Gran Turismo 7 : Polyphony Digital s'excuse pour le ratage du patch 1.07, une compensation et des améliorations annoncées

C'est le lot de beaucoup de grosses productions, mais le lancement de Gran Turismo 7 ne s'est pas passé idéalement. Les joueurs se plaignent notamment d'un système économique injuste qui demande beaucoup trop de temps de jeu pour débloquer des voitures, et de serveurs instables, des problèmes cristallisés par la mise à jour 1.07 qui a rendu le jeu en ligne indisponible pendant 24 heures et modifié le principe de certaines récompenses sans explication.

Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital, a tenu à s'excuser de cet imbroglio sur le PlayStation Blog. Il va ainsi permettre aux joueurs affectés de récupérer un pack de crédits non achetés de 1 million Cr., à obtenir en vous connectant avant le 25 avril. Surtout, il s'est expliqué sur les changements de l'économie du jeu : les modifications des derniers patchs pavent en fait le terrain pour des améliorations des récompenses à venir en avril, qu'il détaille ici. Il prévoit également par la suite d'ajouter des évènements World Circuit, des Courses d'Endurance et des Courses contre-la-montre en ligne, ainsi qu'un système de revente de voitures.

Chère communauté Gran Turismo,

Merci pour votre soutien sans faille et vos constants retours sur Gran Turismo 7, vous ne parlez pas dans le vide. Je voudrais vous présenter nos excuses pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs, mais a également résulté en des ajustements à l’économie en jeu qui ont été faits sans donner d’explication claire à notre communauté.

Nous savons que ce n’est pas l’expérience de jeu Gran Turismo à laquelle vous vous attendez, et nous ferons un geste de bonne volonté envers vous sous la forme d’un pack de crédits non achetés de 1 million Cr., disponible pour tous les joueurs qui ont été affectés*. Vous trouverez ces crédits sur vos comptes sous peu. Soyez sûrs de vous connecter au jeu avant le 25 avril pour récupérer vos crédits.

Le patch de mise à jour déployé précédemment était censé rectifier un problème de récompenses inconstantes dans une partie des Évènements World Circuit. Mais, pour ré-établir la balance voulue et offrir des récompenses plus justes, basées sur le temps investi et sur la complétion, il était nécessaire de recalculer l’ensemble du système de récompenses.

Pour améliorer l’expérience de jeu, nous allons lancer un patch considérable au début du mois d’avril. Le nombre d’Évènements sera augmenté, et nous ré-établirons le système de récompense avec un meilleur équilibre à travers tout le jeu, afin que tous les joueurs puissent en bénéficier.

Mises à jour qui entreront en effet au début du mois d’avril :

Augmentation des récompenses dans les évènements de la deuxième moitié des Worlds Circuits d’environ 100 % en moyenne.

Addition de hautes récompenses pour avoir complété l’Expérience Circuit avec des résultats Tout Or/Tout Bronze.

Augmentation des récompenses dans les Courses En Ligne.

Inclusion d’un total de 8 nouveaux évènements Course d’Endurance d’une heure dans les Missions. Ces évènements donneront également de plus grandes récompenses.

Augmentation de la limite maximale de crédits non achetés dans les porte-feuille des joueurs de 20M Cr. à 100M Cr.

Augmentation de la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tous moments.

Au-delà de ces modifications, il y aura également quelques patchs additionnels qui seront déployés entre maintenant et la fin du mois d’avril et qui ajouteront de nouvelles voitures et pistes, ainsi que d’apporter d’autres modifications.

Enfin, nous voudrions profiter de cette opportunité pour annoncer quelques-unes des mises à jour à court terme sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Nous ne pouvons vous donner de date exacte ou être plus précis pour le moment, mais vous recevrez tous les détails en avance sur www.gran-turismo.com.

Augmenter les récompenses des évènements en temps limité au fur et à mesure de notre développement en service live.

Addition de nouveaux évènements World Circuit.

Addition de Courses d’Endurance aux Missions, y compris des courses de 24 heures.

Addition de Courses Contre la Montre En Ligne et de récompenses dépendant de la différence de temps entre celui du joueur et le temps le plus court.

Faire en sorte que les voitures puissent être vendues.

Nous voulons vous remercier pour votre patience sans faille et vos précieux retours tandis que nous évoluons et modifions GT7 pour le rendre aussi agréable et enrichissant que possible pour le plus de joueurs possible. Nous voulons toujours garder les lignes de communication avec notre communauté ouvertes, afin de pouvoir travailler ensemble à construire la meilleure expérience de course possible.

*Limité à 1 par personne. Doit posséder une version numérique ou physique de GT7 pour PS4 ou PS5 avant la publication de cet article (vendredi 25 mars 2022 à 9h00 CET) et se connecter à Gran Turismo 7 entre le vendredi 25 mars 2022 à 9h00 CET et le lundi 25 avril 2022 à 9h00 CEST pour recevoir le pack de crédits.