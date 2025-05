Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.59 de mai est disponible, plein phare sur les nouveautés

Si Gran Turismo 7 n'a pas eu droit à sa mise à jour de contenu fin avril, il n'aura toutefois pas fallu patienter bien longtemps avant de profiter de quelques nouveautés puisque c'est ce jeudi matin que la version 1.59 a été diffusée sur les serveurs. Oui, la précédente était bien la 1.57 en mars, puisque la 1.58 n'était qu'un hotfix venant régler un souci lié au fonctionnement du retour haptique sur certains volants dans plusieurs modes de jeu. Pour en revenir à nos moutons, nous avons cette fois droit à quatre véhicules supplémentaires, dont deux voitures de sport. En revanche, il n'y a aucun menu supplémentaire. Le reste est assez classique.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

4 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Chevrolet Corvette Z06 (C5) ’01

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d’occasion)

Le nec plus ultra de la gamme Corvette 5e génération redonne vie à la Z06 classique.

En 1999, un modèle avec toit rigide a rejoint la gamme Chevrolet Corvette C5. Privé de son toit amovible et de son hayon par rapport au coupé, ce modèle exploitait la rigidité accrue du nouveau design pour améliorer les performances de conduite. Cet attachement aux performances était d’autant plus manifeste que sur le modèle avec toit rigide, le pack Z51 haute performance et la transmission manuelle étaient intégrés d’office.

Et même avec toutes ces options, il restait moins cher que le modèle coupé standard. C’est donc sans surprise que les passionnés l’ont adopté en masse, malgré un public visé plus restreint au départ.

À partir de 2001, la Corvette avec toit rigide s’est vue équipée d’un moteur LS6 de 384,6 BHP, une version améliorée du LS1, et a été rebaptisée Z06. L’appellation Z06 provenait du code du pack compétition datant de la Corvette C2. Elle reçut un échappement entièrement en titane, ce qui était très rare sur une voiture de série, en plus d’éléments de suspension renforcés par un alignement des roues spécifique, et elle n’était disponible qu’en transmission manuelle.

Cela dit, ces ajouts d’équipements entraînèrent une nette augmentation de son prix. Elle finit par devenir le modèle le plus cher jusqu’alors, plus encore que le cabriolet, et fut boudée par les acheteurs attirés initialement par la robustesse du toit rigide et les équipements simplifiés.

Mais malgré tout, d’autres améliorations furent apportées à la Z06, et sa puissance maximale fut portée à 405,3 BHP en 2002. Obtenir plus de 394,5 BHP d’un petit bloc moteur était sans précédent, et la Z06 en devint l’une des voitures de série les plus rapides au monde.

Ferrari 812 Superfast ’17

(En vente dans Brand Central)

Avec sa configuration classique de V12 avant à propulsion, cette Ferrari atteint des vitesses incroyables tout en restant pratique.

La 812 Superfast a été commercialisée en 2017 dans la pure tradition des Ferrari à moteur V12 en position avant. Le nom 812 fait référence à la puissance et à la configuration du moteur, « 800 ch / 12 cylindres », tandis que l’appellation « Superfast » lui vient de la légendaire « 500 Superfast » produite en 1964.

La carrosserie a été dessinée en interne. Avec son nez allongé et sa partie arrière raccourcie, ses proportions sont typiques d’une configuration avec moteur 12 cylindres à l’avant, mais elle conserve une allure de Ferrari moderne avec son aérodynamisme et ses détails raffinés.

Les 788 BHP et 718 Nm (73,3 kgfm) produits par le moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres sont transmis aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte 7 rapports à double embrayage. Ce modèle est aussi connu pour être le tout premier de Ferrari à intégrer un système de direction assistée électrique.

De plus, le système des quatre roues directrices indépendantes, appelé « Virtual Short Wheelbase 2.0 », est une version évoluée de celui de la F12berlinetta. Son avantage principal est qu’il permet à l’avant de plonger dans les virages serrés, malgré un empattement relativement long de 2 720 mm.

