 4WD reçut d'audacieux passages de roue et devint l'Integrale. En 1990, le moteur de l'Integrale fut équipé d'une culasse 16 soupapes qui augmenta encore la puissance. Néanmoins, la Toyota Celica se montra nettement plus compétitive et le titre Conducteurs échappa de peu à la Delta, au profit de la Celica, en 1990 et 1991. C'est pourquoi Lancia présenta en 1992 la voiture qui allait constituer l'évolution finale de la Delta.

Le comportement de la nouvelle Integrale fut amélioré grâce au renforcement de la caisse et sa voie fut élargie par un remaniement intensif de la suspension. Les passages de roue furent de ce fait encore élargis. Afin de procurer un bon appui, un becquet fut fixé à l'arrière du toit et la répartition du couple de la transmission intégrale fut modifiée au profit des roues arrière, faisant davantage ressembler la voiture à une propulsion.

Grâce à ces modifications, la Delta retrouva du potentiel. Aucune voiture d'usine ne fut engagée en 1992 par décision de la maison-mère FIAT, mais Lancia apporta son soutien technique à l'écurie « satellite » Jolly Club. Juha Kankkunen et Didier Auriol prirent part à 11 des 14 épreuves du championnat, Auriol gagnant à 6 reprises, Kankkunen une fois et Andrea Aghini une fois également, pour un total de huit victoires. Ce palmarès rapporta à Lancia le titre Constructeurs pour la sixième année consécutive.

Peugeot SUV 2008 Allure '21

(En vente dans Brand Central)

Ce SUV compact intègre tous les éléments emblématiques de Peugeot.

Peugeot a produit un grand nombre de voitures compactes dynamiques au fil des années. Cette ferveur reste palpable de nos jours, à une époque où les SUV dominent le marché. La marque a connu le succès en 2013 avec son SUV compact, le 2008, mais le modèle serait davantage développé en 2019, avec la sortie du SUV 2008.

Traditionnellement, le nom des Peugeot se composait de trois chiffres avec un zéro au milieu, mais ses SUV ont été les premières à intégrer quatre chiffres. Le SUV 2008 respectait également cette nomenclature puisqu'il utilisait la même plateforme CMP que la 208.

Longue de 4,3 m, cette voiture est en réalité plutôt courte, mais possède toute la grandeur d'un SUV. La forme des phares évoque les griffes et les crocs du lion de la marque, emblème central de son identité depuis plusieurs années.

L'habitacle offre au conducteur un poste de conduite unique, baptisé « i-Cockpit 3D ». Il se compose notamment d'un volant compact aux sommets aplatis et d'un tableau de bord central doté d'équipements numériques situés juste au-dessus, pour un look sportif et une visibilité inégalée.