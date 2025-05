BON PLAN PSVR 2 : le casque VR de la PS5 baisse de prix pendant un temps

Envie de découvrir la réalité virtuelle sur PS5 sans faire exploser ton budget ? Le PlayStation VR2, le casque nouvelle génération de Sony Interactive Entertainment, est actuellement en promotion chez Cdiscount avec des réductions très intéressantes. L’occasion parfaite de se lancer dans une expérience immersive, entre technologie de pointe et sensations fortes, avec ou sans jeu inclus.

Grâce à ses écrans OLED 4K HDR, son suivi oculaire, ses gâchettes adaptatives et son retour haptique intégré, le PSVR2 repousse les limites de l'immersion. Et bonne nouvelle : le casque comme le pack avec Horizon Call of the Mountain sont tous deux proposés à prix réduit, bien en dessous de leur tarif habituel. Sony ne brade pas souvent ses accessoires premium, alors autant profiter de cette offre pour s’équiper. Que vous soyez curieux de tester la VR sur PS5 ou déjà convaincu par les promesses de l’immersion totale, ces baisses de prix font clairement la différence.

Les offres PSVR2 à ne pas manquer :

PlayStation VR2 – 379,99 € - Voir l’offre

– 379,99 € - Pack PSVR2 + Horizon Call of the Mountain – 399,99 € - Voir l’offre

Le PSVR2 est une véritable vitrine technologique pour la PS5, et cette promo rend enfin le ticket d’entrée un peu plus accessible. Pour 20 € de plus, le pack Horizon permet en plus de démarrer directement avec une aventure pensée pour exploiter toutes les capacités du casque. Un bon plan qui mérite clairement le détour, surtout si la VR vous faisait de l’œil. Dernier point, n'oubliez pas que le casque est compatible avec les PC, via un adapteur, vous donnant la possibilité de jouir d'un catalogue plus large et de jeux qui n'ont jamais vu le jour sur PS5. Vous avez jusqu'au 11 juin pour en profiter !