Avec son coffre spacieux situé derrière les sièges, la 812 Superfast est une supercar aux airs de berline.

Honda CR-V e:HEV EX・Black Edition ’21

(En vente dans Brand Central)

Le modèle 5e génération de ce célèbre SUV est le premier à embarquer un système hybride.

Dans les années 1990, Honda s’est fixé pour objectif de créer des voitures de loisirs, baptisant cette catégorie « Creative Movers », ou véhicules créatifs. Le premier de ces modèles fut l’Odyssey qui connut un large succès commercial en 1994, et fut suivi en 1995 par un SUV à garde au sol élevée. Ce fut le CR-V première génération.

À partir de là, le CR-V a connu un franc succès commercial, en particulier sur le marché nord-américain. 30 ans plus tard, nous pouvons présenter ce modèle de 2021 basé sur le CR-V 5e génération datant de 2016.

Une caractéristique notable du modèle 5e génération est la présence d’un groupe motopropulseur hybride, le premier de la série. Ce système associe un moteur à cycle Atkinson de 2 litres à 2 moteurs électriques capables de fonctionner à la fois en série et en parallèle. Ce système haute performance permet aussi au moteur essence de fournir de la puissance à vitesse élevée constante. La disponibilité d’une option 4 roues motrices avec ce système hybride a d’autant plus contribué à la popularité du CR-V.

D’un point de vue esthétique, de nombreuses caractéristiques ont été reprises du modèle de la génération précédente, mais le châssis a été légèrement agrandi afin d’augmenter l’espace pour les jambes des passagers arrière et améliorer ainsi leur confort. De plus, la voiture pouvait également transporter un grand nombre de bagages grâce à ses plus de 1 100 litres d’espace utile disponible simplement en rabattant les sièges arrière. Le modèle essence était même disponible en 7 places sur 3 rangées.

Le CR-V 5e génération n’est pas seulement un SUV raffiné. Il est aussi doté de nombreux systèmes d’aide à la conduite comme le freinage anti-collision et le régulateur de vitesse adaptatif. Cela en fait donc un véhicule de choix pour les loisirs, mais également au quotidien.

Suzuki Carry KC ’12

(En vente dans Brand Central)

Un magnifique exemple de la tendance du mini utilitaire qui fait fureur à travers le globe.

Le segment des mini véhicules, ou « keijidosha », est devenu incontournable dans la vie quotidienne au Japon. On y trouve de nombreux modèles de voitures particulières, ainsi que des SUV et des sportives, mais aussi un grand nombre de fourgonnettes et d’utilitaires. Le Suzuki Carry est l’exemple type du mini utilitaire.

Le Carry a une longue histoire derrière lui, ses premiers tours de roue remontant à 1961. Le Carry 10e génération de 1999 était une refonte complète du modèle afin de répondre aux modifications apportées en 1998 aux normes de certification keijidosha. Vous avez ici la version de 2012, le dernier modèle de la 10e génération, ayant succédé à plusieurs autres versions.

Le châssis a été agrandi par rapport à la génération précédente pour atteindre les 3 395 mm de long pour 1 475 mm de large. Le moteur se situe sous les pieds des passagers dans une configuration de cabine semi-surélevée et affiche une cylindrée de seulement 658 cc, même si au départ la gamme proposait aussi des modèles turbo.

Le Carry était disponible dans plusieurs déclinaisons différentes pour satisfaire les besoins et les portefeuilles, mais la version KC était la plus luxueuse avec sa direction assistée et sa climatisation de série. En plus du modèle à propulsion, il était aussi disponible en quatre roues motrices pour rester performant même sur neige ou sur routes de montagne cahoteuses.

L’esthétique adorable et la facilité d’utilisation de ce mini utilitaire lui ont valu un engouement certain à l’étranger. Les Carry d’occasion sont très prisés par les agriculteurs américains, où les modèles avec volant à droite sont automatiquement homologués 25 ans après leur sortie. Le Carry est un petit véhicule au potentiel énorme, qui confirme une nouvelle fois l’attrait pour les voitures uniques et typiquement japonaises à travers le monde.