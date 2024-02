PSVR 2 : une énorme annonce pour les joueurs PC et un tas de jeux à venir sur PS5 en 2024

Les exclusivités, c'est surfait ! Microsoft sort ses jeux sur PS5 et Switch, Sony cartonne sur PC avec Helldivers 2, mais le constructeur japonais va aller encore plus loin, faisant au passage le bonheur des joueurs PC adèptes de la réalité virtuelle. Sony célèbre en ce moment le premier anniversaire du PlayStation VR 2, avec une grosse annonce.

Dans un long article du blog PlayStation, Sony revient sur les titres qui ont séduit les joueurs sur PSVR 2 depuis l'année dernière, que ce soit Horizon Call of the Mountain, Pavlov, Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Synapse, Red Matter, Humanity, 7th Guest VR, Beat Saber, Synth Riders, Drums Rock, Among Us VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, C-Smash VRS et bien évidemment Resident Evil 4: VR Mode.

L'année 2024 promet de belles choses, le constructeur évoque les titres à venir, mais avant cela, Sony annonce que les joueurs PSVR 2 vont pouvoir « accéder à de nouveaux jeux sur PC » ! Eh oui, le casque de réalité virtuelle sera compatible sur ordinateurs dans le courant de l'année, ce qui va grandement améliorer sa popularité, mais il faudra patienter pour connaître tous les détails. Sony précise qu'il est encore en phase de test et espère lancer cette fonctionnalité en 2024. Concernant les jeux à venir sur PS5 pour le PSVR 2, voici ce qu'il faut retenir :

The Wizards – Dark Times: Brotherhood | Sortie aujourd’hui





« The Wizards – Dark Times: Brotherhood est un jeu d’action et d’aventure ensorcelant dans lequel vous incarnez un puissant sorcier. Grâce à la puissance de PlayStation VR2, vous pourrez lancer toute une variété de sorts rien qu’avec vos mains. En tant que développeurs, nous avons créé avec soin un monde immersif dans lequel les joueurs manient le pouvoir de la magie avec des gestes intuitifs, une mécanique essentielle de la franchise The Wizards. Avec toute la puissance du matériel de la PS5 à notre disposition, nous sommes heureux de proposer aux joueurs des graphismes à couper le souffle et un gameplay fluide lors de leur périple à travers le royaume de Meliora, en solo ou en co-op avec trois joueurs. Nous sommes également ravis de vous annoncer que l’attente ne sera pas longue : le jeu sort aujourd’hui même sur le PlayStation Store ! »

– Pawel Nitta, Directeur du marketing, Carbon Studio VR

Wanderer: The Fragments of Fate | Sortie le 27 juin





« Appel à tous les voyageurs temporels ! Mighty Eyes est ravi de vous présenter du gameplay exclusif (et de confirmer la date de sortie du jeu) dans cette toute nouvelle annonce pour Wanderer: The Fragments of Fate, que vous découvrirez dans la bande-annonce ci-dessus. En plein conflit de la deuxième Guerre mondiale, le joueur devra exploiter les capacités temporelles de sa fidèle montre pour réunir un arsenal complet, puis revenir quelques instants plus tard pour prendre l’avantage ! Sous les traits d’Asher Neumann, les joueurs pourront voyager dans le temps à leur guise, explorer des mondes immersifs et plonger au cœur de l’action, tout en résolvant des énigmes complexes et en maniant leurs pouvoirs temporels pour changer le cours de l’histoire. Nous avons d’autres annonces intéressantes à vous faire. Ne partez pas avant la fin de la vidéo ! Vous avez dit chanson de marins ?! »

– Sam Ramlu, Productrice exécutive chez Mighty Eyes

Little Cities: Bigger! | Sortie le 12 mars





« Nous sommes ravis de pouvoir déchaîner notre créativité sur PlayStation VR2 ! Little Cities: Bigger! comporte tous les aspects de la construction de ville qui ont fait notre succès, ainsi que plus de 18 mois de mises à jour, afin de proposer une expérience de création d’îles plus aboutie et relaxante que jamais. Nous avons pris un malin plaisir à manier la puissance de PlayStation VR2 pour sublimer le jeu. Avec le retour haptique de la manette Sense, vous ressentirez tout, du bruit satisfaisant d’une montagne bien placée aux sensations des coups de pinceau lorsque vous sculpterez votre île. Grâce au retour du casque, ressentez le grondement d’éruptions volcaniques, tandis que de petits hélicoptères viendront à votre rescousse ! Il nous tarde de découvrir vos créations… »

– Kelly Howard, Co-fondatrice, Purple Yonder

Zombie Army VR | Sortie en 2024





« Adaptant la franchise tant appréciée Zombie Army pour la toute première fois à la VR, Zombie Army VR vous permet de ressentir la peur et la tension causées par une apocalypse Zombie grâce à l’immersion offerte par votre casque PS VR2.

Dotée d’un mode co-op en ligne pour deux joueurs, la campagne passionnante vous proposera de reprendre le rôle d’un chasseur de morts-vivants, affrontant des hordes de zombies dans une Europe déchirée par la guerre. Choisissez votre arme dans un arsenal authentique de la deuxième Guerre mondiale (proposant notamment des fusils de sniper, des mitrailleuses, des pistolets et des explosifs) et faites la chasse aux morts-vivants pour libérer l’Europe. »

– Steven Archer – Producteur exécutif, Rebellion

Arizona Sunshine 2 DLC | Disponible aujourd’hui





« Le meilleur ami de l’Homme vient de recevoir une nouvelle mise à jour gratuite : découvrez Corgi, votre nouveau compagnon intrépide, disponible dès aujourd’hui dans le jeu ! Replongez dans Arizona Sunshine 2 et affrontez les redoutables Freds en choisissant votre corgi comme votre fidèle compagnon à quatre pattes sur l’Écran cosmétique fraîchement ajouté. Et ce n’est pas tout : attendez-vous à davantage de chaos en multijoueur avec trois nouvelles cartes pour le mode Horde, une chaque mois entre mars et mai, permettant à un maximum de quatre joueurs d’affronter ensemble des hordes de zombies. L’expérience est sans concession, intense, mais aussi gratuite. »

– Giulia Covre – Responsable RP internationales, Vertigo Games

Soul Covenant | Sortie en 2024





« Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous dévoiler de nouveaux détails, ainsi que des captures d’écran, de notre RPG d’action à la première personne à venir, Soul Covenant, qui présente l’un de ses mécanismes fondamentaux : transformer vos camarades déchus en armes ! Dans un avenir proche, au Japon, où l’humanité lutte pour sa survie contre une armée de machines, vous devez affronter des hordes d’ennemis et des adversaires colossaux dans des combats au corps à corps intenses. Mais vous n’êtes pas seul. Vous faites partie d’une troupe de quatre combattants. Vos trois co-équipiers seront incarnés par des PNJ ou d’autres joueurs. Si un camarade tombe au combat, il peut toujours contribuer à l’action, car ses restes se transforment en une arme qui peut être équipée, vous donnant accès à des haches, des épées doubles, des tronçonneuses et plus encore. Les armes acquises ainsi peuvent être améliorées plus avant en utilisant des objets laissés par les ennemis vaincus. Puisque chaque arme propose deux formes différentes, vous aurez accès à divers styles de combat avec des portées et des puissances spécifiques. C’est pour cette raison que dans le monde de Soul Covenant, les troupes ne se lancent jamais dans le combat sans entonner leur célèbre maxime : "Je n’oublierai pas de ramasser tes os". »

– Koh Okamura, Producteur, Thirdverse