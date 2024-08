TEST PSVR 2 sur PC : unboxing, installation et impressions en vidéo

Un tout nouveau monde !





Sony Interactive Entertainment a pris la décision de sortir un boîtier pour rendre compatible le PSVR 2 sur PC. En effet, le monde de la VR s’ouvre un peu plus aux joueurs PlayStation qui possède aussi un PC gamer à la maison. Pour ne pas changer, la firme nous a livré un exemplaire avant sa parution dans nos rayons, c’est pourquoi nous nous sommes posés devant la caméra afin de vous montrer ce petit monstre avant l’heure. Au programme du jour : déballage, installation, un peu de gameplay (Half-Life Alyx dans le viseur), et impressions sur cet appareil.

Le PSVR 2 sur PC est une super idée.

Comme nous l’avons précisé, il vous faut obligatoirement un câble DisplayPort 1.4 (qui n’est pas inclus dans le carton), et télécharger l’application PlayStation VR2 sur Steam (disponible au passage le 7 août prochain). En outre, le PSVR 2 fonctionne parfaitement à condition que vos drivers PC soient à jour. Donc avant de vous lancer dans l’installation du casque, mettez à jour vos pilotes (Bluetooth, carte graphique, etc.).

L’adapteur est beau avec un très joli logo PlayStation en vernis sélectif. L’installation est assez simple, il suffit de lire les instructions à l’image. Une fois sur la tête, l’image est nette et clinquante, n’ayons pas peur des mots, ça claque. Seul le câble est dérangeant lorsque nous nous plongeons dans des jeux à 360 degrés, il faudrait limite l’accrocher en hauteur...

Est-ce qu’il faut acheter ce casque uniquement pour jouer en PCVR ? La réponse est non, car la concurrence en face est bien plus lourde et moins onéreuse. Soyons clairs, le but de cet adaptateur est de satisfaire les joueurs PS5 qui ont le PSVR 2 et qui trouvent le catalogue peu attrayant sur console... Ils peuvent alors se tourner vers les productions PC. Le PSVR 2 sur PC, sincèrement, c’est une super idée, surtout à ce tarif. Aucun problème de tracking, en d’autres termes, la promesse est tenue, l’appareil fonctionne, et il est simple à utiliser. Si vous avez un PSVR 2 qui dort dans un coin, vous devriez tenter l’expérience !

Lire aussi : TEST PSVR 2 : Sony a-t-il réussi le pari de la VR haut de gamme sur console ?

Vous pouvez acheter l'adaptateur PC du PSVR 2 à la Fnac à 59,99 €.

Les plus Installation facile (à condition d’avoir ses drivers à jour)

Un nouveau monde s’ouvre aux joueurs PlayStation

Un design sobre et plaisant, très « PlayStation »

Pas cher pour ce que c’est Les moins Pertes de diverses fonctionnalités (espérons que ce soit provisoire)

Inutile si vous avez un autre casque VR à la maison