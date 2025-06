TEST Pirates VR: Jolly Roger, le PSVR 2 a-t-il du mal à suivre ?

Une carte postale colorée, mais...





Sorti initialement sur d'autres plateformes VR, Pirates VR: Jolly Roger a aussi vu le jour sur PSVR 2 avec l'ambition de faire vivre aux moussaillons en herbe l’aventure ultime à l’ancienne, sabre au poing et pied marin bien ancré… debout, exclusivement. Est-ce que cette adaptation tient la barre ou prend l’eau dès le premier abordage ? Nous avons enfilé le bandeau, hissé les voiles, et pris quelques coups de sabre dans la tête (virtuelle) pour vous le raconter.

Pirates VR: Jolly Roger est une expérience plaisante.

Graphiquement, Pirates VR: Jolly Roger a de vrais atouts à faire valoir sur le PSVR 2. La netteté est au rendez-vous, les couleurs claquent et certaines scènes donnent même envie de poser l’ancre juste pour admirer le décor. Les effets de lumière, bien gérés, participent à cette ambiance de carte postale tropicale que nous rêvons tous de visiter... casque vissé sur la tête. Mais une fois passée la première claque visuelle, nous commençons à voir le revers de la médaille (ou du doublon). Le clipping est présent, parfois gênant, et les décors en arrière-plan manquent cruellement de vie. Quelques textures sont carrément sommaires, et cela casse un peu le charme.

Côté sensations, Pirates VR éussit l’essentiel. Les interactions sont plutôt réactives, les combats à l’épée ont du punch, et les vibrations dans le casque ajoutent une vraie immersion ; comme passez des buissons, nous sentons les feuillages frôler notre visage. Bref, ça marche ! Les PSVR 2 Sense jouent aussi leur rôle avec des retours haptiques sympas, notamment lors des manipulations d’objets ou des abordages.

En revanche, le jeu nous impose de jouer debout, sans option pour une expérience assise, ce qui n’est pas idéal pour tout le monde. Les mouvements sont assez rigides, et la physique, parfois aléatoire, peut casser l’immersion. Nous sentons que le portage n’a pas été repensé pour tirer pleinement parti du PSVR 2 et c’est dommage. Du côté du contenu, ne vous attendez pas à une chasse au trésor épique digne d’un Assassin’s Creed IV. Pirates VR: Jolly Roger propose une succession de missions assez classiques : exploration d’îles, combats contre d’autres pirates, pillage de coffres, etc, sans ajout exclusif à la machine de Sony. Le tout tient plus du manège que de la grande odyssée.

Autre point et pas des moindres, l’absence d’un doublage en français ; pour le coup, difficile de se sentir totalement embarqué dans cette aventure. Adieu l’immersion totale... En ligne droite, Pirates VR: Jolly Roger se termine en 3 à 4 heures, peut-être un peu plus si nous flânons dans les niveaux ou que nous rejouons rejoue pour améliorer son score. C’est maigre... L’absence de modes annexes ou de multijoueur n’aide pas à allonger la sauce.





Pirates VR: Jolly Roger est une expérience plaisante par moments, surtout grâce à sa réalisation propre, son ambiance colorée et ses sensations bien rendues dans le casque. Mais ce portage PSVR 2 manque de profondeur, de contenu et de finitions techniques. Il nous embarque le temps de quelques missions, nous fait sourire avec ses bonnes vibrations, puis nous laisse un peu sur notre faim. Disons que si vous cherchez une petite aventure VR qui en amuse un peu les rétines sans trop forcer, ça peut le faire. Mais si vous rêviez d’un grand périple de flibustier, riche et intense, passez votre chemin.

Les plus Des graphismes nets et colorés, c'est propre

Les excellentes vibrations dans le casque, bonne immersion

Les retours haptiques des manettes, sympathiques Les moins Le clipping et les textures sommaires

Le jeu uniquement jouable debout de base (bon suffit d'être malin pour jouer assis)

Pas de doublage en VF, la base pour un jeu VR

Notation Verdict 14 20