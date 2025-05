Gran Turismo : Shuhei Yoshida a sauvé la franchise et il explique comment

Shuhei Yoshida ne travaille plus chez PlayStation, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour accorder des interviews. Pour la première fois, il s'est entretenu avec un média français, PlayStation Inside. L'ancien responsable des PlayStation Studios puis de la division des jeux indépendants de Sony revient sur quelques moments de sa carrière, en dévoilant une anecdote inédite concernant Gran Turismo.

Si vous avez eu une manette de PlayStation entre les mains et que vous aimez les voitures, vous avez déjà joué à Gran Turismo, des jeux de course conçus par Kazunori Yamauchi avec un gameplay de simulation, tout en restant accessibles. Mais ce juste milieu entre la simulation très réaliste et l'arcade, nous la devons surtout à Shuhei Yoshida !

Comme il l'explique pendant l'interview, Kazunori Yamauchi était « vraiment très sérieux quand il parlait de simulation ». Gran Turismo était présenté comme « un vrai simulateur de conduite », Shuhei Yoshida avoue que « c’était extrêmement poussé et peut-être trop », mais le concepteur du jeu n'a pas voulu l'écouter. Alors quand Kazunori Yamauchi a fait essayer son prototype à quelques joueurs, « tous se crashaient sans exception au premier virage tellement la jouabilité était difficile ». Kazunori Yamauchi a alors reconnu que Shuhei Yoshida avait raison et « c’est à partir de là qu’il a arrondi les angles et réduit un peu l’aspect de simulation pure pour sortir le Gran Turismo que vous connaissez aujourd’hui sur PS1 ». L'ancien responsable de Sony n'est pas peu fier et conclut cette anecdote : « D’une certaine manière, j’aime bien penser que j’ai sauvé en partie et à mon niveau le destin de Gran Turismo, et que j’ai pour une petite part participé à son succès ».

Dans le reste de l'entretien, Shuhei Yoshida parle de son avis sur le marché du jeu vidéo, la hausse des prix, de la difficulté de séduire les joueurs japonais avec des jeux occidentaux ou encore de son travail de conseiller pour plusieurs studios : il a notamment travaillé avec Kepler Interactive, éditeur de Clair Obscur: Expedition 33. Tout cela est à lire chez PlayStation Inside.

